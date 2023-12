Nguyên nhân gây mờ mắt và đau đầu đột ngột, số 2 còn đe dọa tới tính mạng

Mờ mắt và đau đầu là 2 triệu chứng có thể xảy ra cùng lúc với nhau. Đau đầu có thể là đau nhói, đau nửa đầu hoặc đau trước trán. Có nhiều nguyên nhân khiến một người bị mờ mắt và đau đầu đột ngột và dưới đây là một số thông tin mà bạn cần biết.

1. Chứng đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu là một rối loạn đau đầu có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Đau nửa đầu gây ra cơn đau từ trung bình tới nặng và thường trở nên tệ hơn nếu có xúc tác là ánh sáng, âm thanh hoặc chuyển động.

Mờ mắt cũng là một triệu chứng của đau nửa đầu và có thể xảy ra trước khi cơn đau nửa đầu ập đến từ 10 - 30 phút. Các triệu chứng đau nửa đầu tại mắt khác có thể bao gồm: mất thị lực tạm thời, điểm mù, nhìn thấy quầng sáng nhấp nháy.

Nếu không được điều trị, đau nửa đầu có thể kéo dài từ vài giờ cho tới 3 - 4 ngày. Buồn nôn, nôn mửa và nhạy cảm với ánh sáng cũng là các triệu chứng khác có thể gặp nếu bạn bị đau nửa đầu.

Cho tới nay không có biện pháp chữa đau nửa đầu triệt để nhưng bác sĩ có thể hỗ trợ bạn lên kế hoạch điều trị giảm nhẹ và ngăn chặn cơn đau nửa đầu diễn biến nặng hơn. Các lựa chọn điều trị đau nửa đầu có thể là thuốc men, liệu pháp hormone, thay đổi lối sống, liệu pháp phản hồi sinh học (biofeedback), thư giãn và nhận trị liệu tâm lý từ bác sĩ.

Chứng đau nửa đầu là một rối loạn đau đầu có thể gặp ở mọi lứa tuổi(Ảnh: Internet)

2. Các trường hợp gây mờ mắt và đau đầu cần cấp cứu khẩn cấp

Đôi khi mờ mắt và đau đầu có thể xảy ra và là dấu hiệu cần cấp cứu khẩn cấp. Những tình huống này bao gồm:

2.1. Đau đầu do chấn thương

Nếu một người bị nhức đầu và mờ mắt sau khi gặp chấn thương thì có thể là họ đang bị chấn động não, chấn thương sọ não hoặc gãy xương sọ. Các triệu chứng khác bao gồm: Ù tai, chóng mặt, mệt mỏi, lú lẫn, khó chịu và cáu kỉnh, chân tay thiếu phối hợp, mất ý thức, hôn mê.

2.2. Đau đầu đột ngột và dữ dội mà không phải do chấn thương

Có một số tình trạng khẩn cấp có triệu chứng mờ mắt và đau đầu xảy ra mà không phải do chấn thương vật lý gây ra. Những tình huống này cũng cần được nhanh chóng di chuyển tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Tăng nhãn áp góc đóng cấp tính

Đây là một tình trạng vô cùng nghiêm trọng khi áp lực bên trong mắt (áp lực nội nhãn, nhãn áp hay IOP) tăng đột ngột, xảy ra khi dòng thủy dịch bị chặn lại không chảy ra ngoài được.

Bệnh nhân bị tăng nhãn áp góc đóng cấp tính cần được điều trị khẩn cấp, nếu không có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác thậm chí là mất thị lực vĩnh viễn.

Triệu chứng của bệnh tăng nhãn áp góc đóng cấp tính bao gồm: tầm nhìn đôi (song thị), đau đầu và đau mắt, đỏ mắt, buồn nôn và nôn mửa, mất thị lực đột ngột.

