Oan ức của Ninh Dương Lan Ngọc

Trong tập mới nhất của Running Man Vietnam, Ninh Dương Lan Ngọc rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi trở thành nghi phạm bị các thành viên đưa vào diện nghi vấn. Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra hai kẻ trộm vàng đang trà trộn trong nhóm 10 người. Sau khi thu thập các gợi ý, nhiều manh mối như kẻ trộm là nữ, là diễn viên, tên gồm bốn chữ... lần lượt hướng sự chú ý về phía Lê Ngọc Minh Hằng và Ninh Dương Lan Ngọc.

Dàn cast tìm ra hint quan trọng liên quan đến kẻ trộm chỉ có thể là Lan Ngọc hoặc Minh Hằng

Tuy nhiên, Minh Hằng được Trấn Thành bảo vệ với thân phận "điều tra viên", khiến Lan Ngọc trở thành cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất. Cuối cùng, Trấn Thành trực tiếp xé bảng tên của Ninh Dương Lan Ngọc. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ, Lan Ngọc chỉ là dân thường, hoàn toàn không phải kẻ trộm.

Đến lúc này, chương trình mới hé lộ Minh Hằng sở hữu hai thân phận. Người chơi đã bỏ qua một manh mối quan trọng "điều tra viên cũng có thể là kẻ trộm". Chính chi tiết này khiến cục diện đảo chiều, đẩy Lan Ngọc vào thế chịu oan dù những điều cô phân tích trước đó đều có lý.

Clip: Ninh Dương Lan Ngọc bất lực khi bị loại

Bị loại trong tình huống đầy bất ngờ, Lan Ngọc liên tục kêu oan. Ánh mắt bất lực, biểu cảm ấm ức cùng phản ứng gần như muốn bật khóc của cô khiến tình huống trở nên vừa hài hước vừa đáng thương. Nữ diễn viên bức xúc vì không được các thành viên tin tưởng, trong khi luật chơi lại có những cú xoay chuyển khó đoán.

Trước phản ứng của Lan Ngọc, Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Trung và Quân A.P lần lượt phải xin lỗi vì đã nghi oan cho cô. Dĩ nhiên, đây chỉ là diễn biến trong khuôn khổ trò chơi, nhưng chính sự nhập tâm và những phản ứng tự nhiên của người chơi đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của tập phát sóng.

Lan Ngọc bất lực vì chịu oan

Mặc dù cô đã liên tục đưa ra những bằng chứng để bảo vệ mình nhưng đều thất bại

Ánh mắt suýt khóc của Lan Ngọc khi để phe "kẻ trộm" chiến thắng

Sức hút của Lan Ngọc

Gắn bó với Running Man Vietnam qua nhiều mùa, Ninh Dương Lan Ngọc đã xây dựng được vị trí riêng trong dàn cast. Cô không đơn thuần xuất hiện với vai trò bóng hồng của chương trình, mà còn thường xuyên trực tiếp tham gia vào những màn đấu trí, rượt đuổi và xé bảng tên với tinh thần cạnh tranh không hề kém cạnh các đồng nghiệp nam.

Điểm thú vị ở Lan Ngọc là sự kết hợp giữa nét lanh lợi, khả năng suy luận và nguồn năng lượng có phần tinh nghịch. Trong những nhiệm vụ đòi hỏi quan sát, cô có thể chủ động phân tích tình huống, tìm kiếm manh mối và đưa ra lập luận để bảo vệ mình. Nhưng khi rơi vào thế bất lợi, nữ diễn viên cũng không ngần ngại thể hiện sự hoang mang, phản đối hay ăn vạ theo cách duyên dáng. Chính sự biến hóa ấy giúp Lan Ngọc tạo nên nhiều màu sắc trong chương trình.

Lan Ngọc là "bóng hồng" suốt 4 mùa của Running Man Vietnam

Bên cạnh đó, việc Lan Ngọc thường xuyên bị cuốn vào những tình huống trớ trêu cũng tạo điều kiện để các thành viên tương tác, trêu chọc và tung hứng với cô. Sự ăn ý này góp phần làm cho diễn biến chương trình thêm sinh động, đồng thời tạo ra những khoảnh khắc dễ được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.

Ở một chương trình thực tế như Running Man Vietnam, sức hút không chỉ đến từ việc ai chiến thắng hay ai hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Những phản ứng chân thật, màn tranh luận gay gắt nhưng vui vẻ và các tình huống đảo chiều bất ngờ cũng là yếu tố giữ chân người xem. Lan Ngọc có lợi thế ở chính điểm này, cô vừa có khả năng nhập cuộc, vừa biết cách thể hiện cảm xúc khiến tình huống trở nên gần gũi và giải trí.

Lan Ngọc được đánh giá cao ở những trò chơi cần sự suy luận

Ảnh: FBNV