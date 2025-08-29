Từ chiếc "túi tự hào" được tặng miễn phí, thấy cái cách một thương hiệu Việt lâu đời ân cần lắng nghe giới trẻ, để "trẻ lại 10 tuổi"

Không ít bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cầm trên tay chiếc tote canvas đỏ rực, vừa khoe trên mạng xã hội vừa gọi đó là "món quà tinh thần" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hình ảnh ấy như một lời mở đầu sinh động cho chiến dịch của một thương hiệu lâu đời, vốn gắn với những chiếc cặp da chững chạc, nay lại bất ngờ mang đến một món quà trẻ trung, hợp trend, hợp thời và chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thương hiệu đậm chất "trưởng thành" chập chững làm túi tote cho người trẻ

Ladoda - doanh nghiệp đứng sau chiếc túi vải hot hit những ngày gần đây được thành lập ngày 30/10/1992 tại làng nghề Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm cũ). Xuất phát từ đam mê với các sản phẩm da thủ công chất lượng cao, trải qua 33 năm, Ladoda được nhớ đến với hình ảnh của một thương hiệu đồ da nghiêm trang, bền bỉ - nơi khách hàng chủ yếu là các doanh nhân, chính khách, những người thành đạt và thường gắn liền với hình ảnh chiếc cặp da hay túi xách sang trọng. Có người ví von Ladoda như một "ông chú trung niên" với đầy đủ các phẩm chất điển hình: điềm tĩnh, vững chãi, gắn bó với giá trị truyền thống.

Thế nhưng, trong không khí sôi động của Triển lãm Quốc gia, "ông chú trung niên" ấy lại mang tới bất ngờ, bằng chiếc túi tote canvas cờ đỏ sao vàng. Dù là quà tặng miễn phí, chất lượng sản phẩm lại khiến nhiều người ấn tượng. Túi được làm từ vải dày, có khả năng chống thấm, bên trong có lớp lót da nhân tạo, một chi tiết thể hiện kỹ thuật chế tác đồ da lâu năm.

"Đây không phải lần đầu mình được tặng túi tote, chiếc túi vải thường được nhiều bên lựa chọn làm tặng phẩm trong các sự kiện, nhưng cầm lên mới thấy chiếc túi này thực sự khác biệt. Từ chất liệu tới từng đường kim mũi chỉ, có cảm giác được chăm chút rất tỉ mỉ, còn đẹp hơn nhiều chiếc túi đang được bán online", một bạn trẻ chia sẻ sau khi nhận được "túi tự hào". Nhiều người không khỏi bất ngờ khi một thương hiệu Việt vốn nhiều năm gắn tên tuổi mình lên những sản phẩm da có phần... "luống tuổi", nay lại có cả sản phẩm gần gũi với người trẻ đến vậy.

Rõ ràng, họ đã không làm qua loa. "Túi tự hào" chính là minh chứng cho sự ân cần của một thương hiệu lâu đời, muốn lắng nghe và tìm cách tiếp cận thế hệ trẻ bằng sự tử tế trong từng chi tiết.

Với sự "trải đời" trên thị trường qua hàng chục năm làm phụ kiện, những thương hiệu như "ông chú" đồ da này thường gắn với hình ảnh rất xa vời, có phần bảo thủ với những giá trị cũ hoặc mãn nguyện với các thành tựu đã đạt được. Thế mà ngày hôm nay, "ông chú" ấy lại trút bỏ bộ suit 3 mảnh và khoác lên chiếc áo boxy Tee, rồi làm ra cái túi rất là trending.

"Túi tự hào" và thông điệp yêu nước gần gũi với giới trẻ

Không chỉ là chiếc túi tiện dụng, "túi tự hào" còn gói trong nó câu chuyện về tình yêu nước. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ladoda chia sẻ tại sự kiện: "Tự hào là một câu chuyện truyền thống. Sản phẩm của chúng tôi gắn bó với bàn tay người thợ, chứa đựng giá trị tinh hoa của làng nghề. Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, mỗi chúng ta đều mang trong mình sự tự hào. 'Túi tự hào' chính là cách Ladoda cùng cộng đồng thể hiện điều đó".

Nếu như với thế hệ trước, tình yêu nước thường thể hiện qua những hành động trang trọng, thì với người trẻ hôm nay, đôi khi nó hiện diện ngay trong vật dụng đời thường, có thể là một chiếc tote bag khoác vai trên đường, trong lớp học hay giữa dòng người xem diễu binh mừng Quốc khánh.

Bên cạnh thông thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc, Ladoda còn khéo léo lồng ghép yếu tố môi trường - điều mà giới trẻ rất quan tâm. "Thân thiện với môi trường là vấn đề chúng tôi quan tâm nhiều năm nay. Chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp để sử dụng vật liệu tự huỷ, giảm thiểu tác động tiêu cực. Hy vọng tới đây, các sản phẩm này sẽ được giới trẻ đón nhận", ông Tuấn nói.

Bằng một cách gần gũi, "túi tự hào" trở thành vật phẩm mang biểu tượng kép, vừa mang niềm tự hào dân tộc, vừa góp phần lan toả thói quen sống xanh. Thông qua chiến dịch tặng 2.000 "túi tự hào", Ladoda cho thấy doanh nghiệp này đang thực sự lắng nghe, tìm hiểu giới trẻ, mong muón mang tới cho người trẻ một lựa chọn tốt với giá thành hợp lý, chất lượng được bảo chứng bằng nhiều năm kinh nghiệm và mang hơi thở truyền thống Việt Nam.

Không chỉ là một chiếc túi

Chiến dịch 2.000 chiếc "túi tự hào" không chỉ là món quà trong một ngày hội lớn của dân tộc, mà còn là "phép thử" cho sự chuyển mình của một thương hiệu lâu đời - theo nhận định của lãnh đạo doanh nghiệp. Từ chỗ là thương hiệu gắn với những khách hàng trung, cao tuổi, doanh nghiệp này đang mở cánh cửa bước vào thế giới của người trẻ, bằng một sản phẩm trendy, bằng cách nói chuyện gần gũi và bằng tinh thần trách nhiệm xã hội.

Qua chiếc "túi tự hào", người ta thấy hình ảnh của một người chú thành đạt có phần xa cách sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp, nay đã "mở lòng", ân cần lắng nghe và "chiều chuộng" sở thích của con cháu. Vẫn giữ sự chỉn chu, vững vàng của mình, nhưng cũng biết "bắt trend" để không tụt lại phía sau.

Đội ngũ Ladoda mang tới VEC một món quà đầy ý nghĩa

Trong hình ảnh hàng trăm người mang "túi tự hào" đỏ rực tại VEC, ta thấy rõ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa nghề da Việt Nam và nhịp sống trẻ trung hôm nay. Và đó có lẽ chính là thông điệp đẹp nhất mà "ông chú trung niên" của làng đồ da Việt gửi gắm qua chiến dịch này: "Mỗi chiếc túi không chỉ đựng vật dụng thường ngày, mà còn đựng trong đó niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với tương lai xanh".

Chương trình tặng "túi tự hào" vẫn còn diễn ra đến hết ngày 5/9/2025 (hoặc đến khi hết sản phẩm) tại Nhà H4, gian hàng số 013 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (xã Đông Anh, Hà Nội).