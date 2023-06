Những người sống thọ trăm tuổi thường có 2 điểm chung, là điều quen thuộc với nhiều người

Bí quyết để sống thọ có liên quan đến nhiều thói quen như ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, tuy nhiên một nghiên cứu chỉ ra rằng những người sống thọ thường có 2 điểm chung trong tính cách.



Điều này cũng được 2 chuyên gia là Héctor García và Francesc Miralles đề cập đến trong cuốn sách “Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life” (tạm dịch: Ikigai: Bí quyết sống lâu và hạnh phúc của người Nhật), một trong những cuốn sách viết về tuổi thọ, nêu bật các hoạt động tại “vùng xanh” Okinawa, Nhật Bản, nơi tập trung nhiều người sống thọ.

Cuốn sách do viết và thảo luận về các yếu tố giúp một người có thể sống thọ và khỏe mạnh. Các yếu tố này gồm cả tính cách của con người chứ không chỉ giới hạn ở những hoạt động thể chất và thói quen hàng ngày.

Một nghiên cứu do Đại học Yeshiva, Mỹ thực hiện cho biết hầu hết những người sống thọ trăm tuổi đều có những đặc điểm tính cách giống nhau, và có lẽ đây là một trong những yếu tố có thể giúp tăng tuổi thọ.

Nghiên cứu được tiến hành phân tích các đặc điểm của gần 250 người trăm tuổi, dựa trên các báo cáo của những người tham gia và lời kể của những người xung quanh họ. Theo đó, những người sống thọ thường có 2 đặc điểm chung trong tính cách.

1. Thái độ tích cực

Thái độ tích cực, thích bình yên và luôn cảm thấy hạnh phúc thường đem lại những lợi ích sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần, từ đó có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ và sống lâu hơn.

Tiến sĩ Nil Barzilai, một trong những tác giả của nghiên cứu, nói với ABC News rằng hầu hết những người sống thọ trăm tuổi trong các nghiên cứu về tuổi thọ đều có thái độ tích cực. Họ thường được những người xung quanh nhận xét bằng các từ như lạc quan, dễ tính và hướng ngoại.

Nghiên cứu cho biết thêm rằng những người sống thọ 100 tuổi cũng luôn coi tiếng cười là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Cụ ông Larry Janisse, 98 tuổi, luôn dành thời gian để pha trò và cho rằng điều đó giúp ông trường thọ. Ông từng chia sẻ với trang CNBC: “Bạn nên cười thật nhiều trong cuộc sống hàng ngày”.

Các nghiên cứu khác cũng nhận thấy rằng những người bi quan có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 42% so với những người lạc quan. Do đó, việc kiểm soát căng thẳng, cười nhiều hơn và có cái nhìn tích cực về cuộc sống là những biện pháp tuyệt vời giúp giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ.

2. Thành thật với cảm xúc của bản thân



Theo nghiên cứu, thành thật với cảm xúc cũng là một điểm chung giữa những người sống thọ trăm tuổi. Điều này có nghĩa là họ không kìm nén cảm xúc của mình và luôn cố gắng truyền đạt cảm xúc thật của họ với những người xung quanh.

Thể hiện cảm xúc thật một cách lành mạnh giúp xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Kết nối xã hội, tập trung vào các mối quan hệ tốt đẹp mà bạn coi trọng như bạn bè và gia đình có liên quan đến việc gia tăng chỉ số hạnh phúc và tuổi thọ.

Các nhà khoa học cho rằng sự gắn kết với bạn bè và gia đình có thể giúp não bộ luôn nhạy bén và không bị suy giảm nhận thức khi đã lớn tuổi.

Nghiên cứu từ Đại học Harvard cũng đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hạnh phúc và các mối quan hệ thân thiết như vợ chồng, gia đình, bạn bè, các mối quan hệ xã hội. Tiến sĩ Waldinger cho biết: “Kết nối cá nhân tạo ra sự kích thích về mặt tinh thần và cảm xúc, đó là những chất kích thích tâm trạng tự động. Trong khi đó, sự cô lập là tác nhân gây ra tâm trạng thất vọng”.

Việc kết nối với cộng đồng và các mối quan hệ có ý nghĩa giữa con người với nhau đóng vai trò quan trọng vì nó nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, giúp cuộc sống hạnh phúc hơn, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ.

Thành thật với cảm xúc, duy trì kết nối với những người xung quanh giúp bạn vui vẻ, hạnh phúc và sống thọ hơn.

Chuyên gia García và Miralles đã viết trong cuốn sách rằng: “Những người luôn đối mặt với thử thách trong cuộc sống bằng góc nhìn tích cực và có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân đều đang tiến gần hơn với tuổi thọ”.