Trong buổi diễu binh A80 vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng nhỏ gọn, gây thương nhớ trong tà áo dài thướt tha. Điều khiến công chúng trầm trồ hơn cả chính là vòng eo 54cm - con số "siêu thực" mà hiếm mỹ nhân Việt nào sở hữu. Đáng chú ý, Lan Ngọc khẳng định cô không hề nhịn ăn, cũng không theo bất cứ chế độ kiêng khem khắc nghiệt nào. Vậy bí quyết nào giúp "ngọc nữ màn ảnh Việt" giữ dáng đỉnh cao như thế?

Kiểu ăn đặc biệt giúp Lan Ngọc giữ eo 54cm

Thay vì ép mình vào các chế độ ăn uống khắc nghiệt, Lan Ngọc chọn cách lắng nghe cơ thể và điều chỉnh thói quen ăn uống hợp lý. 2 nguyên tắc vàng mà cô áp dụng chính là chia nhỏ bữa ăn và bổ sung nhiều sinh tố rau củ.

1. Chia nhỏ bữa ăn

Lan Ngọc tiết lộ, cô không thể nạp một lượng thức ăn lớn trong một lần. Thay vì ăn 2-3 bữa chính, nữ diễn viên chọn chia nhỏ khẩu phần thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Điều này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, hạn chế tích tụ mỡ thừa vùng bụng.

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (Academy of Nutrition and Dietetics), việc ăn thành nhiều bữa nhỏ với lượng vừa đủ sẽ giúp kiểm soát cơn đói, ổn định đường huyết và ngăn tình trạng ăn quá nhiều vào một bữa. Ngoài ra, thói quen này còn giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ quá trình đốt cháy calo tự nhiên của cơ thể.

Chính vì thế, dù không kiêng khem khắc nghiệt, Lan Ngọc vẫn giữ được vòng eo 54cm nhờ cách ăn thông minh này.

2. Uống nhiều sinh tố rau củ

Một thói quen khác gắn liền với Ninh Dương Lan Ngọc là uống sinh tố rau củ hàng ngày. Không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào, sinh tố rau củ còn giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Theo Webmd, rau củ quả chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt. Bên cạnh đó, các loại sinh tố từ rau xanh, cà rốt, bí đỏ, cần tây hay dưa leo còn có khả năng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn chặn mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng.

Việc bổ sung sinh tố thay cho đồ ngọt hay nước có gas cũng là một điểm cộng lớn. Nhờ đó, Lan Ngọc vừa giữ được làn da mịn màng, vừa duy trì số đo vòng eo đáng mơ ước.

Tại sao cách ăn này lại hiệu quả?

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng, bí quyết giữ dáng bền vững không nằm ở việc ăn kiêng khắc nghiệt, mà ở việc thiết lập lối sống ăn uống cân bằng.

Chia nhỏ bữa ăn giúp tránh tình trạng "bỏ đói cơ thể rồi ăn bù", vốn dễ gây tăng cân mất kiểm soát.

Ăn nhiều rau củ cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin A, C, E – không chỉ giữ eo thon mà còn làm chậm lão hóa, giúp làn da rạng rỡ hơn.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Nutrition) cũng chỉ ra rằng, chế độ ăn giàu rau củ kết hợp với việc ăn uống điều độ giúp giảm nguy cơ béo phì bụng - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh chuyển hóa.

Giữa showbiz nhiều áp lực ngoại hình, Lan Ngọc chọn cách chăm sóc bản thân nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Thay vì ép cân bằng những phương pháp cực đoan, cô duy trì vóc dáng bằng việc ăn uống khoa học, kết hợp vận động hợp lý.

Hình ảnh nữ diễn viên diện áo dài trong diễu binh A80, khoe vòng eo 54cm thon gọn, chính là minh chứng rõ ràng nhất: Muốn đẹp không cần nhịn ăn, mà cần ăn đúng cách.

Bí quyết giữ dáng của Ninh Dương Lan Ngọc không nằm ở chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, mà ở thói quen ăn uống khoa học: Chia nhỏ bữa ăn và uống nhiều sinh tố rau củ. Đây cũng là lối sống mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích để vừa duy trì vóc dáng, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nếu bạn đang tìm kiếm cách để có vòng eo thon gọn mà không phải "sống chung với ăn kiêng", hãy thử áp dụng bí quyết của Lan Ngọc. Biết đâu, bạn cũng sẽ tìm được công thức giữ dáng riêng cho mình.

