Những loại quả giúp sáng mắt bạn nên ăn thường xuyên

Một phần trong chế độ ăn uống của bạn được dành cho việc nuôi dưỡng mắt, vì vậy bạn cần bổ sung những thực phẩm có thể tác động tích cực đến mắt. Trong đó, trái cây là kho dinh dưỡng quý giá. Giữa vô số loại trái cây được bán ở chợ hay siêu thị, những loại quả giúp sáng mắt cần được ưu tiên.

Những loại quả giúp sáng mắt

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bổ sung đầy đủ các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và vitamin có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe cũng như thị lực. Chia sẻ trên Báo Sức khỏe & đời sống, BS Nguyễn Thu Hiền (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết, để đôi mắt khỏe mạnh, ngoài chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế một số chất kích thích hay thức ăn không có lợi thì việc bổ sung những thực phẩm có lợi cho mắt cũng hết sức quan trọng.

Nho, dâu tây, kiwi, cam... là những loại quả giúp sáng mắt do chứa nhiều chất chống oxy hóa. (Ảnh: Practo)

Các chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E, lutein, zeaxanthin... giúp cho cơ thể nói chung và đôi mắt nói riêng được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và phòng ngừa một số bệnh, trong đó có cận thị.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hiền cũng gợi ý những loại quả giúp sáng mắt như sau:

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, bưởi chứa nhiều vitamin C, rất tốt cho đôi mắt. (Ảnh: Healthier Steps)

Các loại trái cây có múi như cam, chanh và bưởi có nhiều vitamin C. Vitamin C giúp cơ thể hình thành và duy trì các mô liên kết, bao gồm cả collagen có trong giác mạc của mắt. Vitamin C cũng hỗ trợ sức khỏe của mạch máu trong mắt, tốt cho các vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Quả mọng

Những loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu tây... giàu chất chống oxy hóa, giúp cho mắt sáng khỏe. (Ảnh: Weekanl)

Dâu tây, mâm xôi và việt quất là những loại quả giúp sáng mắt do chứa nhiều vitamin và khoáng chất bổ dưỡng, đặc biệt có lợi trong việc duy trì sức khỏe của mắt. Chất chống oxy hóa có trong hầu hết các loại quả mọng có thể giúp ngăn ngừa khô da, hạ huyết áp, khiếm khuyết thị lực và thoái hóa điểm vàng.

Chuối

Chuối giàu kali giúp bảo vệ giác mạc. (Ảnh: Insanely good Recipes)

Kali cũng rất tốt cho sức khỏe của mắt, đặc biệt là đối với bệnh khô mắt, vì nó là một trong những thành phần quan trọng tạo nên màng nước mắt và giúp duy trì độ dày của màng. Chuối cũng là nguồn cung cấp vitamin A, rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Vitamin A bảo vệ giác mạc, rất cần thiết cho thị lực.

Xoài và đu đủ

Xoài và đu đủ bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh. (Ảnh: HubPages)

Xoài và đu đủ chứa hai thành phần dinh dưỡng quan trọng là các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Chúng hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên, hấp thụ ánh sáng dư thừa đi vào võng mạc. Các chất này cũng bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh có hại.

Quả mơ

Quả mơ đặc biệt có lợi cho sức khỏe của mắt vì chúng chứa vitamin A, C và E và carotene. Chúng cũng có hàm lượng beta-carotene cao. Thành phần này được cho là giúp ích cho tầm nhìn ban đêm và khả năng điều chỉnh của mắt. Chúng cũng giúp hấp thụ ánh sáng xanh và tia cực tím có hại để bảo vệ võng mạc.

Quả thanh long

Quả thanh long nhiều vitamin C giúp nuôi dưỡng giác mạc. (Ảnh: Better Homes)

Thanh long là loại có nhiều màu sắc nhất trong họ xương rồng. Nó chứa nhiều vitamin C, giúp nuôi dưỡng và bảo vệ giác mạc, là một trong những loại quả giúp sáng mắt mà bạn nên ưu tiên.

Quả kiwi

Quả Kiwi giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. (Ảnh: Marham)

Một nghiên cứu của Australia cho thấy thói quen ăn 3 quả kiwi mỗi ngày (hoặc nhiều hơn) có thể giảm 35% nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Lutein và zeaxanthin (có hàm lượng cao trong kiwi) cũng là chất dinh dưỡng thực vật tự nhiên được tìm thấy trong mắt con người.

Quả nho

Chất dinh dưỡng flavonoid trong quả nho giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. (Ảnh: Phys.org)

Chất flavonoid trong nho có tác dụng giảm nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể. Việc ăn nho thường xuyên có thể hạn chế tình trạng mờ mắt khoảng 30-40%.

Quả bơ

Quả bơ giúp cải thiện thị lực. (Ảnh: CNN)

Bơ chứa nhiều lutein hơn hầu hết các loại trái cây hoặc rau quả khác. Đây là thành phần dinh dưỡng giúp cải thiện thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Cà chua

Cà chua chứa lycopene, chất chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. (Ảnh: British tomato Growers Association)

Cà chua chứa lycopene, chất chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. Vitamin C trong loại quả này có tác dụng tăng cường thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Cà chua còn rất giàu vitamin A giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác - căn bệnh nghiêm trọng dẫn đến mù lòa.