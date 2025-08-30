Sáng 28/8/2025, Triển lãm "Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đây là sự kiện trọng đại, quy tụ những thành tựu nổi bật của đất nước trên mọi lĩnh vực, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong không gian đặc biệt "Khởi nghiệp kiến quốc" do Bộ Công Thương chủ trì, Landco Corporation đã mang đến một điểm nhấn nghệ thuật và văn hóa độc đáo: Bộ sưu tập nội thất "Đòng Đòng" với chủ đề "Cất cánh từ cội nguồn". Không chỉ là những thiết kế mang tính ứng dụng, "Đòng Đòng" là hành trình cảm xúc, nơi ruộng bậc thang, mái vòm cội nguồn và cánh diều tuổi thơ hòa quyện, mở ra câu chuyện từ ký ức quê hương đến khát vọng bay cao ra thế giới.

"Cất cánh từ cội nguồn": Tuyên ngôn sáng tạo của Landco tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), là một sự kiện trọng đại đánh dấu hành trình tám thập kỷ dựng xây và phát triển của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để công chúng chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật của đất nước, đồng thời khẳng định mạnh mẽ vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khơi gợi niềm tự hào, khát vọng trong thế hệ trẻ.

Triển lãm quy tụ các thành tựu tiêu biểu từ công nghiệp, công nghệ, nông nghiệp, thương mại, quốc phòng đến y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch. Giữa không gian "Khởi nghiệp kiến quốc" - một điểm nhấn đặc biệt của Triển lãm, Landco Corporation xuất hiện với bộ sưu tập nội thất sáng tạo Đòng Đòng từ thương hiệu LandFurniture, gói trọn tinh thần "Cất cánh từ cội nguồn".

Toàn bộ không gian trưng bày của Landco được lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang, biểu tượng văn hóa quen thuộc của vùng cao Việt Nam. Trên nền ruộng ấy, khách tham quan được dẫn dắt qua ba chương truyện: "Đòng Đòng" - khởi nguồn; "Giao thoa" - kết nối; và "Cất cánh" - bay lên. Mỗi sản phẩm, mỗi không gian đều được tái hiện như một bản giao hưởng của ký ức và khát vọng.

Ông Phạm Xuân Thiết - Tổng Giám đốc Landco Corporation chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ mang đến một bộ sưu tập nội thất, mà là hành trình cảm xúc từ nguồn cội đến tương lai. 'Cất cánh từ cội nguồn' được thiết kế như bản giao hưởng của ký ức và khát vọng, nơi mỗi sản phẩm đều kể một câu chuyện về người Việt, về văn hóa Việt và về giấc mơ vươn ra thế giới từ chính cội rễ của mình".

Ông Phạm Xuân Thiết, Tổng Giám đốc Landco Corporation chia sẻ tại triển lãm.

Khi những thiết kế đậm hồn Việt kể chuyện từ đất mẹ đến bầu trời

Điểm nhấn xuyên suốt trong không gian trưng bày của Landco Corporation là hai hệ mái vòm đối lập mà hòa quyện, kể một hành trình từ "Cội nguồn" đến "Cất cánh".

Mái vòm "Cội nguồn" vững chãi, chất liệu gợi cảm giác đất đá, bao bọc không gian phòng khách - phòng ngủ với bức tranh đồng quê ấm áp. Nơi ấy, bộ sưu tập Đòng Đòng như nhịp thở của làng quê Việt, thân thuộc và gần gũi.

Đối diện là mái vòm "Cất cánh", nhẹ như nan diều no gió, bao quanh những sản phẩm khát vọng như Sofa Cánh Diều. Thiết kế sofa với đường cong gỗ uyển chuyển, tựa mây tre thủ công đan thành, khơi gợi hình ảnh cánh diều đang nâng giấc mơ tuổi thơ bay lên bầu trời. Đây không chỉ là một món nội thất mà là không gian của tự do, của trí tưởng tượng và niềm tin vào tương lai.

Ở trung tâm gian hàng là khu vực "Giao thoa", nơi bàn ăn và bàn trà Đòng Đòng được đặt như khoảng sân chung của một ngôi nhà Việt. Đây là điểm dừng để kết nối, để những câu chuyện được sẻ chia và tình thân được bồi đắp - khoảnh khắc hiện tại làm cầu nối giữa quá khứ và tương lai.

Phía trong, không gian "Đòng Đòng" được bao bọc trọn vẹn bởi mái vòm Cội nguồn. Những thiết kế gợi nhớ cánh đồng lúa, tuổi thơ bên hương đồng nội, mang lại cảm giác lắng đọng, bình yên. Chính từ nền tảng vững bền ấy, giấc mơ Cánh Diều mới đủ điểm tựa để vươn cao.

Tổng thể không gian Landco tại triển lãm giống như một bản giao hưởng nhiều lớp, vừa là nghệ thuật trưng bày, vừa là câu chuyện văn hóa, cũng vừa là lời khẳng định bản lĩnh Việt.

"Đòng Đòng" không đơn thuần là một bộ sưu tập nội thất, mà là một tuyên ngôn thiết kế. Từng chi tiết, từ chất liệu mây tre, gỗ đến đường nét tạo hình, đều mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Những hạt gạo, bông lúa - biểu tượng của nền văn minh lúa nước được chuyển hóa thành ngôn ngữ sáng tạo, để từ đất mẹ, câu chuyện Việt Nam lan tỏa đến bạn bè năm châu.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" không chỉ là một sự kiện văn hóa – chính trị, mà còn là sân khấu để thương hiệu Việt như Landco thể hiện khát vọng hội nhập. Không gian "Cất cánh từ cội nguồn" chính là minh chứng cho sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa công năng và nghệ thuật, giữa ký ức và tương lai.

Landco Corporation trân trọng mời công chúng ghé thăm không chỉ để chiêm ngưỡng những thiết kế Đòng Đòng, mà để cùng sống lại tuổi thơ, tìm về gốc rễ và từ đó, mang theo niềm tự hào Việt Nam cất cánh đến tương lai.

