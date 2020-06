Những thói quen mùa hè cần thay đổi ngay để chuyện "đầu ra" dễ dàng hơn, không còn khổ sở mỗi khi đại tiện

Trong thời gian gần đây, không ít người gặp phải tình trạng táo bón hoặc tiêu chảy. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiện tượng này là thay đổi lối sống. Sam Hay, bác sĩ tại Phòng khám Cleveland giải thích, thói quen đi ngoài liên quan mật thiết tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chúng ta.

Trong thời gian sống cách ly vì dịch bệnh, mọi người có xu hướng ít vận động, làm việc tại nhà, tránh gặp mặt người khác và hạn chế những hoạt động ngoài trời. Do đó, sau khi trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, cơ thể chưa thể làm quen với sự thay đổi này. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những vấn đề về đường ruột và không ít người đang gặp phải hiện nay.

Thói quen đi ngoài phản ánh chế độ dinh dưỡng, lối sống, sức khỏe thể chất và tâm lý của con người.

Táo bón xảy ra vì nhu động ruột không hoạt động hiệu quả, khiến phân khó di chuyển trong đường ruột. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng nhận thấy dấu hiệu bất thường khi đi ngoài từ một lần một ngày sang vài giờ một lần trong ngày. Đối với trường hợp khác, nếu thói quen đại tiện giảm từ hai lần một ngày xuống còn vài ngày một lần, kết hợp với phân cứng là hiện tượng cảnh báo táo bón.

Dưới đây là tổng hợp một số nguyên nhân phổ biến trong mùa hè có thể làm thay đổi thói quen đi ngoài của bạn:

Ít hoặc không tập thể dục

Bạn có thể tăng cường chuyển động của ruột bằng cách tham gia các hoạt động thể chất như đi bộ hoặc tập thể dục tại nhà.

Lý do hàng đầu làm thay đổi thói quen đi ngoài là ít vận động. Tập luyện kích thích hệ thần kinh, khiến tất cả các cơ và dây thần kinh trong ruột hoạt động hiệu quả hơn. Marvin Singh, chuyên gia y khoa kiêm tác giả của cuốn sách An Integrative Gastroenterologist’s Guide to Gut Health & Longevity đã chỉ ra, chỉ với 30 phút tập cardio hoặc một số động tác yoga nhẹ nhàng mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ sức khỏe đường ruột và không lo bị tiêu chảy hay táo bón hành hạ.

Chế độ ăn uống kém lành mạnh

Chế độ ăn uống cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới đường ruột. Thường xuyên sử dụng thực phẩm đóng hộp hoặc đồ ăn đã qua chế biến sẵn sẽ tác động không nhỏ tới sức khỏe của bạn. Hơn nữa, Rabia De Latour, bác sĩ chuyên khoa dạ dày-ruột kiêm phó giáo sư tại Trung tâm NYU Langone Health cho biết, không hấp thụ đủ chất xơ trong rau và ngũ cốc có thể dễ dàng gây táo bón.

Sau thời gian dài sống cách ly, nhiều người có xu hướng tổ chức tiệc tùng để gặp mặt bạn bè hoặc ăn mừng. Tiêu thụ những đồ uống chứa cồn như rượu hay nước ngọt có thể gây hại cho cơ thể. Thay vào đó, mọi người nên bổ sung thêm nước vừa để bù đắp lượng chất lỏng mất đi trong ngày nắng nóng vừa đảm bảo đường ruột hoạt động hiệu quả. Nước làm mềm phân và chúng sẽ giúp bạn không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi vào phòng vệ sinh.

Căng thẳng

Stress có thể tác động không nhỏ tới hệ tiêu hóa, gây nên các vấn đề về đường ruột như táo bón, tiêu chảy.

Não bộ và đường ruột có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Áp lực về tài chính, gia đình và công việc do dịch bệnh gây nên đã khiến không ít người phải đối mặt với stress. Căng thẳng kéo dài có thể góp phần dẫn tới các vấn đề về đường ruột như táo bón, đầy hơi và thậm chí tiêu chảy.

Thay đổi thói quen ngủ

Chất lượng giấc ngủ kém cũng có thể có tác động mạnh tới hệ tiêu hóa bằng cách thay đổi hoạt động của vi sinh vật trong đường ruột. Theo Gerard Mullin, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Viện Johns Hopkins Medicine, đây là khu vực chứa rất nhiều vi sinh vật, thậm chí có đến hàng tỷ con. Chúng bắt buộc phải tiêu hóa thức ăn để duy trì sự sống, từ đó đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động bình thường.

Một số vi sinh vật phát triển mạnh mẽ vào ban đêm. Vì vậy nếu bạn không ngủ đủ, thiếu ngủ hoặc mất ngủ, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động kém hiệu quả. Do đó, hãy duy trì chất lượng giấc ngủ càng lâu càng tốt. Hơn nữa, tránh thức khuya và không uống rượu trước khi chợp mắt. Tuy sử dụng đồ uống có cồn có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, bạn sẽ ngủ không sâu và dễ dàng thức dậy vào giữa đêm.

Trong thời tiết nắng nóng, cuộc sống của và thói quen sinh hoạt của nhiều người bị đảo lộn, gây không ít ảnh hưởng đến sức khỏe.Do đó, mọi người nên thay đổi thói quen sống để nhanh chóng thích ứng với hiện tại, giữ gìn sức khỏe một cách tốt nhất.

Theo Bodyandsoul