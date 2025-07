Mắc bẫy "Nha tặc"

Hiện nay, không ít khách hàng niềng răng là nạn nhân của các "Nha tặc". Nhiều phòng khám nha khoa đánh vào tâm lý ham rẻ, quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng xã hội để thu hút khách hàng tới niềng răng. Sau khi thu được khoản lớn từ số tiền đóng trước của khách, nha khoa biến mất, đóng cửa, bỏ dở quá trình điều trị của khách.

Đáng nói, các "Nha tặc" thường không có bác sĩ được đào tạo bài bản mà chỉ có các phụ tá thực hiện quá trình niềng răng nên dẫn tới những chỉ định sai, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và mất thời gian của người niềng răng.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay đã tiếp nhận khoảng 335 trường hợp bệnh nhân đến điều trị sau khi thực hiện niềng răng không đạt hiệu quả tại các cơ sở khác.

Sau 2 năm niềng răng, P không giảm hô, một số chân răng bật ra khỏi xương ổ răng.

L.T.P (21 tuổi, nam, sinh viên, sống tại Tân Phú - TP.HCM) là một nạn nhân của "Nha tặc". Do răng bị hô, P tìm tới một phòng nha qua quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, sau 2 năm niềng răng, P thấy không giảm hô, thậm chí một số chân răng có dấu hiệu bật ra khỏi xương ổ răng. Liên hệ với phòng nha thì bác sĩ giải thích loanh quanh, khất lần lịch tái khám.

Quá lo lắng, P tìm tới Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh. Các bác sĩ chẩn đoán: P. bị sai khớp cắn loại III do xương, kèm sang chấn khớp cắn do chỉnh nha bù trừ quá mức. Theo bác sĩ, do người điều trị ở phòng nha trước đó đưa ra phác đồ điều trị sai và không theo dõi kỹ quá trình. P được chỉ định phẫu thuật chỉnh hình xương hàm và tháo vít. Hiện, P. đang tập ăn nhai và cần thêm thời gian để hàm phục hồi, đồng thời vẫn tiếp tục điều trị nắn chỉnh răng.

Không chỉ tại bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, ở một số phòng khám nha khoa tư nhân cũng tiếp nhận nhiều trường hợp niềng răng hỏng ở các cơ sở khác đến sửa.

Cũng là nạn nhân của niềng răng, N (19 tuổi, nữ ở Bình Chánh - TP.HCM) đang theo học một trường Đại học năm thứ 2. N bẩm sinh đã mất 1 răng ở hàm trên, răng khấp kểnh nặng, lệch khớp cắn. N lướt mạng thấy có phòng nha cách nhà 3 km quảng cáo niềng răng với giá 15 triệu. N được nhân viên phòng nha tư vấn: mất khoảng 1,5 năm sẽ có hàm răng đẹp.

Dù N bị mất 1 răng bẩm sinh nhưng "Nha tặc" đã chỉ định sai và nhổ thêm 4 răng nữa.

N bị mất 1 răng bẩm sinh nhưng "Nha tặc" đã chỉ định sai và nhổ thêm 4 răng nữa nên N phải trồng thêm 1 răng Implant để đảm bảo chức năng ăn nhai

Dù N đã mất 1 chiếc răng nhưng người khám cho N chỉ định, cần phải nhổ 4 răng do răng của N quá nhiều. Tuy nhiên, sau 6 tháng, N không thấy cải thiện. Đáng nói, gần đây, khi tới tái khám, phòng nha cũng biến mất, biển hiệu cũng không còn. Gõ cửa hỏi thì chủ nhà ở đó cho biết, phòng khám đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Thăm khám cho N, BS. Nguyễn Minh – Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist cho biết, phân hàm 2 bị thiếu răng do phòng nha khoa trước đó đã nhổ 4 răng nên cần phải trồng thêm 1 chiếc răng Implant để đảm bảo chức năng ăn nhai. Tình trạng hô chưa cải thiện, cần phải niềng răng bằng mắc cài, tinh chỉnh khớp cắn. Tất cả quá trình trồng răng và niềng răng này sẽ mất khoảng 2 năm với tổng chi phí gần 50 triệu.

N cho biết rất bức xúc. Nhẽ ra, chỉ cần khoảng 2 năm thì sẽ hoàn tất quá trình nhưng cô phải mất gần 4 năm và tốn gấp 3 số tiền dự kiến ban đầu.

Cảnh báo từ chuyên gia

Theo PGS. Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội), hiện nay có rất nhiều bệnh viện, phòng khám uy tín có bác sĩ chuyên khoa phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân. Song, không ít nha khoa lợi dụng lách luật, thuê người không có chuyên môn dẫn tới chỉ định không đúng, gây tổn hại sức khỏe cho khách hàng. Những tai biến có thể gặp khi niềng răng như: chân răng bị bật ra ngoài khỏi xương ổ răng, tiêu chân răng, tụt nướu, ê buốt, sâu răng và tổn thương tủy, lệch khớp cắn, rối loạn khớp thái dương hàm … làm mất thêm nhiều thời gian nắn chỉnh.

Chỉ thực hiện niềng răng tại phòng khám nha khoa uy tín, có đầy đủ giấy phép hoạt động của Sở Y tế để đảm bảo bác sĩ có chuyên môn trực tiếp thăm khám và chỉ định phác đồ.

Theo BS. Nguyễn Minh, nhiều "Nha tặc" thường đánh vào tâm lý ham rẻ của nhiều người và quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng xã hội.

Tuy nhiên các "Nha tặc" thường không có bác sĩ được đào tạo bài bản mà chỉ có kỹ thuật viên thực hiện quá trình niềng răng cho bệnh nhân. Vì vậy dễ dẫn tới những chỉ định sai, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người niềng răng. Chủ các phòng khám nha khoa này thường lách luật bằng cách: chỉ ký hợp đồng ngắn hạn theo 1 hoặc 2 tháng với bác sĩ nha khoa để mở ra phòng nha và sau đó dừng hợp đồng.

Các bác sĩ khuyến cáo, để không bị mắc bẫy các "Nha tặc", cần chú ý một số điểm sau:

Chỉ thực hiện niềng răng tại phòng khám nha khoa uy tín, có đầy đủ giấy phép hoạt động của Sở Y tế địa phương. Thông tin này được thể hiện rõ ràng ngay trên biển hiệu phòng khám.

Bệnh nhân khi đến nha khoa sẽ được bác sĩ trực tiếp thăm khám và chỉ định phác đồ. Trong suốt quá trình điều trị, bác sĩ phải trực tiếp theo dõi sát sao để đảm bảo quá trình chỉnh nha được thực hiện theo đúng kế hoạch ban đầu, không phải mỗi lần 1 người thăm khám khác nhau.

Các "Nha tặc" thường có chiêu thức quảng cáo niềng răng với giá cực thấp như 8 triệu/2 hàm để thu hút khách hàng.

