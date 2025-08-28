Hôm nay (28/8/2025), tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" chính thức khai mạc, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm, được mong chờ nhất trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Ngay khi mở cửa đón khách, không gian triển lãm cả bên trong và ngoài trời nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Người dân, du khách từ khắp mọi miền đổ về đây để tham quan, chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Từ các đoàn khách lớn, gia đình cho đến các nhóm bạn, các ông bà cựu chiến binh cho đến các bạn trẻ và em nhỏ, mọi người đều háo hức dạo qua từng khu vực, chiêm ngưỡng các gian trưng bày và trải nghiệm công nghệ hiện đại kết hợp cùng hiện vật lịch sử.

Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã chính thức mở cửa

Triển lãm lần này được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có, quy tụ 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, mang tới hơn 230 gian trưng bày trên toàn bộ diện tích Trung tâm Triển lãm. Không gian rộng gần 260.000m², gồm cả trong nhà và ngoài trời, được chia thành nhiều khu chuyên đề hấp dẫn: từ trưng bày khái quát, kinh tế xanh - năng lượng sạch, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp an ninh - quốc phòng, cho tới 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" như một bức tranh lớn, tái hiện thành tựu nổi bật của đất nước qua suốt 8 thập kỷ. Toàn bộ chặng đường phát triển được khắc họa sinh động, từ công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, đến an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại khu vực triển lãm, háo hức chờ khoảnh khắc cánh cửa chính thức mở ra. Khi bước vào bên trong, ai nấy đều chăm chú ngắm nhìn từng khu vực trưng bày, dừng lại thật lâu trước các hiện vật và bảng thông tin giới thiệu. Nhiều người say chụp ảnh lại những chi tiết thú vị, trong khi các nhóm bạn trẻ và gia đình thì hào hứng trải nghiệm những hoạt động tương tác, công nghệ mô phỏng hay khu vực trưng bày sáng tạo. Không khí rộn ràng, sôi nổi lan tỏa khắp không gian, biến triển lãm thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong những ngày này.

Gia đình chị Quỳnh Mai từ Thái Nguyên cũng tới triển lãm ngay trong ngày đầu tiên mở cửa. Chị Mai chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên các em bé được chứng kiến những khí tài này, chứng kiến không gian mà có nhiều lá cờ như vậy. Mình muốn cho các con được biết về lịch sử của đất nước. Là người Việt Nam thì phải biết lịch sử của Việt Nam".

Điểm nhấn đặc biệt là khu vực triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường", tái hiện hành trình của Đảng Cộng sản Việt Nam trên không gian rộng 10.000 m². Lấy cảm hứng từ thành Cổ Loa, khu vực này được thiết kế theo hình xoắn ốc, kết hợp trưng bày hiện vật, sân khấu thực cảnh và công nghệ tiên tiến như hologram, AR, màn hình 360 độ, mang lại trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc.

Ngoài ra, không gian triển lãm còn có khu trưng bày xe bọc thép, máy bay không người lái, sa bàn điện tử cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật của nhiều đoàn nghệ thuật từ Hà Nội, Huế, Bộ Công an… càng làm cho không khí thêm phần sôi động.

Có thể nói, triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" không chỉ là sự kiện văn hóa lớn mà còn là hành trình ngược dòng thời gian, giúp người dân và du khách cảm nhận sâu sắc về những thành tựu, dấu mốc lịch sử cũng như khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong suốt tám thập kỷ qua.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa từ 9h đến 22h hàng ngày và hoàn toàn miễn phí vé vào cửa.

Những ngày này, Hà Nội như khoác lên mình tấm áo lễ hội lịch sử, từ đường phố rợp cờ hoa đến dòng người nô nức tham quan triển lãm. Không chỉ là dịp kỷ niệm, đây còn là cơ hội để mỗi người dân thêm tự hào, thêm niềm tin vào hành trình phát triển của đất nước trong tương lai.