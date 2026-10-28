Ninh Dương Lan Ngọc không được công nhận là diễn viên, đến tên thật cũng bị mất

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên sở hữu visual nổi bật nhất của showbiz Việt. Với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn cùng vẻ đẹp ngày càng trẻ ra, nữ diễn viên luôn có mặt trong những topic bàn luận về nhan sắc. Đầu năm nay, Lan Ngọc được gọi tên trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Đây là bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế quen thuộc, thường xuyên thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu.

Lan Ngọc lọt đề cử top 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới của TC Candler

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện trong các danh sách đề cử gương mặt đẹp trai - xinh gái nhất của Special Awards, một trang tin có hình thức bình chọn khá tương đồng với TC Candler. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu khi thông tin về nữ diễn viên bị nền tảng quốc tế này bị ghi sai hàng loạt, tạo nên tình huống dở khóc dở cười.

Cụ thể, thay vì tên đầy đủ Ninh Dương Lan Ngọc, trang này lại ghi thành “Ninh Dương Ian”. Cái tên quen thuộc của nữ diễn viên gần như biến mất, khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Chưa dừng lại ở đó, phần giới thiệu nghề nghiệp của cô cũng được ghi là “Singer/Model”, tức ca sĩ/người mẫu, thay vì diễn viên - lĩnh vực chính và đã làm nên tên tuổi của Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc được giới thiệu với cái tên "Ninh Duong Ian" kèm nghề nghiệp ca sĩ/người mẫu

Trên trang cá nhân, Lan Ngọc kêu trời trước hoàn cảnh "éo le" này. “Ủa thật sự Tư đàn ông vậy sao. Tư được làm ca sĩ rồi kìa. Mà tên Ian nữa, gòi Tư sống sao”, nữ diễn viên chia sẻ. Bên dưới phần bình luận, netizen không khỏi khoái chí, còn trêu rằng cô nàng không chỉ xinh gái mà còn đẹp trai hơn cả dàn cast Running Man. Đồng thời, nhiều người người cũng cho rằng sự việc cũng đưa cái tên Ninh Dương Lan Ngọc đến gần hơn với những cuộc thảo luận về các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế.

Bài đăng của Lan Ngọc

Môt số bình luận của netizen:

- Ôi lại còn handsome rồi singer, phân thân nhiều quá rồi.

- Tư Ngọc này ở đa vũ trụ chứ không ở vũ trụ này.

- Rồi Ian là sao nữa vậy. Tui sống đến ngày Tư Ngọc được coi là ca sĩ chính thức.

- Giọng hát của bả vươn tầm quốc tế rồi đó. Ra quốc tế có tên xịn luôn.

- Tư đổi tên thành Ninh Dương Ian hồi nào vậy Tư.

Sau thành công của Cô Gái Từ Quá Khứ, Ninh Dương Lan Ngọc có khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, dành thời gian tham gia các chương trình giải trí và làm mới bản thân. Năm 2026, nữ diễn viên đánh dấu sự trở lại với Chị Chị Em Em 3, đảm nhận vai Thị Liễu - cô gái 26 tuổi trong câu chuyện tình cảm đầy rắc rối giữa những nhân vật sống tại vùng Kinh Bắc xưa. Thị Liễu có mối tình từ thuở nhỏ với Văn Tài (Quốc Anh), nhưng anh lại chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu (Kỳ Duyên). Sự xuất hiện của Liễu kéo theo những mâu thuẫn, bí mật và giằng xé tình cảm. Vai diễn cũng là cơ hội để Lan Ngọc thử sức với hình tượng mềm yếu, giàu nội tâm hơn so với những nhân vật cá tính cô từng thể hiện. Bộ phim dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 30/10 tới.

Bên cạnh đó, Lan Ngọc còn góp mặt trong Mật Mã Đông Dương, phim điện ảnh lịch sử - tình báo dự kiến ra mắt dịp 30/4/2027. Tác phẩm lấy cảm hứng từ những hồ sơ chuyên án tình báo của Việt Nam, tái hiện cuộc đấu trí giữa các chiến sĩ tình báo trên chiến trường Đông Dương những năm 1960. Trong phim, Lan Ngọc đảm nhận một vai diễn được xây dựng dựa trên nguyên mẫu con người có thật, song thông tin chi tiết về nhân vật chưa được công bố đầy đủ. Đây là thử thách mới với nữ diễn viên khi chuyển sang dòng phim tình báo, gián điệp, đòi hỏi khả năng thể hiện những tầng tâm lý phức tạp.