Nhiều người thầm so sánh đời sống chăn gối của mình với "chuẩn mực" nào đó để rồi lo lắng: ít quá có sao không, nhiều quá có tốt hơn không? Thực tế, theo các chuyên gia sức khỏe và tình dục, "chuyện ấy" không có con số lý tưởng tuyệt đối, nhưng những dữ liệu khoa học gần đây vẫn hé lộ một mức tham chiếu khiến không ít người bất ngờ.

1 tháng làm "chuyện ấy" bao nhiêu lần là bình thường?

Khi đặt câu hỏi "bao nhiêu là đủ", câu trả lời đầu tiên mà các chuyên gia đồng thuận lại khá… đơn giản: tùy mỗi cặp đôi.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Parade , Jillian Amodio, một chuyên gia trị liệu tâm lý - xã hội người Mỹ, cho biết tần suất làm "chuyện ấy" không nên bị đóng khung bằng một con số cố định. Điều quan trọng là sự đồng thuận, giao tiếp và nhu cầu thực tế của cả hai trong mối quan hệ.

Chuyên gia trị liệu tình dục người Mỹ Jackie Golob cũng cho rằng không tồn tại "con số chung" cho tần suất quan hệ. Miễn là sự thân mật diễn ra trên tinh thần tự nguyện và thoải mái, mỗi cặp đôi hoàn toàn có thể quyết định nhịp độ phù hợp với mình.

Tuy nhiên, nếu cần một mốc tham khảo, Michael Krychman, bác sĩ sản phụ khoa, Giám đốc tại Women’s Health Services at MemorialCare Saddleback Medical Center, cho biết: "Trung bình, các cặp đôi tại Mỹ quan hệ khoảng 1 lần/tuần, tương đương 4 - 5 lần/tháng" .

Tần suất làm "chuyện ấy" 1 tuần/lần, tương đương khoảng 4 - 5 lần/tháng là con số trung bình tại Mỹ (Ảnh minh họa).

Tạp chí Parade trích dẫn kết quả của một nghiên cứu năm 2015 cho thấy các cặp đôi làm "chuyện ấy" ít nhất 1 lần/tuần, tương đương với khoảng 4 - 5 lần/tháng thường báo cáo mức độ hài lòng và hạnh phúc cao hơn.

Dù vậy, bác sĩ Krychman nhấn mạnh đây chỉ là con số trung bình, không phải tiêu chuẩn bắt buộc. Nếu sự chênh lệch về nhu cầu gây căng thẳng trong mối quan hệ, tư vấn ngắn hạn với chuyên gia có thể giúp hai bên tìm được tiếng nói chung.

"Chuyện ấy" mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Tần suất bao nhiêu là "đủ" mang tính cá nhân, nhưng theo bác sĩ Krychman, việc duy trì đời sống tình dục - dù nhiều hay ít - vẫn đi kèm nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm:

- Tăng các hormone như oxytocin, giúp cải thiện sự gắn kết và chất lượng giấc ngủ.

- Giảm nồng độ cortisol, từ đó hỗ trợ giảm căng thẳng và lo âu.

- Giảm nguy cơ rối loạn chức năng sàn chậu.

- Hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

- Tăng cường hệ miễn dịch.

- Được xem như một hình thức vận động thể chất.

- Góp phần kéo dài tuổi thọ.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy điều này có cơ sở khoa học. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS One năm 2013 cho rằng "chuyện ấy" có thể được xem là một dạng vận động thể chất. Những người "yêu" hơn 3 lần/tháng có hệ miễn dịch và nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật thấp hơn.

Tuổi càng cao, "chuyện ấy" có cần thay đổi?

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, tần suất "chuyện ấy" thường giảm dần theo tuổi tác. Người ở độ tuổi 20 có thể quan hệ khoảng 80 lần/năm, trong khi con số này giảm đáng kể ở nhóm trên 60 tuổi. Tuy nhiên, giảm tần suất không đồng nghĩa với giảm chất lượng hay mức độ thỏa mãn.

Theo các chuyên gia, khi bước vào giai đoạn lớn tuổi hơn, điều quan trọng không nằm ở số lần, mà là sự thân mật và kết nối. "Chuyện ấy" có thể được thay thế hoặc bổ trợ bằng những hình thức gần gũi khác như ôm ấp, trò chuyện, chia sẻ cảm xúc - những yếu tố vẫn đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tinh thần.

Nguồn: Parade