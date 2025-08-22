Không gian sống không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi nuôi dưỡng năng lượng, cảm xúc và phong thủy cho cả gia đình. Câu chuyện về căn hộ 90m2 của một gia đình trẻ do nhà thiết kế Klara Ostrowska thực hiện là minh chứng rõ rệt: Chỉ cần khéo léo lựa chọn màu sắc, ngôi nhà chung cư hoàn toàn có thể trở nên rộng thoáng, đầy sức sống và mang đến may mắn. Nhưng hãy nhớ, có 3 lưu ý quan trọng trong việc phối màu, và điều thứ 3 nếu bỏ qua thì không chỉ mất đi tính thẩm mỹ mà còn có thể hao tài tốn của.

Gia đình trẻ sở hữu căn hộ 90m2 mong muốn một nơi ở thoáng đãng, nhiều ánh sáng và kết nối. Thiết kế đã phá bỏ sự chia tách giữa 3 phòng, tạo thành khu sinh hoạt chung liên hoàn gồm phòng khách - phòng ăn - bếp. Đây chính là mẹo phong thủy quan trọng: Không gian mở giúp luồng khí lưu thông tốt hơn, mang lại cảm giác rộng rãi, đồng thời tạo sự gắn kết cho các thành viên.

Lưu ý 1: Màu bếp quyết định năng lượng gia đình

Điểm nhấn trong căn hộ là tủ bếp màu hồng pastel phối hợp cùng mảng tường "xanh chai rượu". Sự kết hợp này vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ, gợi cảm giác hạnh phúc và may mắn. Theo phong thủy, khu vực bếp tượng trưng cho tài lộc và sức khỏe, vì vậy chọn màu tươi sáng, ấm áp sẽ giúp "giữ lửa" gia đình và thu hút năng lượng tích cực.

Lưu ý 2: Đừng quên màu trung tính để cân bằng năng lượng

Không gian nghỉ ngơi được phối hợp khéo léo giữa xanh dương, be, vàng ấm và nâu gỗ. Những gam màu này mang tính "điều hòa", tạo cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng rất cần thiết để phục hồi năng lượng sau một ngày dài. Đây cũng là mẹo nhỏ: Luôn kết hợp gam trung tính với gam nổi bật, vừa giữ cân bằng thị giác, vừa giúp căn hộ bền đẹp theo thời gian.

Lưu ý 3: Tránh lạm dụng màu lạnh hoặc u tối - hao tài, giảm may mắn

Phòng tắm với gạch hoa văn cổ điển là điểm nhấn, nhưng nếu quá lạm dụng màu tối hoặc lạnh trong toàn bộ căn hộ, không gian sẽ dễ trở nên nặng nề, bí bách. Theo phong thủy, màu quá lạnh khiến tài khí khó tụ, tiền bạc dễ tiêu tán, còn màu quá tối sẽ làm giảm sinh khí. Vì thế, gia chủ nên xen kẽ ánh sáng vàng, màu gỗ hoặc phụ kiện tươi sáng để cân bằng. Đây chính là "điều thứ 3" mà nhiều người thường bỏ qua và hậu quả là mất đi sự hanh thông về tài lộc.

Căn hộ 90m2 của gia đình trẻ trên là minh chứng rằng không cần diện tích lớn, chỉ cần khéo phối màu sắc nội thất là có thể sở hữu một không gian sống ấm áp, giàu phong thủy. Mỗi màu sắc đều mang ý nghĩa riêng: Hồng cho tình yêu, xanh cho sự bình yên, vàng cho ấm no, gỗ cho sự vững bền. Chỉ cần nắm vững 3 lưu ý này, ngôi nhà không chỉ đẹp mà còn trở thành "tổ ấm vượng khí" đúng nghĩa.