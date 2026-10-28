10 mỹ nhân Trung Quốc đẹp không góc chết: Dương Mịch át vía Địch Lệ Nhiệt Ba, top 1 càng tranh cãi càng khó chê

Gần đây, trên mạng xã hội đang rầm rộ về một bảng xếp hạng nhan sắc của các mỹ nhân Hoa ngữ. Giữa muôn vàn bông hoa rực rỡ của showbiz Trung Quốc, việc tìm ra những gương mặt "đẹp không góc chết" luôn là chủ đề thu hút lượng tương tác khủng. Bản danh sách này không chỉ quy tụ những biểu tượng nhan sắc đình đám mà còn gây bất ngờ bởi những mỹ nhân đình đám như Phạm Băng Băng, Vương Sở Nhiên, Trương Bá Chi... hoàn toàn vắng mặt.

10. Trương Dư Hi

Trương Dư Hi là gương mặt thường xuyên được nhắc đến khi bàn về những mỹ nhân có đường nét gương mặt sắc sảo như tạc tượng, được mệnh danh là "búp bê sống" của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt to cùng đường nét thanh tú, tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa có phần lạnh lùng. Dù ở góc chụp cận cảnh hay góc nghiêng thần thánh, visual pha chút lai Tây của cô nàng vẫn luôn là niềm ao ước của nhiều cô gái.

9. Cảnh Điềm

Không phải ngẫu nhiên mà Cảnh Điềm được truyền thông lẫn công chúng ưu ái gọi là mỹ nhân "đẹp nhất Bắc Kinh". Nhan sắc của cô mang đậm "vibe" đài các, sang trọng với làn da trắng phát sáng cùng thần thái chuẩn tiểu thư quyền quý. Dù diện trang phục cổ trang hay hiện đại, nữ diễn viên có khí chất riêng, không dễ bị lu mờ giữa dàn mỹ nhân đông đảo.

8. Cổ Lực Na Trát

Là một trong những mỹ nhân đến từ vùng đất Tân Cương, Cổ Lực Na Trát chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng về mặt ngoại hình. Cô sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu, ngũ quan sắc nét, kết hợp hài hòa giữa nét dịu dàng Á Đông và sự sắc sảo phương Tây. Dù là ảnh chưa qua chỉnh sửa do người qua đường chụp hay ảnh studio kỹ lưỡng, Na Trát vẫn tỏa sáng nhờ vóc dáng vạn người mê và góc mặt nghiêng "vô thực".

7. Tống Thiến

Xuất thân là một thần tượng Kpop trước khi lấn sân sang phim ảnh, Tống Thiến (Victoria Song) mang vẻ đẹp năng động, sắc sảo và hiện đại. Ở tuổi ngoài 30, cô ngày càng nhuận sắc với những đường nét mặn mà, cuốn hút và tràn đầy năng lượng. Thần thái tự tin cùng vầng trán cao giúp Tống Thiến dễ dàng biến hóa giữa vẻ nữ tính, dịu dàng và hình ảnh cá tính, thời thượng. Đặc biệt, vóc dáng cùng khả năng làm chủ trước ống kính cũng là lợi thế giúp cô luôn nổi bật.

6. Đường Yên

Ở Đường Yên, sức hút không chỉ đến từ những đường nét thanh tú mà còn nằm ở vẻ ngọt ngào đã trở thành dấu ấn riêng trong làng giải trí xứ Trung. Gương mặt Vline tự nhiên cùng đôi mắt sáng giúp cô dễ tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù đã lên chức mẹ, Đường Yên vẫn giữ vẹn nguyên nét tươi trẻ, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ có lúm đồng tiền duyên dáng cực kỳ ăn ảnh.

5. Triệu Lệ Dĩnh

Hành trình thăng hạng nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh có thể nói là một trong những màn "lột xác" ngoạn mục nhất nhì Cbiz. Từ một cô gái có gương mặt tròn trịa dễ thương, nàng "Minh Lan" giờ đây sở hữu visual mặn mà, sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành. Đường nét thanh thoát, ánh mắt kiên định cùng phong cách thời trang ngày một sang xịn mịn giúp cô luôn tỏa sáng trước mọi ống kính.

4. Angela Baby

Angela Baby là cái tên khó vắng mặt trong những cuộc bàn luận về nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Gương mặt nhỏ, đôi mắt to, sống mũi cao và đường nét hài hòa giúp cô nổi tiếng từ thời còn tuổi teen. Nữ diễn viên cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, khi thì ngọt ngào như búp bê, lúc lại kiêu kỳ, quyến rũ. Vì quá đẹp nên Angela Baby còn gặp phải những đánh giá như bước chân vào showbiz mà không có gì ngoài nhan sắc, nhìn kiểu gì cũng thấy cô đẹp không góc chết trong mọi hoàn cảnh.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba thường được xem là đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp quyến rũ của mỹ nhân Tân Cương. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, lộng lẫy như một nữ thần phương Tây với đôi mắt sâu và sống mũi cao, cô luôn là tâm điểm của mọi thảm đỏ lớn nhỏ. Nữ diễn viên cũng dễ dàng chinh phục nhiều phong cách, từ sang chảnh, kiêu kỳ đến ngọt ngào, nữ tính.

2. Dương Mịch

Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, Dương Mịch lại có sức hút đến từ sự kết hợp giữa nét quyến rũ, vẻ trẻ trung và khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Đôi mắt "hồ ly" được xem là vũ khí giúp cô lấy lòng khán giả trên màn ảnh, khiến bất kỳ góc máy nào bắt trọn gương mặt cô cũng đều thu hút nguời xem.

1. Lưu Diệc Phi

Top 1 thuộc về Lưu Diệc Phi, mỹ nhân từ lâu đã gắn liền với hình tượng thần tiên tỷ tỷ trong lòng khán giả châu Á. Vẻ đẹp của cô không nằm ở những đường nét quá sắc lạnh mà đến từ tổng thể hài hòa, làn da sáng, ánh mắt trong trẻo cùng khí chất thanh tao, "thoát tục" khó trộn lẫn. Lưu Diệc Phi luôn biết cách tạo nên sức hút riêng mà không cần diện trang phục cầu kỳ hay chạy theo tiêu chuẩn "mình hạc xương mai" quen thuộc trong Cbiz. Tuy chủ đề "vì sao Lưu Diệc Phi" không thẩm mỹ răng luôn khiến khán giả bàn tán từ năm này sang năm khác, nưng cành tranh luận, càng khiến vẻ đẹp của mỹ nhân họ Lưu thêm nổi bật và ấn tượng.