Những mẹo tiết kiệm chi phí đám cưới dành cho cô dâu chú rể ít tiền: Chụp ảnh thế nào, chọn váy ra sao để hoàn hảo nhất?

Thời đại bây giờ, chẳng phải cô dâu chú rể nào cũng đủ điều kiện cho một đám cưới tươm tất, đầy đủ. Hơn nữa, không phải ai cũng có cha mẹ hỗ trợ những khoản tiền cho chuyện kết hôn. Bởi vậy, chi tiền ra sao cho thông minh, tiết kiệm mà vẫn có hiệu quả tốt là vô cùng quan trọng.



Dưới đây là những mẹo để tiết kiệm chi phí tổ chức hôn lễ mà có lẽ nhiều cô dâu chú rể đang cần biết khi mùa cưới sắp đến.

Về phần ảnh cưới, đây là một khoản không thể thiếu được đối với những đám cưới truyền thống. Đắt rẻ chênh nhau dù không nhiều nhưng với một hôn lễ tiết kiệm cũng rất quan trọng. Hãy thực hiện những mẹo nho nhỏ sau với ảnh cưới.

- Chọn vài cửa hàng mình ưng ý nhất phong cách chụp hình để so sánh giá. Nhớ phải xem xét đánh gá thực tế của khách hàng về studio ấy rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

- Đừng tốn thêm tiền cho cảnh hoặc trang phục. Sự thật là lên hình thì các kiểu váy cưới đều được chỉnh sửa kỹ càng, đừng nghe theo lời khuyên bỏ thêm vài triệu đồng để đổi sang váy khác phồng hơn, xòe hơn hay mới hơn.

- Nếu được thì đừng tốn cho chi phí in ấn và đóng khung. Bạn có thể lấy hết file ảnh về và tìm một địa chỉ chuyên nghiệp về in, có thể thương lượng giá cả nếu in số lượng lớn.

- Đừng in quá nhiều ảnh bởi trên thực tế, chúng ta chỉ cần một vài bức cần thiết sử dụng trong đám cưới mà thôi.

2. Về phần trang phục

- Về phần chú rể, anh ấy nên mua vest sớm. Bộ vest này sẽ sử dụng trong tất cả các nghi lễ như ăn hỏi, chụp ảnh cưới, ngày cưới… Sau này nó cũng có thể tái sử dụng nhiều lần nên mua đồ riêng cho chú rể là một khoản chi hợp lí.

- Hãy phân tích xem nên thuê hay mua váy sẽ tiết kiệm chi phí hơn? Những chiếc váy thuê mà có giá ngang ngửa váy may thì nó sẽ lộng lẫy hơn. Hãy xem xét tính chất đám cưới để biết liệu có cần phải dùng đến chiếc váy quá lộng lẫy như thế.

- Hãy tìm tòi các xưởng may váy có cho thuê, chắc chắn giá cả ở những nơi này mềm mại hơn rất nhiều những cửa hàng lớn chỉ chuyên cho thuê hoặc bán váy cưới.

- Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phương án mua váy cưới. Tuy nhiên, sau hôn lễ thì nên bán lại cho những cửa hàng đồ cũ. Nhiều cô dâu đã áp dụng cách thức này và có lại được một khoản chi phí.

Bởi vì có dịch vụ đó nên cô dâu cũng nên suy nghĩ mình muốn mua một chiếc váy mới tinh hay mua váy ở cửa hàng đồ cũ để tiết kiệm hơn.

3. Các phụ kiện cho đám cưới

- Bạn đang chú trọng một đám cưới tiết kiệm nên chắc hẳn phụ kiện sẽ không thể nào quý giá. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể dùng những bông tai, vòng cổ… có tính chất trang trí giúp nhan sắc xinh hơn. Phụ kiện không nhất thiết phải làm bằng vàng bạc hay đá quý, vòng ngọc.

- Giày cưới nên chọn đôi sáng màu, không quá cao để sau này có thể tái sử dụng. Nhiều người thích những đôi giày cưới như công chúa tuy nhiên sau đó nó không có giá trị sử dụng tiếp, chỉ để làm kỷ niệm mà thôi.

4. Váy phù dâu

Đừng nên mua váy phù dâu và thuê nó từ cửa hàng đồ cưới. Váy cho phù dâu cũng không nhất thiết phải quá mức xịn sò nên hãy chọn kiểu dáng, chất liệu với mức giá hợp lí nhất.

5. Địa điểm tổ chức đám cưới

- Hãy tìm kiếm địa điểm càng sớm càng tốt. Bạn sẽ có được chỗ đẹp mà giá cả cũng hợp lý.

- Nếu bạn không mê tín hay có nhiều suy nghĩ quá truyền thống thì tốt nhất nên chọn ngày cưới mình thích. Đừng đua theo chọn ngày đẹp, ngày có ý nghĩa bởi những hôm đó ai cũng đám cưới, giá thuê mọi thứ sẽ tăng cao hơn bình thường rất nhiều.

- Bạn hãy hỏi han kỹ lưỡng về việc trang trí, bố trí loa đài, MC sự kiện… Thường thì tại nơi tổ chức sẽ có combo cho tất cả thứ đó, giá mềm hơn, hợp lí hơn so với bạn chọn MC hay đơn vị trang trí từ bên ngoài.

- Nên trao đổi rõ ràng và dự phòng các phương án trong tình huống hoãn cưới với điều kiện bất khả kháng. Ví dụ như chẳng may dịch bệnh xảy đến và bắt buộc phải hoãn thì chi phí như thế nào. Đừng e ngại các vấn đề đó bởi nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hôn lễ của bạn.

Nói gì thì nói, một đám cưới tiết kiệm thì cũng phải làm một cách chỉn chu, hợp lý nhất. Hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ có một hôn lễ như ý, đẹp đẽ và không quá mức tốn kém.

https://afamily.vn/nhung-meo-tiet-kiem-chi-phi-dam-cuoi-danh-cho-co-dau-chu-re-it-tien-chup-anh-the-nao-chon-vay-ra-sao-de-hoan-hao-nhat-202208072252262.chn