Bệnh tăng nhãn áp góc đóng cấp tính không có cách chữa trị. Dùng thuốc hoặc phẫu thuật có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Mờ mắt và đau đầu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt (Ảnh: Internet)

- Ngộ độc khí CO

Ngộ độc khí CO là một trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp do CO tích tụ trong máu của nạn nhân có thể khiến nạn nhân tử vong. Ngoài mờ mắt và đau đầu thì người bị ngộ độc khí CO có thể cảm thấy mệt mỏi, mất hết sức lực, đau đầu âm ỉ, buồn nôn và nôn mửa, lú lẫn mất ý thức, da đỏ bừng.

- Zona ở mắt

Bệnh zona có thể ảnh hưởng tới dây thần kinh thị giác và là trường hợp cần cấp cứu y tế bởi nếu không được điều trị bệnh có thể gây nhiễm trùng mắt, đau mãn tính hoặc mất thị lực.

Triệu chứng ban đầu của bệnh zona ở mắt bao gồm đau đầu, sốt nhẹ và những biểu hiện giống với bệnh cúm. Thường thì trong khoảng một tuần, các triệu chứng đặc trưng của bệnh zona sẽ xuất hiện ở trong mắt hoặc xung quanh mắt của một bên mặt.

Bản thân mắt của bạn có thể bị sưng đỏ hoặc sưng húp lên bao gồm vùng mí mắt và xung quanh mắt đều bị đau. Điều này cản trở tầm nhìn của bạn và khiến thị lực bị mờ hoặc suy giảm thị lực.

- Viêm màng não và viêm não

Viêm màng não và viêm não đều là những bệnh nhiễm trùng do virus, vi khuẩn, kí sinh trùng hoặc nấm ảnh hưởng tới não và tủy sống. Điều này có nghĩa rằng đây là những bệnh có ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống của người bệnh và có thể tử vong.

Sốt và đau đầu là hai triệu chứng chính của nhóm bệnh này nhưng tầm nhìn đôi hoặc mờ mắt cũng có thể xảy ra. Người bệnh cũng có thể bị buồn nôn, lú lẫn, cứng cổ (phổ biến hơn ở viêm màng não) hoặc co giật (phổ biến với viêm não).

- Đột quỵ

Đột quỵ có thể gây mờ mắt và đau đầu dữ dội một cách đột ngột và không có nguyên nhân rõ ràng. Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua hoặc đột quỵ nhẹ cũng có thể gây mờ mắt và đau đầu.

Các triệu chứng khác của đột quỵ thường gặp bao gồm: Tê hoặc yếu các chi, mặt ở một bên của cơ thể; lú lẫn, khó nói hoặc khó đi lại; khó khăn trong phối hợp tay chân chuyển động hay giữ thăng bằng.

Đột quỵ có thể đe dọa tới tính mạng hoặc tàn tật suốt đời nếu không được kịp thời điều trị.

- Đau đầu sét đánh (Thunderclap headache)

Đau đầu như sét đánh được mô tả là cảm giác đau đầu dữ dội đột ngột và đạt đến đỉnh điểm sau chưa đầy một phút và kéo dài trong khoảng năm phút rồi biến mất.

Nguyên nhân gây ra một cơn đau đầu sét đánh là do thể đột quỵ chảy máu não gọi là chảy máu dưới nhện (subarachnoid hemorrhage) do chứng phình động mạch gây ra. Tình trạng này có thể khiến người bệnh cảm thấy đau ở đầu, cổ, vai hoặc thậm chí ở lưng hay gây buồn nôn và nôn.

Nhiều trường hợp bị mờ mắt và đau đầu cần cấp cứu khẩn cấp (Ảnh: Internet)

3. Nguyên nhân khác gây mờ mắt kèm theo đau đầu

Các tình trạng sức khỏe khác đôi khi cũng có thể xảy ra cùng các triệu chứng mờ mắt và đau đầu. Đặc biệt là ở người lớn tuổi. Nguyên nhân khác có thể gây mờ mắt và đau đầu có thể kể đến như:

- Mỏi mắt

Mỏi mắt, đặc biệt là khi sử dụng thiết bị điện tử trong một thời gian dài. Nhức đầu và mờ mắt là hai trong số các triệu chứng phổ biến nhất nếu một người bị mỏi mắt. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp thêm các triệu chứng khác như phải nheo mắt để nhìn rõ, khô mắt, đau cơ cổ vai.

