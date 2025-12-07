"Tôi cứ nghĩ cô ấy là mỹ nữ an tĩnh, khó gần", "Vương Sở Nhiên lộ bộ mặt thật rồi, nhưng tôi càng yêu thích hình ảnh này của cô ấy hơn", "Ngao Thụy Bằng và Vương Sở Nhiên cười gì mà vui vẻ vậy?", "Tôi rất thích nhìn Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi quảng bá phim cùng nhau, chờ đón tác phẩm Còn ra thể thống gì nữa", "Không ngờ tính cách của Vương Sở Nhiên lại hài hước như vậy", "Vương Sở Nhiên quá đẹp, xứng đáng mỹ nữ đẹp nhất lứa tiểu hoa 95", là những bình luận nhận được hàng nghìn lượt đồng tình trên Weibo.