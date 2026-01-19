Theo truyền thông Trung Quốc Beijing Time, một người đàn ông họ Trương, 34 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, trong lúc ăn cơm đột nhiên không thể nuốt thức ăn như bình thường, đồng thời phát hiện phân có màu đen kèm theo vệt máu. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, anh được chẩn đoán mắc ung thư thực quản.

Qua tìm hiểu tiền sử gia đình, bác sĩ phát hiện ông nội của người đàn ông này đã qua đời vì ung thư thực quản, còn bố mẹ anh cũng lần lượt mắc cùng căn bệnh.

Sau khi hỏi kỹ về sinh hoạt thường ngày, bác sĩ được biết cả gia đình có thói quen ăn thức ăn rất nóng, đồ ăn vừa nấu xong chỉ trong vòng 5 phút là đã ăn hết, gần như không bao giờ chờ thức ăn nguội bớt. Chính thói quen này khiến họ trở thành nhóm nguy cơ cao mắc ung thư thực quản. Đặc biệt, việc ăn uống lâu dài các thực phẩm có nhiệt độ trên 60°C, khiến thực quản liên tục bị kích thích bởi nhiệt độ cao, từ đó làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư.

Ung thư thực quản phổ biến hơn tại châu Á

Theo dữ liệu từ Trung tâm Tài nguyên Ung thư, nam giới tại Hồng Kông (Trung Quốc) có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn nữ giới. So với các quốc gia phương Tây như châu Âu và Mỹ, tỷ lệ mắc ung thư thực quản tại khu vực châu Á cao hơn rõ rệt, được cho là có liên quan đến đặc điểm thói quen ăn uống của người châu Á.

Ung thư thực quản càng được phát hiện sớm thì khả năng hồi phục càng cao. Ở giai đoạn đầu (giai đoạn I), tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới 80%. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ung thư thực quản, đặc biệt là khó nuốt, người bệnh cần đi khám càng sớm càng tốt.

Đối với những người hút thuốc lá, uống rượu lâu năm, hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh, dù chưa có triệu chứng cũng được khuyến nghị nội soi dạ dày - thực quản định kỳ mỗi 1–2 năm để sàng lọc, giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

6 triệu chứng thường gặp của ung thư thực quản

1. Khó nuốt, tăng tiết nước bọt

Khó nuốt là triệu chứng phổ biến nhất. Giai đoạn đầu, người bệnh chỉ cảm thấy khó nuốt thức ăn khô cứng, có cảm giác thức ăn mắc ở cổ họng hoặc sau xương ức, giống như bị sặc. Ở giai đoạn muộn, ngay cả thức ăn lỏng hoặc nước cũng khó nuốt, uống nước dễ bị sặc ho.

Để giúp thức ăn dễ đi qua thực quản, người bệnh thường ăn từng miếng nhỏ, ăn chậm, nhai nhiều lần và chọn thức ăn mềm. Đồng thời, cơ thể sẽ tiết ra nhiều nước bọt hơn, khiến bệnh nhân thường có cảm giác chảy nước dãi nhiều.

2. Sụt cân

Do khó nuốt, người bệnh ăn uống kém hơn, dễ bị suy dinh dưỡng, trong khi tế bào ung thư lại làm tăng tiêu hao năng lượng. Vì vậy, cân nặng thường giảm nhanh trong thời gian ngắn.

3. Đau ngực hoặc cảm giác nóng rát

Một số bệnh nhân cảm thấy đau hoặc nóng rát vùng giữa ngực, đau sau xương ức. Khi thức ăn đi qua đoạn thực quản bị hẹp và có khối u, sẽ kích thích khối u gây đau khi nuốt.

4. Nôn ói hoặc ho ra máu

Người bệnh có thể xuất hiện nôn ói. Khi khối u xâm lấn vào khí quản, có thể gây ho ra máu hoặc dẫn đến nhiễm trùng phổi. Xuất huyết đường tiêu hóa cũng khiến phân chuyển sang màu đen, sệt, giống nhựa đường.

5. Khàn tiếng

Khối u thực quản có thể chèn ép dây thần kinh quặt ngược thanh quản, làm liệt dây thanh, dẫn đến khàn giọng kéo dài.

6. Ho mạn tính hoặc viêm phổi tái diễn

Giai đoạn đầu, ung thư thực quản có thể biểu hiện bằng ho kéo dài, khô họng, cảm giác vướng đờm trong cổ họng. Khi thực quản bị hẹp, thức ăn dễ lọt vào khí quản gây nhiễm trùng, dẫn đến ho lâu ngày hoặc viêm phổi tái phát, đây là dấu hiệu cảnh báo sớm không nên bỏ qua.





Các biện pháp phòng ngừa ung thư thực quản

Tránh ăn uống quá nóng

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) trực thuộc WHO đã từ năm 2016 xếp đồ uống trên 65°C vào nhóm 2A - có khả năng gây ung thư. Uống và ăn đồ quá nóng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Cháo nóng, canh nóng, trà nóng, nước nóng, nước lẩu… đều có nhiệt độ cao, dễ gây bỏng và tổn thương niêm mạc thực quản. Nhiệt độ thức ăn và đồ uống nên dưới 60°C, cần để nguội bớt, không còn cảm giác bỏng rát rồi mới ăn.

Giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn

Theo Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), các thực phẩm hun khói, nướng, ướp muối, thịt chế biến sẵn thường chứa nitrit để kéo dài thời gian bảo quản. Khi gặp nhiệt độ cao và các hợp chất amin (có trong thịt), nitrit sẽ chuyển hóa thành nitrosamine – chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Vì vậy cần hạn chế thịt muối, cá mặn, đồ muối chua.

Tránh nằm ngay sau khi ăn no

Nằm ngay sau bữa ăn dễ gây trào ngược axit dạ dày, khiến thức ăn và axit trào lên thực quản, bào mòn niêm mạc. Thói quen này kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Nên tránh nằm trong vòng 2 giờ sau ăn, và ngừng ăn trước khi ngủ 2–3 giờ.

Ăn nhiều rau quả tươi

Các loại trái cây họ cam quýt, rau lá xanh giàu vitamin C và beta-carotene, có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ung thư. Chất xơ trong rau quả cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa.

Cai thuốc lá, hạn chế rượu bia

Hóa chất trong thuốc lá trực tiếp gây tổn thương niêm mạc thực quản; trong đó nitrosamine và hydrocarbon thơm đa vòng đều là chất gây ung thư. Rượu bia cũng kích thích thực quản, còn acetaldehyde – sản phẩm chuyển hóa của rượu – đã được IARC xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1.

