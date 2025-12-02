Bữa cơm mùa đông cứ nấu 5 món này là cả nhà "ăn ngấu nghiến" lại bổ dưỡng và giúp làm ấm cơ thể

Khi những cơn gió lạnh của mùa đông ngày càng mạnh, đây chính là thời điểm hoàn hảo để bồi bổ cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm ấm áp và bổ dưỡng vào mùa đông có thể giúp chống lại cái lạnh, làm ấm cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 5 món ăn ấm áp đơn giản và dễ làm. Nguyên liệu phổ biến, cách chế biến cũng không cầu kỳ, phù hợp cho cả việc nấu nướng hàng ngày tại nhà lẫn những bữa ăn nhanh. Mỗi món ăn đều kết hợp giữa dinh dưỡng và sự ấm áp, vừa thỏa mãn vị giác, vừa giúp bạn xua tan lạnh giá, giúp giữ gìn sức khỏe.

1. Thịt cừu xào hành baro (hành lá)

Theo Đông y, thịt cừu tính ấm, vị ngọt, có tác dụng làm ấm trung thận, bổ khí, bổ tỳ. Hành lá có tác dụng thanh nhiệt, bổ dương. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này có thể nhanh chóng thanh nhiệt, cải thiện cảm giác lạnh buốt vào mùa đông. Bên cạnh đó khi kết hợp thịt cừu với hành lá/hành baro vừa giúp thịt mềm, không bị tanh, dậy mùi thơm nồng nàn. Món ăn nấu rất nhanh, ấm bụng,hợp ăn với cơm vào mùa đông.

Nguyên liệu: 300g thịt đùi cừu, 1-2 cây hành baro, nước tương, rượu nấu ăn, nước tương đen, 1 thìa cafe bột tiêu, dầu mè,

Cách làm món thịt cừu xào hành baro

Bước 1: Thịt cừu bạn mua về, sơ chế sạch sau đó thấm khô nước. Tiếp đó thái thịt cừu thành các lát mỏng, cho vào bát tô. Sau đó thêm 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh rượu nấu ăn, nửa thìa canh nước tương đen, bột tiêu rồi trộn đều. Tiếp theo thêm 1 thìa canh dầu mè vào, trộn rồi ướp trong khoảng 15 phút. Hành baro rửa sạch, thái chéo thành các lát có độ dày vừa phải. Chuẩn bị một chiếc bát, thêm 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh nước tương đen, chút xíu muối và đường, nửa thìa canh giấm balsamic, 1.5 thìa canh bột bắp rồi khuấy đều để được nước sốt.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho thịt cừu đã ướp vào xào đến khi thịt đổi màu thì lấy ra, để dùng sau. Tiếp đó cho hành baro đã thái nhỏ vào xào, thêm một chút nước tương đen để tạo màu, đảo đều.

Bước 3: Cho thịt cừu vào, sau đó thêm nước sốt đã pha, xào đều cho đến khi sánh mịn, hành baro chín tới thì tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức.

2. Sườn heo hấp củ mài

Theo Đông y, củ mài bổ tỳ vị, bổ phổi và thận, sườn heo giàu protein chất lượng cao nên bổ khí huyết. Khi bạn sử dụng phương pháp hấp để chế biến sẽ giúp giữ nguyên dưỡng chất, tạo nên món ăn ấm bụng, không dầu mỡ, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong mùa đông. Món ăn mềm, ngọt, dễ tách xương, hương vị thơm ngon khó cưỡng. Cả người già và trẻ nhỏ đều yêu thích, giúp làm ấm cơ thể, bổ tỳ vị.

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 1 đoạn củ mài, 2 cây hành lá cắt khúc, một nhánh gừng thái sợi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh tinh bột bắp, 1 thìa canh dầu oliu.

Cách làm món sườn heo hấp củ mài

Bước 1: Rửa sạch sườn heo sau đó chặt thành các khúc ngắn vừa ăn. Sau đó cho sườn heo vào bát tô, thêm hành lá cắt khúc và gừng thái sợi vào. Tiếp đó bạn thêm nước tương, tinh bột bắp vào.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho thêm 1 thìa canh dầu oliu rồi trộn đều các nguyên liệu. Ướp sườn heo trong khoảng 20 phút. Trong lúc chờ ướp sườn, bạn gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi thái thành các lát dày vừa phải. Xếp các lát củ mài xuống đáy đĩa sâu lòng.

Bước 3: Sau đó xếp sườn đã ướp lên trên củ mài, rồi đặt lên xửng hấp. Bật bếp rồi hấp món ăn trong khoảng 50 phút. Món ăn hoàn thành với hương thơm từ các nguyên liệu quyện với hương hành cùng gừng, rất ngon.

