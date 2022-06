Ngô Thanh Vân xuất hiện trong phim Hollywood do Disney phát hành

Trailer đầu tiên của bộ phim The Princess vừa được công bố vào sáng 3/6. The Princess là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lê Văn Kiệt, do 20th Century Studios đầu tư sản xuất và được nền tảng xem phim trực tuyến Hulu của hãng Disney phát hành.

Trailer phim The Princess có Ngô Thanh Vân xuất hiện

Nhân vật chính trong phim (Joel King) là một nàng công chúa gan dạ, đã từ chối lấy một tên mắc chứng chống đối xã hội độc ác. Nàng bị bắt cóc và nhốt vào một trong các tòa tháp ở cung điện của cha mình.

Lúc này đây, nhân vật nữ chính của Joel King phải tìm mọi cách để thoát khỏi tòa tháp và quay về cứu lấy vương quốc của mình. Trên hành trình gian nan này, nàng công chúa phải đối mặt với nhiều kẻ thù gian xảo, độc ác.

Hình ảnh Ngô Thanh Vân xuất hiện trong trailer vừa được đoàn phim The Princess tung ra.

Ngô Thanh Vân đóng vai chiến binh gốc Á - 1 trong những cộng sự của Joel King. Ngô Thanh Vân xuất hiện ở giây thứ 47 trong trailer vừa được đoàn phim The Princess tung ra. Trong bộ đồ đơn giản, đậm chất Á Đông, Ngô Thanh Vân một lần nữa khiến khán giả bất ngờ vì sự xuất hiện không hề báo trước này.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân đóng vai nhỏ trong 1 bộ phim mang tầm cỡ Hollywood. Trước đó, cô nàng cũng có 1 vài vai đánh đấm ấn tượng và được khen ngợi vì có thần thái của đả nữ đích thực.

Ngô Thanh Vân.

Hiện tại, Ngô Thanh Vân đang dồn nhiều tâm huyết cho việc sản xuất phim điện ảnh Thanh Sói. Thanh Sói có sự góp mặt của Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên, Rima Thanh Vy, Thuận Nguyễn. Phim đáng lý ra đã ra mắt trong dịp 30/4 nhưng vì nhiều lý do liên quan đến kỹ xảo mà dự án đã lùi ngày ra mắt.

Đến nay, phía Ngô Thanh Vân vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể nào cho thấy Thanh Sói sẽ ra rạp sớm.

