Lee Min Jung khen ông xã Lee Byung Hun hết lời, còn chia sẻ phản ứng của chồng khi xem cảnh nóng của vợ

Vào chiều ngày 16/3 chương trình giải trí "You Quiz on the Block" của đài tvN có sự góp mặt của Im Jae Hyeok, ngôi sao phim "Now at Our School", "Tim Kim", đội tuyển nữ môn bi sắt Hàn Quốc tại Olympic Bắc Kinh 2022, Jung Eun Pyo, con trai Jung Ji Woong và diễn viên Lee Min Jung.

Trong chương trình phát sóng, Lee Min Jung đã chia sẻ đầy hóm hỉnh về cuộc sống của mình rằng: "Tôi đang nuôi con nhỏ và làm việc trong khi tôi đang làm việc đó". Nữ diễn viên kể về cuộc sống hôn nhân của mình là cuộc sống có sự hài hoà khi có sự bù trừ giữa cô và tài tử Lee Byung Hun: “Khi tôi tức giận, tôi la hét và quên mất điều đó, vì vậy tôi không có nhiều căng thẳng, nhưng chồng tôi là người chịu đựng. Sau đó, anh ấy thú nhận, đó là phong cách phù hợp với lời nói của tôi, anh ấy rất tốt bụng và nhẹ nhàng. Bố mẹ tôi bảo tôi 'giết chết tính khí của mình đi’”.

Ngoài ra ngôi sao sinh năm 1982 còn có những chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất khi trước đây từng thất vọng vì không được đảm nhận vai chính ngay từ đầu. Lee Min Jung đã xuất hiện trong bộ phim 'Boys Over Flowers' của đài KBS 2TV và ghi dấu ấn lâu dài trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên tâm sự chồng mình đã luôn là người động viên, góp ý cho cô rất nhiều trong việc diễn xuất: "Anh ấy theo dõi phim rất chăm chỉ và đưa ra nhiều nhận xét. Dù Lee Byung Hun không có ý kiến gì khi xem cảnh nóng giữa tôi và bạn diễn nhưng con trai chúng tôi lại rất quan tâm đến phản ứng của bố".

Lee Min Jung đã kết hôn với nam diễn viên Lee Byung Hun vào năm 2013. Đám cưới của cặp đôi từng được xem là một trong những hôn lễ thế kỷ của showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên chỉ một năm sau, sóng gió ập đến với gia đình Lee Min Jung khi chồng cô bị phát hiện ngoại tình. Lee Byung Hun đã ngoại tình với hai cô gái trẻ trong lúc Lee Min Jung mang bầu. Người đẹp xứ Hàn sốc đến nỗi đã dọn về nhà mẹ đẻ ở sau khi scandal nổ ra. Cuối cùng thì cặp đôi cũng vượt qua sóng gió hôn nhân, Lee Min Jung vẫn không ngớt lời khen ngợi chồng, và có thể nhìn thấy rõ cặp đôi đang thực sự hạnh phúc khi cô chia sẻ: "Khi chúng tôi ở cùng nhau, các nốt cao phát ra nhiều hơn âm trung trầm". Được biết, tài tử Lee Byung Hun cũng chuẩn bị ra mắt phim mới mang tên "Our Blues".

