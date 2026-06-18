Ronaldo bận rộn đá World Cup, Georgina cũng tất bật xây dựng sự nghiệp riêng

Trong khi Cristiano Ronaldo đang tập trung toàn lực cho hành trình chinh phục những cột mốc mới trên sân cỏ, vị hôn thê của anh - Georgina Rodriguez - cũng không hề đứng yên. Nhiều năm qua, người đẹp Tây Ban Nha luôn chứng minh rằng cô không chỉ được biết đến với danh xưng "bạn gái Ronaldo", mà còn là một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và truyền thông.

Mới đây, Georgina tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch đồ bơi mùa hè mới nhất của thương hiệu Calzedonia. Loạt hình ảnh quảng bá nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khi người đẹp xuất hiện với thần thái tự tin, vóc dáng săn chắc cùng làn da nâu khỏe khoắn đặc trưng.

Trong bộ ảnh, Georgina khoe trọn những đường cong quyến rũ với nhiều mẫu đồ bơi đa dạng, từ thiết kế tối giản mang tinh thần thanh lịch đến những kiểu bikini hiện đại, tôn lên vẻ đẹp gợi cảm nhưng vẫn sang trọng. Nhiều người nhận xét rằng ở tuổi ngoài 30 và đã trải qua nhiều lần sinh nở, Georgina vẫn sở hữu hình thể đáng ngưỡng mộ không thua kém các siêu mẫu chuyên nghiệp.

Việc được Calzedonia lựa chọn cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của Georgina trong làng thời trang quốc tế. Đây là thương hiệu nổi tiếng của Ý, từng hợp tác với nhiều gương mặt đình đám như Hailey Bieber, Heidi Klum hay Kendall Jenner. Việc xuất hiện trong cùng danh sách đại sứ với những tên tuổi hàng đầu chứng minh Georgina hiện đã trở thành một trong những influencer quyền lực nhất thế giới.

Tuy nhiên, chiến dịch cùng Calzedonia chỉ là một phần nhỏ trong hành trình xây dựng hình ảnh cá nhân của cô. Trong những năm gần đây, Georgina liên tục xuất hiện trong nhiều dự án quảng cáo lớn thuộc các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, thể thao và phong cách sống. Cô từng hợp tác với những thương hiệu danh tiếng như Moncler, Dior, Alo Yoga, Charlotte Tilbury hay Porsche.

Không dừng lại ở các chiến dịch quảng bá, Georgina còn là gương mặt quen thuộc tại những sự kiện thời trang hàng đầu thế giới. Cô thường xuyên góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Paris, Milan hay các sự kiện thời trang cao cấp khác. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều thu hút sự chú ý nhờ phong cách sang trọng, gợi cảm nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân riêng biệt.

Georgina từng gây chú ý khi tham dự Met Gala - sự kiện thời trang danh giá bậc nhất hành tinh. Trước đó, cô nhiều lần xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes và các sự kiện giải trí quốc tế. Từ một cô gái làm việc trong ngành bán lẻ thời trang, Georgina từng bước trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực phong cách sống và thời trang cao cấp.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là Georgina chưa bao giờ thể hiện hình ảnh phụ thuộc hoàn toàn vào danh tiếng hay tài sản của Ronaldo. Dù được sống trong điều kiện mà nhiều người mơ ước, cô vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc, liên tục nhận các hợp đồng quảng cáo và đầu tư xây dựng thương hiệu cá nhân.

Song song với các hoạt động thời trang, Georgina còn phát triển hình ảnh trên nền tảng mạng xã hội. Những chia sẻ về thời trang, làm đẹp, tập luyện, du lịch hay cuộc sống gia đình luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Trang cá nhân của cô hiện sở hữu hơn 72 triệu người theo dõi - con số mà ngay cả nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu cũng phải ao ước.

Sức ảnh hưởng đó mang lại giá trị thương mại khổng lồ. Theo nền tảng phân tích dữ liệu Vantix công bố trước thềm World Cup 2026, Georgina Rodriguez hiện là nàng WAG (vợ hoặc bạn gái cầu thủ) kiếm được nhiều tiền nhất từ mạng xã hội. Mỗi bài đăng của cô được ước tính có thể tạo ra giá trị truyền thông lên tới khoảng 716.000 USD.

Con số này phản ánh vị thế đặc biệt của Georgina trong thế giới influencer hiện đại. Công chúng không chỉ quan tâm đến cô vì mối quan hệ với Ronaldo mà còn bởi phong cách sống xa hoa, thời trang đẳng cấp và câu chuyện vươn lên đầy cảm hứng từ một cô gái bình thường trở thành ngôi sao toàn cầu.

Bên cạnh công việc, Georgina vẫn dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên Ronaldo và các con. Hình ảnh người phụ nữ vừa thành công trong sự nghiệp, vừa chu toàn với gia đình giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Trong khi Ronaldo tiếp tục viết nên những chương mới trong sự nghiệp bóng đá huy hoàng, Georgina cũng đang tạo dựng đế chế riêng bằng tài năng, sự chăm chỉ và khả năng xây dựng hình ảnh đáng nể. Họ không chỉ là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới thể thao mà còn là minh chứng cho việc mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến công chúng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi này. Một người chinh phục thế giới bằng những bàn thắng trên sân cỏ, người còn lại ghi dấu ấn bằng thời trang, truyền thông và sức ảnh hưởng toàn cầu. Và ở thời điểm hiện tại, Georgina Rodriguez rõ ràng đã vượt xa cái bóng của danh xưng "vị hôn thê Ronaldo" để trở thành một ngôi sao thực thụ.