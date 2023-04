Những lưu ý đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

TS.BS Lê Ngọc Duy, Trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Hàng năm, vào mỗi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc tiếp nhận trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích đều tăng cao hơn so với ngày thường do trẻ nhỏ thường hiếu động, chưa có nhận thức, phản xạ bảo vệ bản thân. Trẻ nhập viện do tai nạn thương tích với nhiều hình thái như vết thương ngoài da, gãy xương, ngộ độc, bỏng, đuối nước,..

Đặc biệt đối với những trẻ sống ở các đô thị lớn, dịp nghỉ lễ trẻ thường cùng gia đình về quê, hoặc đi du lịch… với môi trường mới nhiều điều lạ với trẻ, trong khi đó người lớn nhiều khi lơ là, không giám sát chặt chẽ, khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống đáng tiếc gây nguy hại sức khỏe, tính mạng.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, khi số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo tại các tỉnh, thành trên toàn quốc đang tăng trở lại, trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là đối tượng rất dễ mắc bệnh.

Theo TS.BS Lê Ngọc Duy, để có chuyến du lịch thành công và đảm bảo an toàn cho trẻ, cha mẹ có thể tham khảo một số lưu ý sau:

Dạy trẻ kỹ năng trước khi đi du lịch

Trước khi đi du lịch, cha mẹ nên dạy trẻ tuyệt đối không đi theo người lạ.

Với trẻ 3-4 tuổi trở lên, cần dạy bé ghi nhớ tên tuổi của bố mẹ, địa chỉ, điện thoại liên lạc.

Với trẻ từ 6 tuổi trở lên, bố mẹ nên đưa ra các tình huống khi bị lạc. Rồi hướng dẫn trẻ cách xử lý tình huống đó.

Lựa chọn địa điểm phù hợp với trẻ nhỏ

Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn địa điểm du lịch hết sức quan trọng. Cha mẹ cần cân nhắc địa điểm hợp lý, đảm bảo các tiêu chí: Khu du lịch cần kết hợp nhà nghỉ với các tiện ích; Khoảng cách di chuyển từ nhà đến vị trí vui chơi không nên quá xa…

Chuẩn bị quần áo và các vật dụng cần thiết cho trẻ

Về thuốc: Cha mẹ cần chuẩn bị sẵn một số loại thuốc dự phòng khi đi du lịch như: Thuốc cảm cúm, hạ sốt, thuốc ho, thuốc chống dị ứng, men tiêu hóa, các loại kem chống muỗi, kem chống nắng, dầu gió… Cần mang thuốc men đầy đủ nếu trẻ bị dị ứng khi tiếp xúc với các món ăn lạ, đặc biệt là hải sản.

Về quần áo: tùy vào đặc điểm thời tiết tại điểm du lịch để bố mẹ quyết định sẽ mang theo loại quần áo phù hợp cho trẻ. Tiện lợi nhất là nên cho trẻ mặc quần áo cotton…

Bên cạnh đó cần tăng cường cho trẻ uống đủ nước, ăn trái cây giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

Để mắt đến trẻ mọi lúc, mọi nơi

Trẻ con rất tò mò và ưa khám phá, nên khi đi du lịch ở những vùng đất mới lạ, trẻ dễ ham vui, đi lại nhiều nơi dẫn đến bị lạc. Hoặc nếu các gia đình đi chơi ở những nơi đông người, thì chỉ một chút lơ là của bố mẹ cũng có thể khiến con bị lạc. Nếu điều đó xảy ra thì thật tai hại và nó sẽ phá hỏng cả kỳ nghỉ của gia đình bạn.

Do vậy, trước khi đi chơi, cha mẹ nên dặn dò con cẩn thận, không được đi theo người lạ nếu chưa có sự đồng ý và phải luôn bám sát cha mẹ. Ngoài ra, bạn cũng nên dạy con những kỹ năng cần thiết nếu đi lạc.

Hướng dẫn con học thuộc số điện thoại của cha, mẹ để tiện có thể liên lạc khi cần thiết. Nếu có thể, bạn nên đeo cho con 1 chiếc vòng cổ có ghi ngắn gọn thông tin hữu ích, hoặc nhét vào túi áo, quần của con một mảnh giấy chứa thông tin, đề phòng khi con bị lạc.

Về phía cha mẹ, khi con bị lạc, cha mẹ cần cố gắng bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt. Trước hết, hãy đứng nguyên tại chỗ và kêu tên con thật to. Nếu không hiệu quả, có thể nhờ đến loa phát thanh quanh khu vực hoặc nhờ tới sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và công an.

Tại những chỗ đông người, cha mẹ không nên rời mắt khỏi trẻ dù chỉ một phút. Bởi trẻ hiếu động, rất dễ bị lạc.

Nguy cơ đuối nước

Kỳ nghỉ lễ 3/4 – 1/5 thường rơi vào thời điểm nắng đầu hè. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đi chơi ở những vùng biển, sông, hồ để thư giãn. Khi đến những khu vực này, cha mẹ cần lưu ý nguy cơ đuối nước có thể xảy đến với trẻ. Trẻ nhỏ thường rất ham vui, thường ngâm mình dưới nước lâu, điều đó dẫn đến say nắng hoặc chuột rút gây ra đuối nước. Hoặc trẻ vì mải chơi nên bơi ra vùng nước quá sâu cũng có thể dẫn tới việc đuối nước…

Để tránh gặp phải những trường hợp đáng tiếc, cha mẹ chỉ nên cho trẻ chơi ở nơi gần bờ, có cha và mẹ trông giữ. Nên mặc áo phao cho trẻ hoặc dùng phao bơi cho trẻ để an toàn.

Các ông bố, bà mẹ cũng không nên chủ quan mà dùng phao bơi để đưa con ra tắm xa bờ, vì nếu gặp trường hợp sóng dồn dập và đánh úp sẽ rất dễ bị cuốn ra xa và khó xử lý tình huống.

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Trong những ngày lễ, thói quen ăn uống, nếp sinh hoạt thường ngày của trẻ thường bị xáo trộn đột ngột, dễ dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa.

Trẻ có nguy cơ mắc COVID-19 và một số bệnh thông thường

Trẻ em là đối tượng sức đề kháng kém nên trẻ cũng có nguy cơ lây nhiễm các bệnh do virus khi tập trung đông người như: Cảm cúm, sốt… Đặc biệt, thời gian gần đây, khi số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo tại các tỉnh, thành trên toàn quốc đang tăng trở lại. Cha mẹ cần cảnh giác và không lơ là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ lây nhiễm.

BS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, trong suốt kỳ nghỉ, cha mẹ cần:

Vệ sinh tay, vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên.

Đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ bị ốm.

Cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng;

Khi cơ thể bé có những biểu hiện bất thường như: ho, sốt,… nghi ngờ mắc COVID-19, cha mẹ nên thực hiện các quy tắc phòng tránh lây nhiễm dịch và đưa bé đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.