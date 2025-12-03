Món hấp mẹ làm đã "hạ gục" cả nhà tôi bởi không ngờ sự kết hợp 2 nguyên liệu đó lại ngon tuyệt vời thế

Món ăn này mẹ tôi chỉ sử dụng 2 nguyên liệu rất quen thuộc là thịt gà và củ cải trắng. Thế nhưng hương vị của món ăn đã thực sự chinh phục cả nhà tôi! Khi ăn, không ai ngờ được những nguyên liệu bình thường đó lại có thể kết hợp với nhau và tạo nên hương vị tuyệt vời thế.

Bạn biết rằng, củ cải trắng là loại rau củ theo mùa, chúng mọng nước và giàu dinh dưỡng, đặc biệt ngọt ngon vào mùa đông. Trong khi thịt gà là loại nguyên liệu rất thông dụng với kết cấu đặc biệt săn chắc. Hai nguyên liệu này là một sự kết hợp hoàn hảo - củ cải thấm đẫm vị ngọt ngon đậm đà của thịt gà, trong khi thịt gà được hưởng lợi từ hương thơm tinh tế của củ cải, trở nên tươi mát mà không hề ngấy. Thêm một chút nước sốt tỏi, hương vị càng thêm đậm đà. Đây là một sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt và mặn với một chút tỏi - chỉ riêng hương thơm thôi cũng đủ khiến bất cứ ai mới ngửi thôi cũng đã thèm thuồng.

Khâu trình bày món ăn của mẹ tôi cũng thực sự ấn tượng! Một lớp củ cải trắng thái mỏng được phủ lên trên những miếng thịt gà ướp gia vị hoàn hảo, trang trí với tỏi băm và hành lá xắt nhỏ - trông thật tươi mát. Sau khi hấp, nước dùng trong vắt, củ cải trở nên trong suốt, và thịt gà vẫn giữ được độ mềm mại, khiến toàn bộ món ăn trông vô cùng hấp dẫn.

Điều tôi thích nhất là sự sáng tạo của mẹ chiều theo khẩu vị gia đình trong món ăn này. Thịt gà vốn thường được mẹ dùng để quay, luộc, rang cùng lá chanh hoặc nấu canh, xào. Nhưng khi mẹ đem ướp gia vị rồi hấp cùng củ cải, tôi không ngờ nó lại ngon đến thế. Củ cải được hấp chín mềm và đậm đà, thịt gà thơm phức mà không hề bị khô, càng nhai càng thấy đậm đà.

Món ăn này giờ đã trở thành món ăn chủ đạo trong các buổi cơm gia đình tôi, và luôn là món được thưởng thức đầu tiên. Cả nhà tôi ai cũng khen trông đơn giản, nhưng hương vị thì tuyệt vời, lại vô cùng dễ chịu và không hề ngấy. Nếu bạn đang muốn thử một món mới cho gia đình, nhất định phải thử sự kết hợp này, tôi đảm bảo bạn sẽ thích hương vị tươi mát và thơm ngon của nó!

Nguyên liệu làm món thịt gà hấp củ cải

1 củ cải trắng vừa phải, khoảng 2 phần má đùi gà đã lọc xương, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, lượng muối vừa phải, 2 thìa canh bột bắp, lượng bột tiêu trắng vừa đủ, lượng bột gừng vừa đủ, lượng nước sốt tỏi băm vừa đủ.

Cách làm món thịt gà hấp củ cải

Bước 1: Thịt gà bạn mua về rửa sạch sau đó thấm khô nước. Bạn có thể lược bỏ da gà nếu thích. Sau đó thái thịt gà thành các miếng nhỏ, cho vào bát, thêm chút bột tiêu trắng, bột gừng vừa đủ, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh ước tương, một ít muối biển, 1 thìa canh bột bắp và một ít nước. Trộn đều, thêm một ít dầu ăn để khóa ẩm cho thịt rồi ướp trong khoảng 15-30 phút.

Bước 2: Gọt vỏ củ cải trắng, rửa sạch rồi chẻ đôi và cắt thành các lát có độ dày khoảng 0.5cm. Cho củ cải vào khay sứ hoặc đĩa sâu lòng, rắc thêm chút muối, 1 thìa canh nước tương cùng 1 thìa canh nước sốt tỏi băm, trộn đều. Tiếp theo, bạn dàn đều củ cải ra, rải thịt gà đã ướp lên trên rồi rưới một ít sốt tỏi băm lên trên.

Bước 3: Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước. Sau đó cho đĩa đựng thịt gà và củ cải lên xửng và bắt đầu hấp. Thời gian hấp kể từ lúc nước sôi là khoảng 20 phút. Khi món ăn chín, bạn lấy ra, rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

Lưu ý: Nếu muốn thời gian hấp rút ngắn hơn thì bạn hãy thái củ cải trắng mỏng hơn một chút.

Thành phẩm món thịt gà hấp củ cải

Thịt gà hấp củ cải là món ăn dễ chế biến lại giữ được hầu hết các chất dinh dưỡng cũng như hương vị nguyên bản. Thịt gà rất thơm và có độ giòn dai vừa phải và rất ngon. Củ cải ngọt mềm thấm hương vị từ thịt gà. Cả hương vị lẫn kết cấu của món ăn đều rất tuyệt vời, ngon tuyệt cú mèo!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt gà hấp củ cải!