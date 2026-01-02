Chúng ta thường nghĩ cuộc sống của những Hoàng tử, Công chúa nhỏ như George, Charlotte hay Louis sẽ ngập trong nhung lụa, đồ chơi đắt tiền và những tiện nghi "tận răng" bên trong cung điện lộng lẫy. Nhưng thực tế, dưới bàn tay chăm sóc của "siêu bảo mẫu" Maria Teresa Turrion Borrallo, tuổi thơ của những đứa trẻ này lại "bụi bặm" và đời thường hơn bất kỳ ai tưởng tượng.





Tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá Norland, Maria mang đến gia đình xứ Wales một triết lý giáo dục vừa cổ điển lại vừa cấp tiến: Nói không với màn hình điện tử và bắt buộc phải hòa mình vào thiên nhiên. Hãy cùng xem lý do vì sao một trong những bảo mẫu đắt giá nhất thế giới lại kiên quyết với nguyên tắc "lấm bẩn" này đến vậy.

Người phụ nữ quyền lực trong bộ đồng phục màu nâu và triết lý "ngược dòng" thời đại số

Nếu thường xuyên theo dõi gia đình Thân vương William và Vương phi Kate, hẳn bạn không còn xa lạ với hình ảnh một người phụ nữ luôn mặc bộ đồng phục màu nâu be, đội chiếc mũ tròn cổ điển và đeo găng tay trắng, luôn lặng lẽ đi sau quan sát ba đứa trẻ Hoàng gia. Đó là Maria Teresa Turrion Borrallo, người đã gắn bó với nhà Cambridge từ khi Hoàng tử George mới được 8 tháng tuổi.





Không chỉ là một người giúp việc đơn thuần, Maria là một chuyên gia giáo dục được đào tạo bài bản từ Norland College - nơi được mệnh danh là "Harvard của giới bảo mẫu". Tại đây, các cô giáo không chỉ học cách thay tã hay ru ngủ, mà còn được huấn luyện về tâm lý trẻ em, dinh dưỡng, thậm chí là võ tự vệ và lái xe tốc độ cao để đảm bảo an toàn cho thân chủ nhí.

Tuy nhiên, điều khiến Maria trở nên đặc biệt và được vợ chồng William - Kate tin tưởng tuyệt đối không phải là những kỹ năng hào nhoáng kia, mà nằm ở triết lý nuôi dạy trẻ vô cùng mộc mạc, thực tế, đi ngược lại xu hướng nuông chiều của nhiều bậc phụ huynh hiện đại. Trong một thế giới mà iPad, tivi và các thiết bị điện tử trở thành "bảo mẫu kỹ thuật số" để dỗ dành trẻ ăn hay ngồi yên, thì Maria áp dụng một chế độ kỷ luật nghiêm ngặt: Hạn chế tối đa thời gian nhìn màn hình. Thay vào đó, ưu tiên số một của bà dành cho George, Charlotte và Louis là không gian ngoài trời, là cỏ cây, hoa lá và bùn đất. Với Maria, không có lý do gì để một đứa trẻ phải ru rú trong nhà, kể cả khi trời đang mưa hay lạnh giá.





"Không có thời tiết xấu, chỉ có trang phục không phù hợp"

Đó là khẩu hiệu kinh điển của trường Norland và cũng là kim chỉ nam trong cách Maria rèn giũa những đứa trẻ Hoàng gia. Bà tin rằng việc vui chơi ngoài trời không đơn thuần là giải trí, mà là một phương pháp giáo dục toàn diện. Louise Heren, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử trường Norland và tác giả cuốn sách "Nanny in a Book", đã chia sẻ rằng lượng thời gian vui chơi ngoài trời của bọn trẻ là cực kỳ nhiều. Sẽ không có chuyện George hay Charlotte được phép ngồi lỳ trong phòng máy lạnh vì ngoài trời đang có chút mưa phùn. Mưa ư? Chỉ cần mặc áo mưa, đi ủng cao su và đội mũ là xong. Bọn trẻ cần được hít thở không khí trong lành, cần được cảm nhận gió lùa qua tóc và thậm chí là cảm giác ướt lạnh của những giọt mưa.