- Lượng đường trong máu thấp

Hạ đường huyết hay lượng đường trong máu thấp xảy ra khi mức glucose trong cơ thể giảm xuống 70 - 110mg/dL. Các triệu chứng ban đầu của hạ đường huyết có thể bao gồm: Đau đầu, mờ mắt, cáu kỉnh, đói run người.

Nếu lượng đường trong máu tiếp tục giảm thì các triệu chứng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi lú lẫn, khó nói.

Bản thân hạ đường huyết có thể là triệu chứng của một tình trạng sức khỏe nào đó. Trong số đó, tiểu đường và nghiện rượu là hai nguyên nhân phổ biến. Ngoài ra, bỏ bữa, ăn kiêng theo chế độ khắc nghiệt cũng góp phần khiến lượng đường trong máu thấp hơn. Ở trường hợp hiếm hơn, suy tim, nhiễm trùng, bệnh thận hoặc gan nặng cũng có thể gây hạ đường huyết.

Tùy vào nguyên nhân gây đau đầu và mờ mắt là gì mà phương pháp điều trị sẽ khác nhau (Ảnh: Internet)

- Viêm dây thần kinh thị giác

Khi dây thần kinh thị giác tại mắt sưng lên hoặc bị tổn thương, thị lực của bạn sẽ bị ảnh hưởng chẳng hạn như mắt mờ hơn. Nguyên nhân gây viêm dây thần kinh thị giác vẫn chưa được biết rõ, đó có thể là do hệ thần kinh bị trục trặc từ bệnh đa xơ cứng hoặc nhiễm virus như qua bị hoặc sởi.

Ngoài triệu chứng giảm tầm nhìn (mờ mắt) thì người bệnh có thể bị đau ở phía sau mắt hoặc đau mắt khi chuyển động. Các triệu chứng có thể xuất hiện từ từ hoặc đột ngột.

- U tủy thượng thận

U tủy thượng thận (Pheochromocytoma) là những khối u nội tiết thần kinh hiếm gặp của tuyến thượng thận. Triệu chứng thường xảy ra theo từng đợt, triệu chứng chính là huyết áp cao do hormone từ khối u tiết ra. Điều quan trọng cần biết là bản thân huyết áp cao không gây mờ mắt và đau đầu.

Trong trường hợp này, mờ mắt và đau đầu được xác định là triệu chứng của u tủy thượng thận. Các triệu chứng khác bao gồm đổ mồ hôi, đánh trống ngực và triệu chứng hoảng loạn khác.

- Bệnh giả u não (Pseudotumor cerebri)

Bệnh giả u não là một tình trạng khi áp suất xung quanh bộ não tăng lên, gây đau đầu và các vấn đề về thị lực. Tên bệnh có nghĩa là “khối u não giả” vì triệu chứng của nó tương tự như có khối u trong não. Phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị béo phì.

Bệnh gây ra những cơn đau đầu xuất phát từ phía sau đầu và nặng hơn vào ban đêm hoặc khi thức dậy có kèm (hoặc không) các vấn đề về thị lực chẳng hạn như mờ mắt hoặc song thị.

Các triệu chứng khác của bệnh giả u não có thể bao gồm chóng mặt, ù tai liên tục, trầm cảm, buồn nôn và nôn.

4. Chẩn đoán và điều trị

Để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây mờ mắt và đau đầu bác sĩ sẽ yêu cầu bạn liệt kê tiền sử bệnh và các triệu chứng liên quan mà bạn có. Các xét nghiệm có thể được chỉ định bao gồm thăm khám lâm sàng (bao gồm cả kiểm tra thần kinh), xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh (X-quang, MRI, chụp CT), siêu âm tim, siêu âm duplex động mạch cảnh, chụp mạch máu não, đo điện não đồ...

Việc điều trị bệnh sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây mờ mắt và đau đầu là gì. Mỗi một tình trạng bệnh sẽ có phác đồ và thuốc điều trị khác nhau.

Nguồn: Healthline