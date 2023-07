'Nơi giấc mơ tìm về' tập 26: Phương tỉnh lại nhưng Gia An đành buông tay

Nơi giấc mơ tìm về tập 26 hé lộ sự trở lại của Phương. Sau thời gian hôn mê trên giường bệnh, nữ thư ký đã tỉnh lại và có cuộc trò chuyện với Gia An. Một lần nữa, Phương cự tuyệt tình cảm của của Gia An và nói rằng cô sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện người khác cho mình là tiểu tam. Còn Gia An thì khẳng định thời điểm anh có tình cảm với Phương, chuyện giữa anh với Mai Anh đã chấm dứt. Thế nên không thể có chuyện Phương là kẻ thứ 3.

Về phần Phương, cô khuyên Gia An hãy chuyên tâm vào những việc anh sắp phải làm, đó là làm chồng, làm cha, đồng thời tiếp quản công ty cho tốt. Nghe vậy, Gia An bày tỏ: "Tôi hiểu, bà cũng hẹn bố mẹ Mai Anh rồi. Có lẽ, ngày mà tôi phải lập gia đình khi mà tôi chưa sẵn sàng cũng không còn xa nữa".

Có vẻ như chuyện đã đi đến nước này thì Gia An cũng đành buông tay, chấp nhận từ bỏ tình yêu với Phương để kết hôn với một cô gái mà mình không yêu. Suy cho cùng, đây cũng là cái giá phải trả cho những sai lầm, buông thả trong quá khứ.

Ở một diễn biến khác, bố mẹ Mai Anh cuối cùng cũng có cuộc nói chuyện với con gái mình. Mẹ Mai Anh thừa nhận đã "xử" Phương để dằn mặt vì dám léng phéng với hôn phu tương lai của con gái mình. Trong khi đó, Mai Anh trách bố mẹ không quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của cô. Thậm chí cả hai còn không thèm hỏi Mai Anh đã mang thai bao nhiêu tuần, có mệt hay không...