Lý giải cho sự nghiêm khắc này, các chuyên gia của Norland cho rằng việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp trẻ hình thành sức đề kháng tự nhiên tốt hơn hẳn so với việc được bao bọc quá kỹ. Hơn nữa, không gian mở kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo mà không một trò chơi điện tử nào có thể sao chép được. Một ngày điển hình dưới sự giám sát của Maria sẽ bao gồm việc đạp xe quanh vườn, dắt chó đi dạo, làm vườn, hay đơn giản là chạy nhảy đuổi bắt nhau. Triết lý này đồng điệu hoàn toàn với mong muốn của Vương phi Kate, người cũng luôn khuyến khích các con trân trọng những giá trị giản đơn và dành thời gian cho thiên nhiên nhiều hơn là công nghệ.





Lấm lem bùn đất là bài học về sự tự do và trưởng thành

Nhiều bà mẹ hiện đại thường hét toáng lên khi thấy con mình nghịch bẩn, sợ vi khuẩn, sợ quần áo lấm lem khó giặt. Nhưng với bảo mẫu Maria, một đứa trẻ sạch bong kin kít từ đầu đến chân đôi khi lại là một đứa trẻ thiếu trải nghiệm. Bà khuyến khích George, Charlotte và Louis tham gia vào những trò chơi "lấm bẩn" (messy play). Đó có thể là nghịch bùn, đào đất trồng cây, hay chơi với nước. Theo quan điểm giáo dục của Norland, bùn đất chính là môi trường tuyệt vời để dạy trẻ về sự tự do và tính độc lập.

Khi một đứa trẻ được phép nghịch bẩn, chúng học được cách chấp nhận rủi ro trong tầm kiểm soát, học cách tự đứng dậy khi trượt ngã trên cỏ ướt và quan trọng nhất là giải tỏa năng lượng tiêu cực. Việc lấm lem cũng xóa nhòa đi khoảng cách của thân phận Hoàng gia, đưa những đứa trẻ về đúng với lứa tuổi ngây thơ của mình. Hãy tưởng tượng cảnh vị vua tương lai của nước Anh - Hoàng tử George đi đôi ủng lấm đầy bùn, tay cầm xẻng xúc đất và cười giòn tan, đó chính là hình ảnh mà Maria và Kate muốn hướng tới. Đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa trách nhiệm Hoàng gia nặng nề trong tương lai và một tuổi thơ hồn nhiên, bình dị ở hiện tại.





Cách dạy dỗ của Maria Teresa Turrion Borrallo tuy nghe có vẻ khắt khe và mang màu sắc cổ điển, nhưng lại là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía cho các bậc phụ huynh ngày nay. Chúng ta đôi khi vì quá bận rộn hoặc quá lo lắng mà tước đi của con cơ hội được chạm vào thiên nhiên. Chúng ta đưa cho con chiếc điện thoại để đổi lấy sự yên tĩnh trong chốc lát, nhưng lại vô tình làm cùn đi sự nhạy bén của các giác quan trẻ thơ.

Quy tắc của bảo mẫu Hoàng gia thực ra rất đơn giản và không tốn kém một đồng nào: Hãy tắt tivi, cất điện thoại, mở cửa ra và để con được chạy nhảy. Đừng sợ trời nắng, đừng ngại trời mưa, và đừng tiếc một bộ quần áo lấm bẩn. Bởi lẽ, những vết bẩn trên quần áo có thể giặt sạch, nhưng những ký ức tuổi thơ rực rỡ dưới ánh mặt trời và những bài học về sự mạnh mẽ, tự lập từ thiên nhiên sẽ theo con đi suốt cuộc đời. Nếu Hoàng tử và Công chúa nước Anh còn được khuyến khích nghịch đất, thì có lý do gì con cái chúng ta lại không?