Trong vô số món bánh đang hot, waffle matcha mật đậu đỏ là gợi ý hoàn hảo cho những ngày ở nhà muốn vừa ăn ngon vừa chill. Lớp bánh thơm mùi matcha, cắn vào thấy vỏ ngoài hơi giòn, ruột mềm xốp, xen giữa là nhân mật đậu đỏ ngọt bùi, ăn không ngấy, trẻ con lẫn người lớn đều mê. Công thức lại cực kỳ đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm, chỉ cần một chiếc máy nướng bánh hoặc máy làm bánh mì sandwich là chị em đã có ngay mẻ bánh thơm phức cho cả nhà, hợp cả bữa sáng, bữa xế lẫn những lúc thèm đồ ngọt mà ngại ra hàng quán.

Nguyên liệu cho 8 chiếc waffle matcha mật đậu đỏ

Công thức dưới đây làm được khoảng 8 chiếc waffle, chị em có thể giảm một nửa nếu nhà ít người hoặc muốn làm thử lần đầu nhưng nên giữ nguyên tỉ lệ nhé:

- Bột mì ít gluten (bột mì số 8 hoặc bột làm bánh ngọt): 260g

- Bột matcha: 5g

- Đường cát mịn: 30g, muối: 2g

- Trứng gà đánh tan: 60g (khoảng 1–2 quả tùy size)

- Sữa tươi không đường: 85 – 100ml (tùy độ hút nước của bột)

- Men nở khô (loại chịu đường): 3g

- Bơ lạt: 20 – 30g (để mềm ở nhiệt độ phòng)

- Mật đậu đỏ (đậu đỏ sên ngọt, đóng hộp hoặc tự làm): Lượng vừa đủ để làm nhân

Cách làm waffle matcha mật đậu đỏ thơm mềm, 0 thất bại

Đầu tiên, chị em cho bột mì, bột matcha, đường, muối, trứng đánh tan, men nở và khoảng 85 ml sữa tươi vào cùng một âu lớn, vừa trộn vừa quan sát, nếu bột còn khô có thể thêm từ từ phần sữa còn lại để điều chỉnh, sao cho khối bột mềm, dẻo, không quá nhão. Khi các nguyên liệu đã quyện đều thành một khối thì bắt đầu nhồi, có thể dùng máy nhồi bột hoặc nhồi tay, chỉ cần nhẫn nại một chút, càng nhồi kỹ thì cấu trúc bánh sau này càng mềm mịn.

Khi khối bột đã tương đối mịn, chị em cho bơ lạt đã để mềm vào, tiếp tục nhồi đến khi bột hoàn toàn ôm hết phần bơ, bề mặt khối bột trở nên mướt, mịn, dẻo và có độ đàn hồi nhẹ là được; lưu ý waffle có thể dùng bột ít gluten, trung bình hoặc bột mạnh, chỉ cần linh hoạt tăng giảm lượng sữa cho phù hợp.

Tiếp theo, đặt khối bột vào một chiếc âu sạch, đậy kín rồi ủ đến khi bột nở gấp đôi. Khi dùng tay ấn nhẹ vào giữa, nếu bột tạo thành vết lõm và không đàn hồi ngay, bột không bị xẹp và tỏa mùi bột thơm nhẹ chứ không chua nghĩa là đã ủ đạt. Lúc này chị em ấn xẹp bột để đẩy bọt khí ra ngoài, chia khối bột thành 8 phần bằng nhau (hoặc chia theo kích thước waffle mà mình muốn), vo tròn từng phần cho gọn.

Sau đó cán nhẹ từng viên bột, cho một lượng mật đậu đỏ vừa đủ vào giữa rồi gói kín, miết kỹ phần mép để nhân không bị trào ra trong lúc nướng. Làm lần lượt cho đến khi hết bột, nếu trời lạnh có thể phủ kín màng bọc thực phẩm và để bột nghỉ thêm khoảng 15 – 20 phút cho bột thư giãn, bánh sau nướng sẽ nở mềm hơn.

Khi chuẩn bị nướng, chị em bật nóng máy làm waffle hoặc máy nướng sandwich, có thể quét một lớp dầu mỏng hoặc bơ lên khuôn nếu khuôn dính. Lấy viên bột đã gói nhân từ sớm nhất, đặt nhẹ nhàng vào khuôn, đậy nắp lại, ép trong khoảng 2 – 3 phút đến khi mặt bánh vàng nhạt, thơm mùi matcha là có thể lấy ra; không nên nướng quá lâu vì bánh sẽ mất nước, dễ bị khô cứng. Lặp lại lần lượt cho đến khi hết số bột, tranh thủ lúc bánh còn nóng, chị em có thể thưởng thức ngay, lúc này vỏ ngoài hơi giòn, ruột bên trong lại mềm ẩm, lớp nhân mật đậu đỏ bùi ngọt hòa với vị trà xanh rất “đưa miệng”, ăn không hề ngấy.

Một mẹo nhỏ là chị em có thể trộn bột từ tối hôm trước rồi cho cả âu bột đã nhồi (chưa chia viên) vào ngăn mát tủ lạnh để ủ qua đêm, sáng hôm sau chỉ cần mang bột ra chia, gói nhân và nướng là xong, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bữa sáng bận rộn. Phần bánh nướng xong nhưng ăn chưa hết nên cho vào túi kín khi bánh còn hơi âm ấm, ép bớt không khí, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp vì trong bột có matcha, tiếp xúc ánh sáng lâu dễ bị xỉn màu.

Khi muốn ăn lại, chị em chỉ cần cho vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu làm nóng nhanh trong vài phút là bánh lại thơm mềm như mới. Một mẻ waffle matcha mật đậu đỏ không chỉ là món ăn vặt xinh xắn cho chị em “nghiện” trà xanh, mà còn là gợi ý bữa sáng healthy, ít dầu mỡ, dễ làm, rất hợp cho các gia đình trẻ mê cảm giác tự tay nướng bánh cho cả nhà.