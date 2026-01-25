Ngay lúc này, Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Dẫu vậy, những sự bàn luận này lại đi theo cách không mấy tích cực.

Bộ phim đưa khán giả theo chân Lâm Hoan Nhi, một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và độc lập. Cô đặc biệt ghét cuốn tiểu thuyết Tạm Biệt Chồn Hoang vì cho rằng nội dung lỗi thời, tư tưởng cũ kỹ, các nhân vật nam thiếu sức hút và không xứng đáng để nữ chính yêu. Trớ trêu thay, Lâm Hoan Nhi lại bất ngờ xuyên không vào chính thế giới của cuốn tiểu thuyết này và bị buộc phải chinh phục nam chính Cao Hải Minh thì mới có thể trở về đời thực. Từ chỗ tiếp cận anh vì mục đích hoàn thành nhiệm vụ, dùng đủ mọi chiêu trò, Lâm Hoan Nhi dần nhận ra bản thân đã sa vào lưới tình lúc nào không hay.

Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến do Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn đóng chính.

Thời điểm mới lên sóng, Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc hài hước, tiết tấu nhẹ nhàng cùng visual đẹp đều của cặp đôi chính. Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn được khen ngợi vì ngoại hình xứng đôi, đứng cạnh nhau rất ăn hình, tương tác tự nhiên, tạo cảm giác phản ứng hóa học tốt.

Tuy nhiên giờ đây, bộ phim lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội xoay quanh một tình tiết bị cho là phản cảm và thiếu tôn trọng phụ nữ. Cụ thể, trong phim xuất hiện phân đoạn nữ chính đi hỏi xin băng vệ sinh nhưng các nhân vật nữ xung quanh đều tỏ thái độ né tránh, từ chối giúp đỡ. Cuối cùng, người đưa băng vệ sinh lại là nam chính tổng tài, khi anh lấy ra một bịch băng vệ sinh ngay giữa công ty để đưa cho cô.

Nữ chính đi hỏi mượn băng vệ sinh và bị nhìn như "người ngoài hành tinh".

Tình tiết này lập tức khiến cộng đồng mạng lên tiếng cười chê. Nhiều ý kiến cho rằng kinh nguyệt là vấn đề sinh lý hoàn toàn bình thường, việc cần mượn băng vệ sinh cũng là chuyện rất đời thường, không có gì đáng xấu hổ cả. Dù bối cảnh phim được đặt vào khoảng những năm 2000, cách xây dựng phản ứng tiêu cực từ các nhân vật nữ vẫn bị đánh giá là khiên cưỡng, lạc hậu và vô tình hạ thấp hình ảnh phụ nữ.

Cuối cùng, người đưa băng vệ sinh cho nữ chính lại là nam chính chứ không phải một cô gái nào khác.

Không chỉ vậy, khán giả còn cho rằng việc sử dụng một tình huống nhạy cảm để thúc đẩy mối quan hệ tình cảm bị chê là thiếu sáng tạo, rẻ tiền, làm giảm giá trị câu chuyện. Nhiều netizen bày tỏ sự thất vọng khi một bộ phim dài tập được đầu tư, sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng và ngoại hình nổi trội như Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn lại lựa chọn cách xây dựng tình tiết gây tranh cãi. Cách làm của biên kịch khiến tổng thể tác phẩm bị đánh giá chẳng khác nào những drama phi lý, chất lượng thấp vốn xuất hiện tràn lan ở thị trường phim ngắn.