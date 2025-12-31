Chúng ta thường tò mò về cuộc sống bên trong cung điện Buckingham, về những bộ váy áo lộng lẫy của Vương phi Kate hay những chuyến công du xa hoa. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, các thành viên chủ chốt của Hoàng gia lấy tiền ở đâu để chi trả cho cuộc sống vương giả đó? Mới đây, một báo cáo vào tháng 6/2025 đã làm dậy sóng dư luận khi công bố thu nhập của Thân vương William. Hóa ra, làm người thừa kế ngai vàng không chỉ là một danh hiệu, mà còn đi kèm với quyền quản lý một "đế chế" bất động sản khổng lồ mang lại lợi nhuận lên đến hơn 30 triệu đô la. Tuy nhiên, đừng vội nghĩ đây là tiền "ngồi mát ăn bát vàng", bởi cách William sử dụng số tiền này mới thực sự thể hiện bản lĩnh của một vị vua tương lai.





"Lương" của Thân vương: Con số trong mơ và trách nhiệm của người đứng đầu

Nếu như chúng ta đi làm chờ lương ting ting mỗi cuối tháng, thì với Thân vương William, thu nhập của anh lại đến từ một nguồn đặc biệt hơn nhiều. Theo Báo cáo Tác động Tích hợp năm 2025 vừa được công bố, trong năm tài chính 2024-2025, Thân vương xứ Wales đã nhận được khoản thặng dư có thể phân phối lên tới 22,9 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 30,9 triệu đô la Mỹ). Đây là năm thứ hai William nhận được khoản thu nhập này kể từ khi cha anh, Vua Charles III, lên ngôi vào năm 2022 và chuyển giao tước hiệu cũng như quyền quản lý điền trang cho con trai.

Số tiền hơn 30 triệu đô la (khoảng hơn 760 tỷ VND) nghe qua thực sự khiến người ta choáng ngợp. Nhưng thực tế, William không bỏ túi riêng toàn bộ số tiền này để tiêu xài hoang phí. Là một thành viên đang làm việc (working royal) của gia đình hoàng gia, anh không nhận lương theo kiểu truyền thống. Thay vào đó, khoản tiền khổng lồ từ thái ấp này được dùng để chi trả cho toàn bộ các hoạt động công vụ, các dự án từ thiện và cả chi phí sinh hoạt riêng tư của gia đình nhỏ, bao gồm Vương phi Kate Middleton và ba đứa trẻ George, Charlotte, Louis. Có thể nói, đây chính là "nguồn sống" để duy trì bộ máy hoạt động của gia đình xứ Wales.





Bí mật về "cỗ máy in tiền" 700 tuổi: Công tước xứ Cornwall

Vậy số tiền này ở đâu mà ra? Nguồn gốc của nó chính là Duchy of Cornwall (Công quốc Cornwall) - một điền trang và tước hiệu lịch sử được Vua Edward III thành lập từ tận năm 1337. Mục đích ban đầu của nó rất rõ ràng và thực tế: Cung cấp ngân sách cho người thừa kế ngai vàng.

Trải qua gần 7 thế kỷ, Duchy of Cornwall hiện nay là một khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 1 tỷ đô la. Nó không chỉ là một vài tòa lâu đài cổ kính, mà bao gồm tới 130.000 mẫu Anh trải dài trên 23 quận ở Anh và xứ Wales. Tài sản của nó bao gồm đất đai canh tác, các trang trại, nhà ở dân cư và nhiều tài sản thương mại khác. Khi Vua Charles lên ngôi năm 2022, William chính thức trở thành Công tước xứ Cornwall mới và là người đứng đầu quản lý khối tài sản này. Một chi tiết thú vị khiến công chúng thêm thiện cảm với William là dù được miễn trừ, anh vẫn tự nguyện nộp thuế thu nhập đầy đủ cho khoản tiền nhận được từ Duchy of Cornwall, sau khi đã trừ đi các chi phí gia đình.

Không chỉ đơn thuần là người ký giấy tờ nhận tiền, William đang chứng minh mình là một nhà quản lý có tầm nhìn và trái tim ấm áp. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời, một nguồn tin hoàng gia cho biết William đã "hoàn toàn đắm mình" vào vai trò mới này. Anh không chỉ ngồi ở văn phòng London mà còn thực hiện nhiều chuyến đi thực tế đến các địa điểm thuộc điền trang. Đáng chú ý nhất là chuyến đi qua đêm vào tháng 5/2024, khi anh đến thăm dự án nhà ở sáng tạo của Duchy of Cornwall tại Newquay, một dự án đầy tâm huyết nhằm giải quyết vấn đề vô gia cư.

Năm 2024 cũng đánh dấu những bước chuyển mình quan trọng trong vai trò bảo trợ của William. Là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, anh đã chính thức trở thành người bảo trợ của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) - vị trí trước đây do bà nội anh, Nữ hoàng Elizabeth, nắm giữ. Trước đó, anh từng là chủ tịch FA từ năm 2006, và sự thay đổi này phản ánh vị thế cấp cao hơn của anh với tư cách là Thân vương xứ Wales. Ngoài ra, anh cũng đảm nhận các vai trò bảo trợ mới với Tổ chức Từ thiện Vệ binh xứ Wales, Hiệp hội Nông nghiệp Hoàng gia Cornwall, và trở thành chủ tịch của Hiệp hội Chữ thập Victoria và George.

Nhìn về tương lai, William đang đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho di sản của tổ tiên. Theo Báo cáo Tác động Tích hợp năm 2025, Duchy of Cornwall đang tập trung cao độ vào mục tiêu trở thành một điền trang đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào cuối năm 2032. Có thể thấy, với William, 30 triệu đô la không chỉ là thu nhập, mà là công cụ để anh hiện thực hóa những cam kết về xã hội và môi trường, chuẩn bị hành trang vững chắc cho ngày bước lên ngai vàng.