Nơi đảo xanh tập 2: Lee Byung Hun hôn Shin Min Ah nhưng phải nhận kết đắng, Kim Woo Bin tỏ tình

Mở đầu tập 2 bộ phim Nơi đảo xanh là cảnh Lee Dong Seok (Lee Byung Hun) và Min Sun Ah (Shin Min Ah) cùng nhau dạo chơi ở biển. Bất ngờ, Dong Seok đặt một nụ hôn lên môi Sun Ah, nhưng điều này lại khiến cô cảm thấy vô cùng tức giận. Dong Seok thích Sun Ah và tưởng rằng Sun Ah cũng thích mình nhưng lại không phải.

Dong Seok đã hôn Sun Ah...

... thế nhưng anh lại phải nhận "kết đắng".

Cũng là bạn cùng lớp với Dong Seok, Eun Hui và Choi Han Su, dù vậy Jung In Gwon và Bang Ho Sik lại thường xuyên cãi vã. Thế nhưng tréo ngoe là con trai cùng con gái của hai người lại có tình cảm với nhau. Thậm chí, cậu nhóc Jung Hyun còn chủ động cô bé Bang Young Joo.

Jung Hyun và Young Joo hứa hẹn sẽ là một couple phụ đáng xem.

Về phần cặp đôi Park Jung Joon (Kim Woo Bin) - Lee Young Ok (Han Ji Min), Jung Joon không ngại thừa nhận với Young Ok rằng mình thích cô. Tuy nhiên, cô nàng đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Bằng chứng một người đàn ông đã gửi tin nhắn nói rằng anh ta nhớ cô rất nhiều, và điều đó lập tức khiến Young Ok thay đổi sắc mặt.

Jung Joon không ngại thừa nhận mình thích Young Ok.

Để có tiền chữa bệnh cho con, Han Su hỏi vay em gái. Thế nhưng anh chẳng những không nhận được tiền mà còn bị em gái trách móc. Lý do của mọi chuyện là bởi vì Han Su, cô đã phải hy sinh cơ hội học đại học. Đúng lúc này, vợ và con gái của Han Su ở bên Mỹ nói rằng họ muốn từ bỏ golf. Điều này đồng nghĩa với việc những nỗ lực, hy sinh bao năm qua của Han Su đổ sông đổ bể và nó khiến anh cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Vợ con từ bỏ giấc mơ với golf...

... khiến Han Su vô cùng thất vọng.

Han Su kể cho Eun Hui rằng anh và vợ đang ly thân. Hai người cũng nói với nhau về những kỷ niệm thuở còn đi học. Sau nhiều năm, những tình cảm ngày xưa Eun Hui dành cho Han Su dường như đang quay trở lại. Vì thế khi được anh rủ đi du lịch cùng, ban đầu Eun Hui từ chối nhưng sau đó cô lại đồng ý.

Dong Seok và Eun Hui đi du lịch cùng nhau.

