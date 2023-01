Những siêu phẩm thuộc hàng khủng của Universal sẽ đổ bộ rạp chiếu 2023

Tác phẩm do “bậc thầy kinh dị” James Wan sản xuất được xem là cú “khai pháo” của Universal trong năm 2023. Lấy đề tài AI, M3GAN là tên của búp bê người máy do nhà phát minh Gemma tạo ra để tặng cho cháu gái Cady của mình. Tin rằng M3GAN sẽ giúp Cady vượt qua cú sốc mất cha mẹ, Gemma dần dần nhận ra sự khác lạ, đáng sợ của người máy này, khí no đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

M3GAN khởi chiếu vào mùng 6 Tết (ngày 27.01).

KNOCK AT THE CABIN (tựa Việt: TIẾNG GÕ Ở CĂN NHÀ GỖ)

Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ là dự án mới lạ đạo diễn gốc Ấn M. Night Shyamalan, người đứng sau loạt “bom tấn kinh dị” The Sixth Sense tạo nên. Cặp chồng - chồng Andrew và Eric cùng cô con gái Wen 8 tuổi cùng nhau dã ngoại trong căn nhà gỗ tại một khu rừng hoang vu. Thế nhưng nơi đây bỗng trở thành “địa ngục” khi một ngày nọ, cả 3 bị viếng thăm bởi một nhóm người kì lạ. Họ ra yêu cầu 1 trong 3 người phải hi sinh, nếu không thế giới sẽ bị huỷ diệt. Liệu Andrew và Eric sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ khởi chiếu vào ngày 03.02.2023.

RENFIELD (tựa Việt: RENFIELD TAY SAI CỦA QUỶ)

Câu chuyện kinh điển về bá tước ma cà rồng Dracula sẽ được Universal làm mới hoàn toàn trong dự án Renfield. Phim kể về mối quan hệ cấp trên - cấp dưới dở khóc dở cười giữa Bá tước Dracula (do Nicolas Cage đảm nhận) - ma cà rồng ngàn năm và chàng phụ tá R. M. Renfield (Nicholas Hoult) hay bị “boss” hành. Mọi chuyện bắt đầu khi Renfield phát ốm vì mối quan hệ đồng phụ thuộc kéo dài hàng thế kỷ với Dracula. Hy vọng tạo dựng một cuộc sống mới ở thế giới con người, tại New Orleans thời hiện đại, nhưng Dracula vẫn luôn giao việc không dứt, Renfield sẽ phải làm gì để có thể “thoát thân”?

Renfield Tay Sai Của Quỷ dự kiến khởi chiếu vào tháng 04.2023.

THE SUPER MARIO BROS. MOVIE (tựa Việt: PHIM ANH EM SUPER MARIO)

Tựa game Nintendo kinh điển của tuổi thơ hàng triệu khán giả sẽ chính thức gia nhập đại gia đình phim chuyển thể của Universal. Phim Anh Em Super Mario theo chân cặp anh em Mario - Luigi trên hành trình phiêu lưu tại Vương quốc Nấm và đối đầu với tên phản diện Bowser. Ghi điểm với phần hình ảnh bám sát nguyên tác, Phim Anh Em Super Mario còn gây chú ý khi có ngôi sao Chris Pratt lồng tiếng cho nhân vật chính Mario, mỹ nhân The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joy sẽ góp giọng cho công chúa Peach.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 04.2023.

FAST X

Phần 10 của loạt bom tấn Fast & Furious sẽ chính thức trở lại trong năm 2023, đánh dấu chặng đường hơn 20 năm của thương hiệu này. Tiếp nối cốt truyện của F9, Fast X tiếp tục khai thác màn đụng độ giữa “gia đình” của Dom và ác nữ Cipher. Đồng hành cùng Cipher lần này có Dante (Jason Momoa) - kẻ ghét cay ghét đắng Dom. Trái lại, nhóm của Dom kết nạp một thành viên mới là Tess (Brie Larson). Quy tụ dàn sao hạng A và kinh phí lên đến 340 triệu USD (đứng thứ 5 mọi thời đại), Fast X chắc chắn là siêu phẩm không thể bỏ lỡ vào dịp Hè này.

Fast X dự kiến khởi chiếu vào tháng 05.2023.

OPPENHEIMER

Sự trở lại của bậc thầy “hack não” Christopher Nolan trong năm 2023 đang rất được trông chờ, nhất là khi thông tin về bộ phim mang tên Oppenheimer lần này vẫn còn quá mập mờ. Tài tử Cillian Murphy có màn tái hợp với Nolan, sắm vai nhân vật có thật Robert Oppenheimer tái hiện dự án Manhattan - một trong những dự án chế tạo vũ khí hạt nhân đầu tiên và kinh điển nhất nhân loại.

Oppenheimer dự kiến khởi chiếu vào tháng 07.2023.

TROLLS 3

Sau 2 dự án phim đầy vui nhộn và màu sắc thành công ghi dấu ấn với rất nhiều khán giả “nhí” thì phía ekip Trolls đã chính thức xác nhận sẽ tiếp tục ra mắt phần 3. Phần phim trước - Trolls World Tour đã từng thu về tới 47 triệu đô la tại phòng vé quốc tế (trong thời kỳ COVID-19) và 100 triệu đô trên các nền tảng phát trực tuyến chỉ cuối tuần đầu tiên. Tại sự kiện Licensing EXPO 2022 vừa qua, đoàn phim cũng đã hé lộ hình ảnh một nhân vật mới toanh, dự kiến sẽ tiếp tục “quậy tung” màn ảnh năm nay.

MIGRATION

Thêm một dự án hoạt hình đáng mong chờ nữa của Universal sẽ ra rạp vào dịp Giáng sinh năm nay. Migration kể về một gia đình vịt cố gắng thuyết phục người cha bảo thủ của mình để có một kỳ nghỉ thật sự đáng nhớ trong đời. Bộ phim đánh dấu màn kết hợp giữa Universal và Illumination sau một loạt dự án thành công, gần đây nhất là Minions: The Rise of Gru. Đây cũng là phim thứ 3 của Illumination mạnh mẽ “tấn công” phòng vé tháng 12 sau 2 phần phim Sing trong các năm qua.

TÁR

Một trong những đối thủ nặng ký của mùa giải thưởng năm nay sẽ đổ bộ rạp Việt trong thời gian tới. Tár gây ấn tượng mạnh với khán giả và giới phê bình khi khai thác chủ đề khá độc đáo - sự sụp đổ của người nghệ sĩ, ở đây là nhà biên soạn nhạc Lydia Tár (do Cate Blanchett thủ vai). Bộ phim vừa giành được 1 giải Quả cầu vàng, 1 giải Critics’ Choice nhờ diễn xuất xuất thần của Blanchett, cũng như được vinh danh là phim hay nhất 2022 bởi 22 chuyên trang đánh giá.