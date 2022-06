5 lần Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood: Có cả vai ở Star World và phim của Charlize Theron - Will Smith

Cho đến thời điểm hiện tại, Ngô Thanh Vân là nữ diễn viên Việt đóng nhiều phim do Hollywood sản xuất nhất. Tính đến tháng 6/2022, Ngô Thanh Vân đã có 5 lần xuất hiện ở The Old Guard, Da 5 Bloods, Bright và Star Wars: The Last Jedi.

Nhờ ngoại ngữ tốt, lại có ưu thế trong các cảnh quay hành động nên Ngô Thanh Vân mới thường xuyên được chọn tham gia loạt dự án của Hollywood. Dù một số vai diễn chỉ là kiểu xuất hiện thoáng qua nhưng đây vẫn là thành tích đáng nể từ đả nữ 43 tuổi.

The Princess - 2022

Ngày 3/6, ekip sản xuất bộ phim The Princess bất ngờ tung ra trailer với hình ảnh Ngô Thanh Vân xuất hiện ở giây thứ 47. The Princess là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lê Văn Kiệt, do 20th Century Studios đầu tư sản xuất và được nền tảng xem phim trực tuyến Hulu của hãng Disney phát hành.

Nhân vật chính trong phim (Joel King) là một nàng công chúa gan dạ, đã từ chối lấy một tên mắc chứng chống đối xã hội độc ác. Nàng bị bắt cóc và nhốt vào một trong các tòa tháp ở cung điện của cha mình.

Ngô Thanh Vân trong phim "The Princess".

Lúc này đây, nhân vật nữ chính của Joel King phải tìm mọi cách để thoát khỏi tòa tháp và quay về cứu lấy vương quốc của mình. Trên hành trình gian nan này, nàng công chúa phải đối mặt với nhiều kẻ thù gian xảo, độc ác.

Ngô Thanh Vân đóng vai chiến binh gốc Á - 1 trong những cộng sự của Joel King. Trong bộ đồ đơn giản, đậm chất Á Đông, Ngô Thanh Vân một lần nữa khiến khán giả bất ngờ vì sự xuất hiện không hề báo trước này.

The Old Guard - 2020

Phim The Old Guard ra mắt vào tháng 7/2020. Với dự án này, Ngô Thanh Vân cũng không xuất hiện nhiều. Phim The Old Guard do Charlize Theron vào vai chính, có nội dung xoay quanh một nhóm những chiến binh bất tử phải tìm cách sinh tồn trong thế giới hiện đại.

Ngô Thanh Vân đóng vai Quỳnh - bạn chiến đấu của nữ thủ lĩnh mạnh mẽ Andromache (Charlize Theron). Tuy nhiên, nhân vật Quỳnh không có cái kết tốt đẹp khi cô bị nhốt vào quan tài sắt và thả xuống biển. Nhân vật này cứ thế sống, chết rồi tái sinh trong đau đớn.

Ngô Thanh Vân đóng "The Old Guard". Nữ diễn viên cũng xác nhận sẽ tham gia phần 2 của dự án này.

Theo truyện gốc, nhân vật Ngô Thanh Vân đóng vốn là người Nhật. Tuy nhiên, khi nhận được vai, Ngô Thanh Vân đã xin ekip cho đổi tên nhân vật thành Quỳnh. May mắn, yêu cầu này đã được chấp nhận. Sau khi đóng xong The Old Guard phần đầu, Ngô Thanh Vân cũng công khai thông tin được mời tham gia tiếp The Old Guard phần 2.

Phần 2 The Old Guard dự kiến bấm máy trong năm 2022 này.

Da 5 Bloods

Với Da 5 Bloods, Ngô Thanh Vân đóng vai "Hanoi Hannah". Nhân vật này chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong phân cảnh về ký ức vụn vỡ của các cựu chiến binh da màu. Theo thông tin từ ekip sản xuất thì phân cảnh hồi tưởng được thể hiện như là nỗi ám ảnh cũng như chứa đựng sự hoài nghi về những gì cựu chiến binh đã trải qua trong quá khứ.

Ngô Thanh Vân mặc áo dài, uốc tóc xoăn tít. Cô thể hiện hình ảnh cô gái thời xưa. Tạo hình cũng như diễn xuất của Ngô Thanh Vân từng được The Guardian và Esquire khen ngợi.

Ngô Thanh Vân xuất hiện ở phim "Da 5 Bloods".

Dẫu vậy, sau khi ra mắt, Da 5 Bloods đã nhận phản hồi trái chiều từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim mang tính thời sự và hấp dẫn. Dẫu vậy, cũng có không ít người chê bai bộ phim vì thể hiện góc nhìn lạc hậu.

Bright

Bright ra mắt vào năm 2017, phim nằm trong dự án original movies của nền tảng phát hành phim trực tuyến Netflix. Với Bright, Ngô Thanh Vân đóng vai Tiên - một sát thủ phục vụ cho nhân vật phản diện tên Leilah (Noomi Rapace).

Cũng như các dự án khác, Ngô Thanh Vân xuất hiện không nhiều trong Bright. Tuy nhiên, cô vẫn kịp để lại ấn tượng với những màn đánh đấm, phi thân, nã súng dữ dội.

Bright có chi phí đầu tư lên đến 90 triệu USD, do Will Smith đóng chính. Phim thuộc thể loại hành động - giả tưởng và từng bị giới phê bình chỉ trích dữ dội. Dù được Netflix quảng bá khá rầm rộ nhưng cuối cùng Bright chỉ nhận điểm 32% trên Rotten Tomatoes từ 37 bài bình luận.

Ngô Thanh Vân đóng vai sát thủ ở "Bright".

Các nhà phê bình cho rằng Bright là tác phẩm thuộc dạng "rập khuôn" trong một nỗ lực nhằm tạo ra thương hiệu mới của cỗ máy làm phim Hollywood.

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: The Last Jedi là tác phẩm mang tầm Hollywood được quảng bá rầm rộ nhất mà Ngô Thanh Vân từng tham gia. Trong phim, Ngô Thanh Vân thủ vai Paige, chị gái của Rose Tico (Kelly Marie Trần đóng). Nữ phi công Paige có khả năng chiến đấu và sử dụng súng thuần thục. Cô được Poe Dameron (Oscar Isaac thủ vai) - phi công tài năng nhất của quân Kháng chiến - trực tiếp huấn luyện.

Nói về cơ duyên đóng Star Wars, Ngô Thanh Vân cho biết: "Được chọn đóng Star Wars là điều may mắn với Vân, nhưng bù lại, nó cũng khiến Vân cảm thấy lo lắng nhiều. Trong 3 tháng làm việc, Vân chẳng được nói chuyện với ai ngoài đoàn phim, dù nhận vai rồi mà cha mẹ của mình cũng không dám kể. Vân chỉ ở trong phòng, chẳng chia sẻ được với ai cả. Đến cả người thân, gia đình, bạn bè thân thiết cũng không được nói chuyện cùng. Đấy là quy định do Star Wars đặt ra".

Ngô Thanh Vân đóng vai phụ trong "Star Wars: The Last Jedi".

"Star Wars là 1 dự án rất lớn, fans của bộ phim trên toàn thế giới phải nói là đạt đến con số khổng lồ. Khi được chọn tham gia dự án, Vân cảm thấy đây là một cơ hội của mình. Người châu Á đóng phim Hollywood không nhiều chứ đừng nói tới người Việt Nam. Vậy nên, việc để hoàn thành vai diễn theo yêu cầu đã đề ra, đấy là chuyện chẳng dễ dàng gì".