3. Canh gà hầm nấm đông trùng hạ thảo và hoàng kỳ

Theo Đông y, thịt gà có tính nóng, giúp làm ấm cơ thể, bổ khí. Trong khi đó, nấm đông trùng hạ thảo được cả Đông y và y học hiện đại nghiên cứu có nhiều thành phần giúp bổ phổi, tăng sức đề kháng, cải thiện các chức năng của hệ hô hấp, đặc biệt là phổi, bổ phổi. Y học cổ truyền cho rằng hoàng kỳ có tác dụng bổ sung khí (năng lượng) và nâng cao dương khí (năng lượng tích cực) cho cơ thể, giúp chữa chứng suy nhược, mệt mỏi.. Ba nguyên liệu này khi nấu chung có thể bổ khí huyết, trừ hàn, ấm thân, cải thiện tình trạng mệt mỏi vào mùa đông. Canh gà trong, thơm, thịt mềm, dễ hấp thu, ăn thường xuyên có thể tăng cường sức đề kháng, là món ăn bổ khí, duy trì sức khỏe mùa đông.

Nguyên liệu: 1/2 con gà (hoặc 1 con gà khoảng 1kg), 3 lát gừng, 25g nấm đông trùng hạ thảo khô, 5-7 quả táo đỏ, 10g kỷ tử, 7-9 lát hoàng kỳ, gia vị.

Cách làm món canh gà hầm nấm đông trùng hạ thảo và hoàng kỳ

Bước 1: Sơ chế sạch các nguyên liệu gồm thịt gà, nấm đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử và hoàng kỳ. Sau đó cho thịt gà đã chặt và nồi nước cùng vài lát gừng, chần nhanh rồi vớt ra rửa sạch cặn bọt.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho thịt gà vào nồi cùng nấm đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử và hoàng kỳ. Thêm lượng nước vừa đủ rồi đun sôi sau đó hạ nhỏ lửa nấu trong khoảng 1 giờ. Tắt bếp, rồi lấy ra bát là có thể thưởng thức.

4. Thịt bò xào bắp cải

Theo Đông y, thịt bò có vị ngọt, tính bình, đi vào kinh Tỳ và Vị. Do đó thịt bò có tác dụng bổ tỳ vị, tăng cường gân cốt, bổ khí huyết. Trong khi đó bắp cải có vị ngọt, tính ấm (khi đã nấu chín) hoặc tính hàn (khi ăn sống), giúp bổ ích tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa các vấn đề về đường ruột như táo bón, viêm loét dạ dày. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ này có tác dụng làm ấm, bổ dưỡng mà không gây khô, nhanh chóng bổ sung năng lượng cho cơ thể vào mùa đông. Món ăn này có vị tươi, thơm, giòn, ăn với cơm rất ngon, có tác dụng làm ấm cơ thể, dễ chế biến, không hề kén người ăn.

Nguyên liệu: 200g thịt bò, 300g bắp cải, 2 tép tỏi băm, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh bột bắp, một chút muối.

Cách làm món thịt bò xào bắp cải

Bước 1: Thịt bò rửa sạch rồi thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng, cho vào bát, thêm nước tương, chút muối, bột bắp rồi trộn đều. Ướp thịt bò trong khoảng 15 phút. Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào đun nóng. Sau đó cho thịt bò vào xào một lúc đến khi đổi màu thì lấy ra, để dùng sau.

Bước 2: Phi thơm tỏi băm trong chảo với chút dầu còn lại. Sau đó cho rau bắp cải thái miếng nhỏ vào xào đến khi mềm.

Bước 3: Sau đó đổ thịt bò đã xào vào rồi nêm thêm 1 thìa canh nước tương. Sau đó xào đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện, thấm gia vị thì thêm chút hành lá thái nhỏ rồi lấy ra đĩa và thưởng thức.

5. Tôm và trứng rán

Tôm là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng thận, vì vậy có tác dụng bổ thận hiệu quả, bổ tinh. Trong khi đó trứng bổ âm, bổ huyết. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này mang lại tác dụng làm ấm, bổ máu, bổ sung protein chất lượng cao cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Món ăn này mềm, mịn, thơm, ít béo, giàu protein, dễ tiêu hóa và hấp thụ. Thích hợp dùng làm bữa sáng hoặc thức ăn kèm cơm trong bữa chính hay dùng làm món ăn giảm cân, giúp giữ ấm và bổ sung dinh dưỡng.

Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, 300g tôm, 2 cây hành lá, muối, bột tiêu, bột bắp, dầu ăn.

Cách làm tôm và trứng rán

Bước 1: Đập trứng vào bát, thêm hành lá thái nhỏ, chút xíu muối, bột tiêu rồi đánh đều. Tôm rửa sạch đem bóc bỏ vỏ, rút chỉ sống lưng rồi ướp với một chút muối, bột tiêu, lượng bột bắp vừa phải.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp thêm chút dầu ăn rồi cho tôm vào xào đến khi đổi màu. Sau đó bạn đổ hỗn hợp trứng đã đánh đều vào. Để đông mặt dưới của trứng trước khi lật. Rán cho đến khi các nguyên liệu chín thì lấy ra đĩa và thưởng thức.

Dinh dưỡng đảm bảo để giúp cơ thể chống lại lạnh giá mùa đông không cần phải cầu kỳ. Với 5 món ăn ấm áp và cách nấu đơn giản, giữ trọn dưỡng chất, thì chúng quả rất hoàn hảo để mang lại cảm giác ấm áp và bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh. Hãy đưa chúng vào bữa ăn hàng ngày để bổ sung năng lượng và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với khí hậu mùa đông. Cùng gia đình thưởng thức những bữa ăn ấm áp, thoải mái cho một mùa đông yên bình và ấm áp!