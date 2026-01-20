Những người khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc luôn làm 10 việc trước 10 giờ sáng mỗi ngày

Dù bạn thức dậy với cảm giác lờ đờ như một chú gấu vừa tỉnh dậy sau kỳ ngủ đông, hay bật dậy đầy năng lượng sẵn sàng chinh phục ngày mới, thì việc thêm những thói quen lành mạnh vào buổi sáng đã được chứng minh là giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, nâng cao kỹ năng quản lý thời gian, đồng thời mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn nói chung.

Một lối sống khỏe mạnh không chỉ đơn giản là ăn nhiều rau hay cố gắng chen thời gian tập cardio. Trong một xã hội luôn đề cao nhịp sống vội vã và việc tập luyện chỉ để chạy theo những chuẩn mực sắc đẹp mang tính bên ngoài, chủ quan, thì học cách sống khỏe thực sự là một thử thách.

Những người thực sự khỏe mạnh và hạnh phúc là những người dường như tỏa ra năng lượng tích cực từ bên trong. Họ hiểu rằng giữ gìn sức khỏe đồng nghĩa với việc kiên trì duy trì thói quen, ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn.

Thực hiện những thói quen dưới đây trước 10 giờ sáng mỗi ngày có thể mang lại lợi ích nhiều hơn bạn tưởng. Vì vậy, hãy tham khảo 10 thói quen lành mạnh nên đưa vào buổi sáng để sống một cuộc đời hạnh phúc, khỏe mạnh và tốt đẹp nhất.

1. Uống một cốc nước ngay khi vừa thức dậy

Uống nước ngay sau khi tỉnh giấc giúp bù nước cho cơ thể sau một đêm dài, khởi động hệ tiêu hóa và giúp mọi chức năng "chạy trơn tru" hơn.

Bạn có thể thêm vài giọt nước cốt chanh tươi hoặc giấm táo nếu muốn tăng hiệu quả.

Theo chuyên gia sức khỏe Ingrid DeHart, việc sử dụng giấm táo thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích, từ hỗ trợ cholesterol đến cân bằng đường huyết. Bà gợi ý dùng 1 thìa canh giấm táo chưa tiệt trùng pha với nước, uống trước bữa trưa và bữa tối, ngoài cốc nước buổi sáng.

2. Đừng vội kiểm tra điện thoại ngay khi mở mắt

Việc đọc email, xem tin tức và lướt mạng xã hội ngay khi thức dậy sẽ khiến đầu óc bạn nhanh chóng bị quá tải.

Nếu thực sự muốn khỏe mạnh, hãy đợi ít nhất 1 giờ trước khi tiếp xúc với màn hình để tối ưu hoạt động não bộ. Điều này giúp bạn tỉnh táo, tập trung hơn và giảm căng thẳng hiệu quả.

3. Thực hành lòng biết ơn

Tập trung vào sự biết ơn sẽ tạo nền tảng tích cực cho cả ngày.

Hãy dành 10 nhịp thở để nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Khi đó, những suy nghĩ tiêu cực sẽ khó có cơ hội chen vào và chiếm lĩnh tâm trí.

4. Vận động hoặc tập thể dục

Dù là giãn cơ, nhảy múa hay tập luyện cường độ cao, việc khiến cơ thể chuyển động vào buổi sáng là chìa khóa quan trọng của một cuộc sống khỏe mạnh — miễn là hình thức vận động đó phù hợp và khiến bạn cảm thấy vui vẻ.

Hoạt động thể chất đều đặn giúp giảm trầm cảm, duy trì cân nặng hợp lý, giảm nguy cơ bệnh mạn tính và nhiều lợi ích khác. Tập luyện vào buổi sáng còn giúp bạn cảm thấy đã "hoàn thành được điều gì đó", tạo tiền đề tích cực cho một ngày khỏe mạnh và vui vẻ.

5. Chọn một việc quan trọng nhất cần hoàn thành trong ngày

Tim Ferriss, tác giả cuốn sách bán chạy The 4-Hour Workweek (Tuần làm việc 4 giờ), khuyên rằng bạn nên xác định một việc quan trọng nhất cần hoàn thành trong ngày và tốt nhất là bắt tay vào làm việc đó trước tiên.

6. Ăn một bữa sáng lành mạnh

Một bữa sáng lành mạnh giúp khởi động quá trình trao đổi chất và cung cấp nguồn năng lượng phù hợp để bạn làm chủ cả ngày dài.

7. Vệ sinh lưỡi

Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu. Việc làm sạch lưỡi ngay khi thức dậy giúp loại bỏ mùi hôi miệng buổi sáng và phù hợp với quá trình "đánh thức" cơ thể, giúp chuyển từ trạng thái ngủ sang tỉnh táo.

Theo Tenika Patterson, một chuyên viên vệ sinh răng miệng, lưỡi có thể là nơi trú ngụ của nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe răng miệng. Vì vậy, ngoài đánh răng và dùng chỉ nha khoa, đừng quên làm sạch lưỡi.

Theo trải nghiệm cá nhân của tác giả, việc này còn giúp loại bỏ lớp màng trên lưỡi, từ đó cảm nhận hương vị bữa sáng ngon hơn.

8. Nghe nhạc yêu thích hoặc audiobook

Nghe những bản nhạc bạn yêu thích hoặc một audiobook truyền cảm hứng là cách tuyệt vời để chuẩn bị cho một ngày thành công.

Bạn có thể điều chỉnh thể loại và nhịp điệu âm thanh tùy theo kiểu ngày mà bạn mong muốn.

9. Chải khô cơ thể

Theo Trung tâm Chopra, Garshana là một phương pháp massage khô truyền thống của Ayurveda, giúp kích thích và làm tươi mới làn da và hệ bạch huyết, tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ đào thải độc tố tích tụ.

Nếu phù hợp với bạn, đây là một bổ sung tuyệt vời cho lối sống lành mạnh. Và ít nhất thì cảm giác sảng khoái sau khi massage khô cũng khiến làn da trở nên cực kỳ dễ chịu.

10. Mỉm cười với chính mình trong gương suốt 30 giây

Bài tập đơn giản này giúp nuôi dưỡng tư duy tích cực và tăng sự tự tin.

Hãy nhìn vào gương và thấy một phiên bản hạnh phúc của chính mình — với ánh mắt quyết tâm rằng bạn sẽ vượt qua ngày hôm đó và hoàn thành mọi mục tiêu.