Ở tuổi 44, là mẹ 2 con, Kim Hiền vẫn thường xuyên khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài gần như không khác là bao so với thời đóng vai Út Ráng trong phim "Hương Phù Sa". Gương mặt mộc mạc, làn da trắng hồng, vóc dáng săn chắc và đặc biệt là năng lượng sống tích cực khiến nhiều người phải thốt lên Kim Hiền dường như… không già đi.

Chia sẻ về sức hút của mình, nữ diễn viên từng chia sẻ, phụ nữ đẹp nhất khi họ tự tin, năng động và biết lựa chọn trang phục, cách trang điểm phù hợp với độ tuổi. Làn da của cô đã bắt đầu xuất hiện những vết tàn nhang, dấu ấn rất thật của thời gian nhưng vẫn căng sáng, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Chính những hình ảnh chân thực, không che giấu tuổi tác ấy lại nhận về vô vàn lời khen. Khán giả yêu Kim Hiền ở vẻ đẹp tự nhiên, "bất chấp tuổi tác", thậm chí nhiều người còn nhận xét cô không khác thời đôi mươi.

Vậy đâu là bí quyết giúp Kim Hiền giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ ấy suốt nhiều năm?

Quan sát hành trình chăm sóc bản thân của Kim Hiền, có thể thấy cô không chạy theo các xu hướng làm đẹp phức tạp hay can thiệp quá đà. Thay vào đó, nữ diễn viên trung thành với những thói quen đơn giản nhưng bền bỉ - thứ tạo nên vẻ đẹp "không tuổi" từ bên trong. Đó là:

Tắm nắng

Trái với tâm lý sợ nắng của nhiều phụ nữ Á Đông, Kim Hiền không ngại tắm nắng. Cô thường xuyên phơi nắng ở mức độ vừa phải để làn da có màu rám nâu tự nhiên, khỏe khoắn.

Ánh nắng buổi sáng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, yếu tố quan trọng cho hệ xương, miễn dịch và cả tâm trạng. Khi được kiểm soát đúng cách, việc tiếp xúc với ánh nắng còn giúp làn da trông săn chắc, tràn đầy sức sống hơn thay vì trắng nhợt, thiếu năng lượng. Làn da của Kim Hiền vì thế mang vẻ đẹp rất "đời": Không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng khỏe mạnh và có hồn.

Với phụ nữ sau 40, một làn da khỏe đôi khi quan trọng hơn làn da trắng. Kim Hiền chọn sự tự nhiên và cân bằng, và đó chính là lý do khiến cô trẻ lâu.

Tập yoga

Một trong những thói quen gắn bó lâu dài với Kim Hiền là tập yoga. Đây không chỉ là bộ môn giúp giữ vóc dáng thon gọn mà còn mang lại lợi ích rõ rệt cho làn da và tinh thần.

Yoga giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng oxy lên da, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Những động tác kéo giãn nhẹ nhàng còn giúp cơ thể dẻo dai, giảm căng thẳng - yếu tố âm thầm khiến phụ nữ già đi nhanh hơn mà ít ai để ý.

Quan sát Kim Hiền, dễ nhận ra ở cô một sự điềm tĩnh rất riêng. Đó là vẻ đẹp của người phụ nữ biết thở chậm lại, biết lắng nghe cơ thể mình, điều mà yoga mang lại rõ ràng hơn bất kỳ loại mỹ phẩm nào.

Tập gym

Không chỉ yoga, Kim Hiền còn duy trì tập gym đều đặn. Đây là yếu tố quan trọng giúp cô giữ được thân hình săn chắc, gọn gàng dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Tập gym giúp tăng khối cơ, đẩy nhanh trao đổi chất và hạn chế tình trạng chảy xệ, vấn đề phổ biến ở phụ nữ trung niên. Khi cơ thể khỏe mạnh, dáng đứng, dáng ngồi cũng tự tin hơn, thần thái vì thế mà "hack tuổi" thấy rõ.

Ở Kim Hiền, người ta thấy một cơ thể không gầy gò ép xác, mà là vóc dáng của người phụ nữ năng động, linh hoạt và tràn đầy sức sống, đúng với tinh thần mà cô luôn theo đuổi.

Điểm chung lớn nhất trong các bí quyết của Kim Hiền không nằm ở một phương pháp cụ thể nào, mà ở thái độ sống. Cô dành thời gian cho bản thân, chăm sóc cơ thể và tinh thần như một ưu tiên, chứ không phải điều "xa xỉ".

Có lẽ, bí quyết trẻ lâu lớn nhất của Kim Hiền chính là: Yêu bản thân đủ nhiều để sống chậm lại, vận động đều đặn và chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Một bài học rất đáng để phụ nữ hiện đại học theo, nhất là khi tuổi tác không còn là điều có thể "che giấu", mà là thứ ta học cách sống chung một cách đẹp đẽ.

