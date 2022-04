Phim khủng “Nơi đảo xanh” mở màn: Kim Woo Bin muốn hẹn hò Han Ji Min, Shin Min Ah chưa thấy đâu, choáng nhất là pha xuất hiện của Lee Byung Hun

Sau nhiều ngày chờ đợi, tập 1 bộ phim Nơi đảo xanh (Our blues) cũng chính thức ra mắt khán giả. Trong tập này, chúng ta biết Park Jung Joon (Kim Woo Bin) là một thuyền trưởng, Lee Young Ok (Han Ji Min) là một thợ lặn. Young Ok là người phụ nữ có tính cách tươi sáng, thế nhưng cô lại vướng phải nhiều tin đồn.

Young Ok là một người có tính cách tươi sáng...

... nhưng lại bị người khác hiểu nhầm.

Vào một buổi dẫn khách đi lặn, khi thấy Young Ok chào Jung Joon, những người khách cho rằng cô gặp đàn ông là đon đả. Về phần Jung Joon, dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng thực tế anh lại hỏi người bạn của mình rằng sẽ ra sao nếu bản thân hẹn hò với Young Ok.

Park Jung Joon có tình cảm với Young Ok.

Trong khi đó, Choi Han Soo (Cha Seung Won) là giám đốc chi nhánh của ngân hàng SS. Anh là một người tâm huyết, cần mẫn. Chẳng những sẵn sàng đích thân ra ngoài phát tờ rơi, Han Soo còn nhẫn nhịn khi có khách hàng không hiểu chuyện đến ngân hàng làm loạn.

Han Soo được đồng nghiệp nể trọng, quý mến nhưng mối quan hệ trong gia đình lại không tốt. Vì muốn giúp con mình (Choi Bo Ram) trở thành một golf thủ hàng đầu, anh và vợ rơi vào cảnh thiếu thốn về mặt tài chính. Mọi người trong gia đình đều không ủng hộ Han Soo. Em trai anh còn gọi điện trách móc Han Soo rằng trưởng nam kiểu gì lại để mẹ cho em út nuôi. Đáng nói hơn, chính vợ của Han Soo cũng vì quá mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc.

Vợ Han Soo quá mệt mỏi vì cảnh kiệt quệ tài chính.

Các thành viên trong gia đình không ủng hộ Han Soo.

Han Soo bị điều về đảo Jeju, tại đây anh gặp lại người bạn đồng môn Eun Hui - hiện đang làm chủ một tiệm bán hải sản. Qua câu chuyện của Eun Hui và Young Ok, chúng ta biết hóa ra Eun Hui từng thích Han Soo. Thậm chí trong quá khứ, hai người đã từng hôn nhau. Lý do của những việc này là bởi trong một lần bị bạn học xúm vào trêu chọc, cô đã được Han Soo ra mặt giúp đỡ.

Eun Hui và Han Soo thời đi học.

Eun Hui kể lại câu chuyện tình đầu của mình một cách vui vẻ.

Về phần Shin Min Ah, nhân vật do cô đảm nhận vẫn chưa lộ diện. Trong khi đó, tài tử Lee Byung Hun cũng chỉ xuất hiện một cách ngắn ngủi trong phân cảnh nhân vật Lee Dong Seok ngồi trên xe tải để rao bán các loại thực phẩm như đậu hũ, cá thu, trứng gà,...

Tài tử Lee Byung Hun chưa có nhiều đất diễn trong tập đầu tiên của phim Nơi đảo xanh.

Bộ phim Nơi đảo xanh được phát sóng vào buổi tối thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên Netflix.

