Muốn giảm viêm, ngăn chặn bệnh mãn tính, đừng quên bổ sung 6 loại vitamin này

Theo Webmd, viêm là phản ứng bình thường của cơ thể chống lại nhiễm trùng. Điều đáng lo ngại là nếu bạn bị viêm mạn tính trong một thời gian dài, có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe khác. Nghiên cứu trong nhiều năm đã chỉ ra một số loại vitamin có hợp chất chống viêm. Bạn có thể "nạp" những vitamin này vào cơ thể từ các loại thực phẩm ăn uống hàng ngày hoặc các sản phẩm bổ sung.

Dưới đây là danh sách 6 loại vitamin có đặc tính chống viêm mà bạn cần tăng cường cho cơ thể:

Vitamin A

Các nghiên cứu phát hiện, vitamin A có thể giúp hệ thống miễn dịch không bị hoạt động quá mức, giảm viêm nhiễm.

Có 2 loại vitamin A chính đó là: retinoids (vitamin A được tạo sẵn, là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do) và carotenoid (vitamin A đã được tạo thành).

Thực phẩm giàu vitamin A bao gồm cà rốt, bồ công anh, cải xoăn, rau bina và nhiều loại rau khác.

Vitamin B

Những người có lượng vitamin B6 thấp thường sẽ có hàm lượng protein phản ứng C cao. Đây là một hợp chất khác gây viêm nhiễm. Đặc biệt là trong các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp.

Để giảm viêm và tăng vitamin B6, bạn có thể bổ sung thực phẩm giàu vitamin B, bao gồm cải xoăn, ớt chuông, nấm, dưa đỏ, cá ngừ và thịt gia cầm.

Một nghiên cứu cho thấy việc bổ sung axit folic (còn được gọi là folate, một loại vitamin B khác) liều thấp hàng ngày và trong thời gian ngắn có thể làm giảm viêm.

Nguồn thực phẩm chứa folate bao gồm gan, đậu đen, rau lá xanh, măng tây.

Vitamin C

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động tốt. Các nghiên cứu cũng cho thấy, vitamin C có thể loại bỏ các gốc tự do gây viêm nhiễm.

Vitamin C, giống như vitamin B, cũng có thể giúp giảm protein phản ứng C. Các chất bổ sung rất hữu ích, nhưng tốt nhất bạn nên cố gắng bổ sung vitamin C từ chế độ ăn uống của mình.

Để có thêm vitamin C từ chế độ ăn uống, hãy ăn nhiều loại trái cây và rau quả. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể cải thiện sức khỏe, có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư.

Vitamin D

Theo một báo cáo từ Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng, 41,6% người Mỹ bị thiếu vitamin D. Các nghiên cứu từ lâu xác định mối liên hệ giữa lượng vitamin D thấp và các bệnh viêm nhiễm. Đồng thời cải thiện liều lượng vitamin D có thể giảm viêm trong cơ thể.

Vitamin D được cơ thể sản xuất tự nhiên sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận được tất cả vitamin D theo cách này. Bất kỳ ai nghi ngờ mức vitamin D của mình thấp nên nói chuyện với chuyên gia sức khỏe để làm xét nghiệm và bổ sung lượng phù hợp.

Các nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp vitamin D là sữa, cá, lòng đỏ trứng, nội tạng động vật.

Vitamin E

Vitamin E là loại vitamin chống oxy hóa, giúp giảm viêm hiệu quả. Kết quả từ một phân tích tổng hợp năm 2015, được báo cáo trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Châu Âu, xác nhận vitamin E có đặc tính chống viêm. Việc bổ sung vitamin E rất hữu ích cho những người mắc bệnh viêm nhiễm.

Vitamin E được tìm thấy tự nhiên trong các loại hạt, bao gồm hạnh nhân và hạt hướng dương. Nhiều loại trái cây và rau quả cũng rất giàu vitamin E, bao gồm bơ và rau bina.

Vitamin K

Một báo cáo trên tạp chí Metabolism cho thấy, vitamin K có thể làm giảm các dấu hiệu viêm, giúp đông máu và bảo vệ sức khỏe xương. Mặc dù vitamin K cần thiết cho sức khỏe của xương, nhưng hầu hết mọi người không nhận đủ vitamin K từ chế độ ăn uống.

Có 2 loại vitamin K: Vitamin K1 và K2. Vitamin K1 được tìm thấy trong các loại rau lá, bao gồm cải xoăn, rau bina, bông cải xanh và bắp cải. Vitamin K2 được tìm thấy trong thịt gà, gan và trứng.

Mặc dù vậy, trong chế độ ăn uống hàng ngày, không phải ai cũng nhận đủ những loại vitamin được khuyến cáo như trên để giảm viêm, phòng tránh bệnh mãn tính. Giới chuyên gia khuyên, bạn có thể đi xét nghiệm máu để phát hiện và bổ sung vitamin kịp thời.

(Nguồn: Webmd, Very Well Health)