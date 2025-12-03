2 món ngon với thịt băm dễ làm ngon cơm hợp vị cả nhà

1. Thịt băm xào cà tím

Nguyên liệu làm món thịt băm xào cà tím: 200g thịt băm, 2 quả cà tím dài, một ít muối, 1 mẩu gừng, 8ml rượu nấu ăn, 45ml dầu ăn, 2 tép tỏi, 2 cây hành lá, một ít tương đậu doubanjiang, 15ml nước tương, một chút đường, dầu mè.

Cách làm món thịt băm xào cà tím

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu, cà tím rửa sạch rồi thái khối, cho cà tím vào chậu nước muối pha loãng rồi ngâm trong khoảng 10 phút để cà tím không bị thâm. Hành lá rửa sạch thái nhỏ, tỏi gừng băm nhỏ. Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, cho cà tím vào xào cho khoảng 6-9 phút cho cà tím mềm rồi trút ra bát.

Bước 2: Để lại một ít dầu ăn trong chảo, cho thịt băm vào đảo tơi cho đến khi thịt xém vàng thì thêm rượu và tương đậu vào xào trong khoảng 1 phút. Sau đó cho tỏi băm, gừng, hành lá vào đảo đều cho thơm. Cuối cùng đổ cà tím vào xào chung. Nêm thêm nước tương, đường, muối, dầu mè vào cho vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp.

Thành phẩm món thịt băm xào cà tím

Món thịt băm xào cà tím chỉ sử dụng hai nguyên liệu chính và những gia vị quen thuộc trong nhà bếp nhưng lại đem đến một món ăn nóng hổi, ngon miệng. Mặc dù món ăn được chế biến theo cách xào nhưng lại không sử dụng nhiều dầu ăn. Cà tím và thịt sau khi chế biến khá mềm ngọt, thấm đều gia vị đậm đà rất hấp dẫn. Món ăn đặc biệt thích hợp để ăn cùng với cơm trắng.

2. Đậu phụ sốt thịt băm

Nguyên liệu làm món đậu phụ sốt thịt băm: 1 hộp đậu phụ, 200g thịt băm, 1 cây hành lá, 30ml dầu ăn, 2 tép tỏi băm, 1 mẩu gừng băm nhỏ, một ít tiêu tứ xuyên, 15ml dầu hào, 5ml nước tương, 60ml nước lọc, một chút muối, bột tiêu đen.

Cách làm món đậu phụ sốt thịt băm

Đậu phụ thái khối vuông rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút, vớt ra để ráo. Cho thịt băm vào bát rồi ướp với chút muối và bột tiêu đen. Đun nóng dầu ăn trong chảo ở lửa vừa, đổ thịt vào xào cho đến khi thịt chín sém vàng thì thêm tỏi gừng, hạt tiêu tứ xuyên vào xào trong khoảng 1 phút ở lửa nhỏ. Tiếp đó thêm dầu hào đảo chung. Sau đó đổ đậu phụ và nước tương vào đảo nhẹ tay cho đến khi các nguyên liệu ngấm gia vị. Sau cùng đổ 60ml nước lọc vào đun ở lửa nhỏ 5-6 phút hoặc cho đến khi nước trong chảo cạn bớt là được. Rắc hành lá thái nhỏ vào là xong.

Thành phẩm món đậu phụ sốt thịt băm

Món đậu phụ sốt thịt lợn băm này là một món ăn ngon và bổ dưỡng có thể dùng riêng hoặc bạn có thể thêm các món ăn kèm để tạo thành một bữa ăn đầy đủ. Món đậu phụ sốt thịt băm ngon nhất khi ăn cùng với cơm nóng hoặc các món mì trộn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với 2 món ngon từ thịt băm!