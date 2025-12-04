Nhất định nên thử cách nấu bí đỏ độc đáo này cả gia đình sẽ cực thích!

Dạo này trong gia đình tôi ai cũng mê mệt những món ăn tráng miệng. Có lẽ là do thời tiết mùa đông lạnh giá nên xu hướng thèm đồ ngọt của mọi người để "sưởi ấm bụng" cũng tăng lên. Hôm vừa rồi, tôi thấy trong tủ lạnh nhà mình còn một miếng bí đỏ và trong lúc "lên cơn" thèm đồ ngọt tôi đã nghĩ cách để nấu thành món ăn. Sau khi tìm thêm vài nguyên liệu trong tủ bếp tôi đã cho "ra lò" một món ăn ngon bất ngờ. Khi nhìn vào thành phẩm đặt trên đĩa, cả nhà tôi đều tò mò và gần như không ai đoán ra chúng được làm từ miếng bí đỏ còn sót lại trong tủ lạnh. Đến tận khi nếm thử, mọi người mới ngạc nhiên và không ngớt lời khen ngon. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với bạn công thức làm món tráng miệng đơn giản này chỉ từ bí đỏ và bột gạo nếp. Với vài thao tác làm nhanh gọn rồi đem hấp, rồi vo thành viên tròn, bạn sẽ có được món ăn ngon miệng lại bổ sung dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Theo Đông y, bí đỏ có vị ngọt, tính ấm đi vào kinh tỳ, vị, có tác dụng kiện tỳ vị (làm mạnh hệ tiêu hóa), bổ trung ích khí (bổ sung năng lượng), và làm mạnh mẽ hệ thống tiêu hóa. Nó còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, mắt, làn da và điều hòa đường huyết. Đặc biệt đối với những phụ nữ hay bị lạnh tay chân vào mùa đông, bạn nên làm món này bất cứ khi nào rảnh rỗi để bổ tỳ vị, bổ khí huyết. Gạo nếp có tính ấm, giàu carbohydrate, có thể nhanh chóng chuyển hóa thành nhiệt năng trong cơ thể, giúp cơ thể chống chọi với cái lạnh. Ăn gạo nếp vào mùa đông có thể giúp tăng nhiệt độ cơ thể, giảm khó chịu do cảm lạnh. Ăn gạo nếp vào mùa đông còn giúp cải thiện tình trạng khí huyết hư tổn ở phụ nữ do kinh nguyệt hoặc thiếu máu, đồng thời có tác dụng bổ trợ nhất định trong việc giảm chứng tay chân lạnh, sắc mặt nhợt nhạt. Hơn nữa, món này làm đơn giản, ai cũng có thể làm được lại ngon tuyệt cú mèo!

Nguyên liệu làm món bánh trôi bí đỏ

250g bí đỏ, 220g bột gạo nếp, lượng bột dừa vừa đủ, 35g đường, 15g dầu ngô.

Cách làm món bánh trôi bí đỏ

Bước 1: Đầu tiên, bạn gọt vỏ và bỏ hạt bí đỏ, rửa sạch rồi cắt thành lát dày. Sau đó bạn cho bí đỏ vào nồi và hấp trong khoảng 10 phút. Sau khi bí đỏ chín, bạn lấy ra âu, dùng thìa hoặc dụng cụ nghiền nhuyễn khi còn nóng.

Bước 2: Tiếp theo, cho khoảng 220g bột gạo nếp vào (thêm bột khi bí đỏ còn nóng). Bạn có thể điều chỉnh lượng bột gạo nếp tùy vào độ hút nước của bí đỏ.

Bước 3: Sau đó bạn nhào hỗn hợp bột nếp và bí đỏ thành khối. Lưu ý với món bánh này bạn cũng không cần quá quan trọng nếu bề mặt bột không mịn.

Bước 4: Tiếp theo, bạn chia bột thành từng phần nhỏ, vo tròn rồi ấn dẹt. Sau đó đun sôi một nồi nước, cho từng miếng bột bí đỏ đã ấn dẹt vào. Luộc cho đến khi bột nổi lên trên bề mặt, nghĩa là đã chín. Sau đó vớt ra và cho vào âu trộn.

Bước 5: Khi các miếng bột còn nóng, bạn thêm khoảng 30-35g đường vào, trộn đều. Khi bột không còn nóng quá thì đeo găng tay thực phẩm vào, nhào bằng cả 2 tay. Nhào cho đến khi hỗn hợp mịn, sau đó thêm khoảng 15g dầu ngô và tiếp tục dùng cả hai tay nhào cho đến khi mịn.

Bước 6: Sau khi nhào xong, bạn chia bột thành 6 phần bằng nhau. Vo thành từng viên tròn rồi lăn qua bột dừa đã chuẩn bị trước đó. Xếp các viên bánh vào giấy nến rồi đặt lên đĩa là hoàn thành.

Thành phẩm món bánh trôi bí đỏ

Những viên bánh trôi bí đỏ tròn trĩnh, xinh xắn với lớp bột dừa mịn thơm bao phủ bên ngoài bọc lấy phần bánh có màu vàng đẹp mắt. Khi ăn sẽ cảm nhận được mùi thơm của bột dừa, bí đỏ vừa dẻo dai vừa mềm, hòa quyện cùng vị ngọt thanh, rất ngon. Món này vừa đơn giản vừa dễ làm, và ngay cả khi bạn để trong tủ lạnh qua đêm, sáng hôm sau nó vẫn mềm và dai.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món bánh trôi bí đỏ!