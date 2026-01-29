Trên mạng xã hội những ngày qua, một đoạn video so sánh một phân cảnh của Vương Sở Nhiên trong phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? với phiên bản hoạt hình đang được lan truyền rộng rãi và thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Đoạn clip nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận khi nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên được cho là ăn đứt cả bản hoạt hình lẫn miêu tả trong tiểu thuyết gốc.

Thần thái, nhan sắc của Vương Sở Nhiên trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đều ăn đứt bản hoạt hình.

Trong phim, Vương Sở Nhiên đảm nhận vai yêu phi Dữu Vãn Âm - vốn là một vương phi đoản mệnh của phe phản diện. Tuy nhiên, cuộc đời nhân vật hoàn toàn rẽ sang hướng khác sau khi được Vương Thúy Hoa, một người hiện đại, xuyên không nhập vào thân xác. Chính sự thay đổi này tạo nên những tình huống vừa kịch tính vừa hài hước cho câu chuyện.

Nữ diễn viên cho thấy mình không chỉ sở hữu nhan sắc nổi trội mà khả năng diễn xuất cũng "rất gì và này nọ".

Ở phân cảnh đang gây sốt, Vương Sở Nhiên xuất hiện với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét "tẻn tẻn", ngây ngô đúng chất của một linh hồn hiện đại lạc vào thân phận yêu phi cổ đại. Biểu cảm linh hoạt giúp nữ diễn viên ghi điểm mạnh, khiến khán giả không chỉ trầm trồ trước nhan sắc mà còn đánh giá cao khả năng diễn xuất.

Nhiều ý kiến cho rằng Dữu Vãn Âm phiên bản Vương Sở Nhiên đẹp vượt trội so với hình tượng trong hoạt hình. Không chỉ vậy, chẳng ít khán giả còn nhận định ngay cả vẻ đẹp của Dữu Vãn Âm trong tiểu thuyết gốc qua ngòi bút của tác giả Thất Anh Tuấn cũng khó sánh với ngoại hình của Vương Sở Nhiên ngoài đời.

Mỹ nhân sinh năm 1999 vốn được biết đến là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" của màn ảnh Trung Quốc.

Ở bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, cô nàng hứa hẹn sẽ mang tới một bữa đại tiệc nhan sắc cho khán giả.

Các tạo hình của Vương Sở Nhiên trong phim lộng lẫy, kiêu sa nhưng không kém phần tinh tế.

Cho những ai chưa biết, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? là dự án ngôn tình cổ đại xuyên sách, do Vương Sở Nhiên đóng cặp cùng Thừa Lỗi. Dù thể loại này không còn xa lạ trên thị trường phim Hoa ngữ, tác phẩm vẫn tạo được dấu ấn riêng khi xây dựng kịch bản độc đáo: Cả nam chính lẫn nữ chính đều là người hiện đại cùng xuyên vào thế giới trong sách, bắt tay nhau tìm cách sinh tồn giữa chốn cung đình đầy biến động.

Đặc biệt, phim còn được chú ý khi Vương Sở Nhiên sở hữu hàng loạt tạo hình cổ trang đẹp mắt, kiêu sa, lộng lẫy nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế. Với những gì đã thể hiện, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? được kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim đánh dấu đỉnh cao nhan sắc mới trong sự nghiệp của Vương Sở Nhiên.