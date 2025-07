Tại phòng khám, mẹ của bé gái 8 tuổi tên tạm gọi là Vân Vân lo lắng cầu cứu bác sĩ: "Con bé ngủ cứ há miệng, răng cửa ngày càng hô ra, còn hay ngáy nữa".

Kiểm tra cho thấy, Vân Vân có dáng mặt điển hình do hàm dưới tụt: răng hô, môi trên vểnh, cằm nhỏ, biểu hiện điển hình do thở miệng kéo dài. Đáng lo hơn, mặt trong môi dưới có nhiều vết lõm rõ rệt do răng cắn lâu ngày, da môi thô ráp đỏ tấy; móng tay bị cắn cụt, giường móng tổn thương rõ rệt. Khi được hỏi, Vân Vân thừa nhận có thói quen cắn môi và cắn móng tay.

Bác sĩ cho biết: Một đứa trẻ vừa thở miệng, vừa cắn môi lại thêm cắn móng tay là trường hợp không phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm, dễ tạo vòng luẩn quẩn xấu.

Trẻ thở miệng do viêm mũi hoặc VA phì đại khiến luồng khí liên tục tác động lên răng và hàm, dẫn đến hàm trên nhô, hàm dưới tụt. Để thích nghi với tình trạng sai lệch răng, trẻ vô thức cắn môi dưới, khiến tình trạng lệch lạc càng nặng. Đồng thời, hành vi cắn móng tay thường là biểu hiện của căng thẳng tâm lý.

Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ gương mặt, tình trạng lệch lạc vùng hàm và khó thở mãn tính do thở miệng còn có thể gây thiếu oxy kéo dài, từ đó ảnh hưởng tới phát triển não bộ, khiến trẻ kém tập trung, giảm khả năng nhận thức. Nếu không can thiệp kịp thời, có thể ảnh hưởng đến trí tuệ của trẻ. Các dấu hiệu như vết răng hằn trên môi hay móng tay cụt, giường móng bị tổn thương chính là lời cảnh báo sớm cho cha mẹ.

Hướng dẫn tự kiểm tra cho con tại nhà

- Thở miệng khi ngủ: để giấy mỏng trước miệng trẻ lúc ngủ, nếu giấy lay động là có thở miệng.

- Nhai lệch bên: quan sát trẻ ăn có nghiêng về một bên gây mất cân đối gương mặt.

- Cắn môi/cắn móng tay: môi dưới có vết lõm răng sâu, móng tay cụt và tổn thương giường móng.

- Mút ngón tay: răng cửa không khép kín, khớp ngón tay có dấu vết cắn.

- Thè lưỡi: kèm phát âm không rõ, khe răng cửa hàm dưới rộng.

Phát hiện và can thiệp sớm các thói quen xấu trong khoang miệng có thể giúp phòng tránh khoảng 70% các ca lệch lạc hàm mặt, các bác sĩ khẳng định.

Mùa hè là lúc trẻ ở nhà nhiều, dễ thích nghi với khí cụ chỉnh nha và thuận tiện cho việc tái khám. Phụ huynh nên tận dụng “thời điểm vàng” này, nếu phát hiện trẻ có các dấu hiệu cảnh báo kể trên, hãy đưa trẻ tới cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và tự tin hơn.

Nguồn và ảnh: QQ