Siêu phẩm kinh dị về “sát nhân” búp bê M3GAN hé lộ những hình ảnh 'rợn gáy'

Mới đây, đoạn trailer thứ hai tràn ngập những tình tiết đầy ám ảnh được trình làng, cũng khiến khán giả “rợn gáy” và tò mò hơn về mối quan hệ bất thường giữa M3GAN và cô bé Cady. Phim dự kiến ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2023.



Cady là cô bé đáng thương đã mồ côi cha mẹ sau khi trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng. Và để xoa dịu tổn thương, lấp đầy những khuyết thiếu về tình cảm gia đình cho Cady, người dì Gemma, kỹ sư chuyên về chế tạo người đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm nên búp bê M3GAN. Dự án này được công ty đưa ra thị trường như một sản phẩm có thể giúp các phụ huynh bầu bạn, đồng hành cùng trẻ em.

Nối tiếp từ đoạn trailer đầu tiên, sau khi trở về chung sống với nhà Cady, M3GAN dựa trên khả năng phân tích và nhận biết thông minh đã dần chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của cô bé. M3GAN và Cady gần như một cặp bạn thân không thể tách rời, họ làm mọi chuyện cùng nhau, từ ăn, chơi cho đến cả khi đi ngủ. Nhờ có búp bê người máy này, Cady đã trở nên năng động và vui vẻ, tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cô bé đã phát triển tình thương sâu đậm, không hề coi M3GAN là một món đồ chơi bình thường, thậm chí còn phản kháng lại Gemma khi cô nhắc nhở rằng M3GAN chỉ là một người máy.





Cũng tương tự với M3GAN, không chỉ coi Cady là người dùng chính, mà M3GAN một lòng muốn bảo vệ cô bé khỏi tất cả sự xấu xa, được bên cạnh cô bé mọi lúc mọi nơi. M3GAN thậm chí còn sử dụng khả năng của mình nhằm che dấu và “qua mặt” sự kiểm soát Gemma.

Càng về cuối trailer, song hành những khoảng khắc tươi vui với Cady, những khung hình khiến khán giả “thót tim” đúng chất kinh dị bắt đầu xuất hiện. Tìm đến tất cả những nhân viên của công ty sản xuất, M3GAN sẵn sàng dùng mọi cách để tiêu diệt họ, kể cả “mẹ đẻ” Gemma, nhằm giúp mình có “người dùng chính mới” - bản thân.





Trên nền nhạc ca khúc Dolls sôi động nhưng cũng đầy ma mị của Bella Poarch, với gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt mở to không cảm xúc, động thái thoát ẩn thoắt hiện lại tàn bạo như một sát nhân, M3GAN đã thực sự gieo giắc tới người xem nỗi ám ảnh kinh hoàng.





Ngoài việc sản xuất, James Wan còn đồng viết kịch bản cho M3GAN cùng biên kịch Akela Cooper. Bộ đôi này dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác cho The Nun 2 sẽ phát hành vào 2023. Đạo diễn cho bộ phim là Gerard Johnstone, đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của anh sau dự án kinh dị đạt nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế Housebound.





Tham gia vào dàn diễn viên của M3GAN là ngôi sao Get Out Allison Williams trong vai kỹ sư thiết kế AI Gemma, Jenna Davis (Scarlett's Lab) tham gia lồng tiếng cho M3GAN và Violet McGraw (The Haunting of Hill House) trong vai Cady, cháu gái của Gemma.









M3GAN dự kiến khởi chiếu vào 27/01/2023.