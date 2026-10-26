Ninh Dương Lan Ngọc - Quốc Anh có cảnh 18+ quá sốc, nhà trai nude 100%

Những ngày gần đây, Chị Chị Em Em 3 - phần phim mới nhất trong vũ trụ điện ảnh Chị Chị Em Em của nhà sản xuất Will Vũ - trở lại và đang là chủ đề thảo luận cực hot trên MXH. Phần phim này quy tụ những gương mặt Vbiz đình đám gồm Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn, khiến sức nóng của dự án càng được đẩy lên cao.

Sau những suất chiếu sớm đầu tiên, Chị Chị Em Em 3 càng khiến khán giả "đứng ngồi không yên" chờ đến ngày ra rạp chính thức. Bởi lẽ, bên cạnh những màn đấu đá, phim còn sở hữu một "đặc sản" không thể thiếu của thương hiệu này: những cảnh nóng táo bạo và nghẹt thở. Trong đó có cảnh quay 18+ giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh.

Câu chuyện tình cảm của Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Văn Tài (Quốc Anh) gây tò mò

Trong Chị Chị Em Em 3, Quốc Anh vào vai Văn Tài, cậu cả xuất thân danh giá, nổi tiếng mê sắc và ở trong cuộc hôn nhân với Thị Mầu (Kỳ Duyên). Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính", trước ngày cưới, Văn Tài gặp lại Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) - mối tình dang dở đầy tổn thương từ thuở nhỏ. Khát khao được yêu trỗi dậy đẩy cả hai vào một mối quan hệ sai trái, lén lút bất chấp luân thường đạo lý.

Cả hai mặc kệ sai trái để đến với nhau

Vì sự giằng xé và bản năng yêu đương quá lớn, Văn Tài và Thị Liễu đã có với nhau không ít cảnh thân mật nóng bỏng xuyên suốt bộ phim. Đỉnh điểm của sự táo bạo là phân cảnh Quốc Anh khỏa thân hoàn toàn 100% trước ống kính. Dù góc máy chỉ khai thác từ phía sau lưng, nhưng hình thể cao ráo, bờ vai vững chãi cùng vóc dáng cực phẩm của nam diễn viên cũng đủ khiến cả rạp phim phải "ồ" lên vì bất ngờ và đỏ mặt. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Quốc Anh chịu "cởi" bạo liệt đến như vậy trên màn ảnh rộng.

Quốc Anh có cảnh quay gây sốc

Cùng Lan Ngọc khiến khán giả đỏ mặt

Sự kết hợp ăn ý, đầy chemistry giữa "ngọc nữ" Lan Ngọc chín muồi về nhan sắc lẫn diễn xuất và sự lăn xả của Quốc Anh đã tạo nên những thước phim cảm xúc, lột tả sự mãnh liệt lẫn bi kịch của một tình yêu tội lỗi.

Về cảnh phim này, Quốc Anh cũng chia sẻ rằng đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. "Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài", anh nói. Bên cạnh đó, Quốc Anh cũng gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ nhiệt tình của Lan Ngọc để anh thoải mái hoàn thành phân cảnh, đồng thời rất vui vì đã cùng bạn diễn truyền tải được một tình yêu "đầy khao khát và giằng xé".

Bên cạnh cảnh nóng gây sốc của Thị Liễu và Văn Tài, Chị Chị Em Em 3 còn được khán giả mong chờ vì "nội dung" mãn nhãn. Phim sở hữu dàn cast "trai tài gái sắc" với visual và danh tiếng thuộc hàng top của showbiz Việt. Mọi khung hình của phim đều được chăm chút kỹ lưỡng, khoác lên mình màu sắc cổ trang Kinh Bắc xưa đẹp mắt.

Phim được gắn nhãn 18+, quy tụ toàn gương mặt nổi nhất nhì Vbiz hiện tại

Về nội dung, Chị Chị Em Em 3 là câu chuyện tâm lý - drama tình ái phức tạp. Phim đặt các nhân vật vào một thế giới mà tình yêu, dục vọng, tiền bạc và địa vị có thể đan xen, chi phối lẫn nhau. Cuộc hôn nhân được sắp đặt giữa Văn Tài và Thị Mầu không đơn thuần là chuyện kết đôi môn đăng hộ đối, mà còn mở ra những mâu thuẫn khi Thị Liễu xuất hiện như một biến số khó lường. Những mối quan hệ chồng chéo hứa hẹn đưa các nhân vật vào vòng xoáy của lựa chọn, bí mật và những hệ quả không dễ đoán trước.