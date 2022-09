Những mỹ nhân Việt tỏa sáng trên màn ảnh Hollywood

Dù đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách nhưng vẫn có nhiều mỹ nhân người Việt/gốc Việt tỏa sáng trên màn ảnh Hollywood. Mỗi thế hệ, mỗi thập niên đều sản sinh ra một hình mẫu sao nữ Việt tài năng, xinh đẹp, được khán giả và giới chuyên môn công nhận.



Ngô Thanh Vân

Đầu tiên phải nhắc đến một diễn viên Việt tiên phong được thị trường Hollywood săn đón - Ngô Thanh Vân. Với nghệ danh Veronica Ngô, Ngô Thanh Vân đã có cơ hội góp mặt trong nhiều tựa phim đình đám như Ngọa Hổ Tàng Long 2, Star Wars: The Last Jedi, The Old Guard... Đến năm 2022, "đả nữ" màn ảnh Việt tái xuất đầy mạnh mẽ trong phim The Princess, đóng cùng Joey King.

Ali Wong

Nổi tiếng với vai trò diễn viên hài độc thoại, Ali Wong luôn biết cách khiến khán giả chăm chú trong mỗi màn diễn xuất của mình. Cô mới bắt đầu đóng phim từ năm 2011, tham gia một số dự án đặc sắc như Birds of Prey của DC, Fresh Off the Boat, lồng tiếng cho Onward của Disney,... Năm 2019, cô còn có dịp hợp tác với tài tử hàng đầu Keanu Reeves trong phim Always Be My Maybe.

Hồng Châu

Hồng Châu là cái tên khá xa lạ với khán giả Việt, song cô lại đang có hành trình chinh phục diễn xuất đáng ngưỡng mộ tại Hollywood. Mỹ nhân sinh năm 1979 đã trở thành sao nữ gốc Việt đầu tiên được đề cử Quả cầu vàng nhờ vai diễn phụ trong phim Downsizing.

Thay vì đóng "bom tấn", Hồng Châu lại ưu tiên tham gia các dự án chất lượng, hàn lâm và có tương lai thắng giải lớn. Vừa qua, cô đã góp mặt trong The Whale - bộ phim nhận được hàng loạt lời tán dương tại LHP Venice 2022.

Kelly Marie Tran

Bên cạnh Ngô Thanh Vân, vẫn còn một nữ diễn viên Việt khác từng tham gia vũ trụ Star Wars. Kelly Marie Tran (Trần Loan) từng gây sốt một thời với những phân đoạn thú vị trong Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker với vai Rose Tico. Mỹ nhân này có thể được xem là ngôi sao gốc Việt thành công nhất tại Hollywood tính đến hiện tại, liên tục góp mặt trong những siêu phẩm hàng đầu, như Raya and the Last Dragon của Disney hay được mời tham dự thảm đỏ Oscar.

Maggie Q

Nhắc đến thế hệ mỹ nhân gốc Việt đầu tiên chinh phục thành công thị trường quốc thế, không thể không nhắc đến Maggie Q. Gây tiếng vang từ thập niên 90, Maggie Q từng tham gia hàng loạt tựa phim hoành tráng như Rush Hour 2, Naked Weapon, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 3, hay lồng tiếng cho Wonder Woman trong series Young Justice của DC. Trên màn ảnh, nữ diễn viên U50 luôn lựa chọn hình tượng "đả nữ" mạnh mẽ, độc lập, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ diễn viên nữ về sau.

Lana Condor

Lana Condor có thể được xem là đại diện cho thế hệ mới của lứa diễn viên nữ gốc Việt tại Hollywood. Chỉ mới đóng phim 6 năm nhưng Lana Condor đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể, được khán giả quốc tế nhớ đến qua những vai như Jubilee trong X-Men: Apocalypse, Koyomi trong Alita: Battle Angel, hay thành công nhất chính là nữ chính Lara Jean Covey của loạt phim To All The Boys..., có cơ hội đóng cặp với "bạn trai chuẩn mực" Noah Centineo.