Những lần phải đi cấp cứu

Trong bộ phim tài liệu, Celine Dion đã ghi lại những lần cô phải đi cấp cứu. Lần đầu tiên là hình ảnh thoáng qua khi nữ ca sĩ nằm trên cáng và được các nhân viên y tế đưa đi, xuất hiện ở đầu phim. Nhưng lần cấp cứu thứ 2 mới thật sự khiến người xem ám ảnh.

Sau khi tham gia một buổi ghi hình, Celine Dion đi tập vật lý trị liệu theo lịch và nhận thấy bàn chân của mình đang co thắt. Các nhân viên y tế càng cố gắng khắc phục vấn đề thì tình trạng của nữ ca sĩ càng trở nên tệ hơn. Cuối cùng họ đã đặt cô nằm nghiêng và tiêm 2 mũi thuốc giúp thư giãn cơ bắp. Celine Dion không ngừng khóc vì đau đớn. Sau khi tiêm thuốc, bác sĩ đã nói rằng "nếu không đỡ thì buộc phải gọi cấp cứu". Rất may là tình trạng của nữ ca sĩ bắt đầu ổn dần khi thuốc bắt đầu có tác dụng.

Hát trong nước mắt

Ở đầu bộ phim, Celine Dion đã miêu tả căn bệnh hội chứng người cứng ngắc đã ảnh hưởng đến khả năng thanh nhạc của cô như thế nào. "Trước khi tôi bị SPS, giọng hát là điều mà tôi tự hào nhất. Khi tôi thở, phổi của tôi vẫn ổn nhưng có cái gì đó chặn ngay trước cổ họng khiến tôi không thể lên được những nốt cao hơn. Rất khó để miêu tả một cách rõ ràng với các bạn", cô nói trong nước mắt. "Tôi không muốn khán giả nghe thấy giọng hát của tôi như thế".

Celine Dion xuất hiện trong buổi ra mắt bộ phim tài liệu (ảnh: National Post)

Lời tri ân giành cho chú chó nhỏ

Đây cũng là phân cảnh khiến người xem xúc động trong bộ phim tài liệu I am: Celine Dion. Nữ ca sĩ đã giành một lời tri ân đến Bear - chú chó đáng yêu của mình vừa qua đời sau khi quay phim. Bear xuất hiện ở nhiều phân cảnh trong bộ phim tài liệu như khi nữ ca sĩ cho chú chó nhỏ của mình ăn sáng và khi chú ngủ gật trên sàn nhà bên cạnh Celine Dion.

Tại sao Celine Dion lại ở nhà?

Ngoài việc tham dự Lễ trao giải Grammy 2024, Celine Dion hầu như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi công bố kết quả chẩn đoán của mình - và điều đó là có mục đích. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã chọn hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài như một sự đền tội vì phải hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage do tình trạng sức khỏe. "Khán giả, những người đã mua vé hoàn toàn có quyền nổi giận. Nhưng thật sự tôi không thể làm những gì tôi muốn. Tôi đang bị mắc kẹt và vẫn không ngừng cố gắng để thoát ra", Celine Dion trải lòng.

Nữ ca sĩ thú nhận mình không thể lên được những nốt cao (Ảnh: Everyday Health)

Tưởng nhớ René Angelil

I am: Celine Dion cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với René Angelil, người chồng quá cố đồng thời cũng là quản lý của nữ ca sĩ. Ông đã qua đời năm 2016 ở tuổi 73 sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư vòm họng. Trong bộ phim tài liệu mới phát hành đã xuất hiện đoạn phim tư liệu ghi lại cảnh cặp đôi mỉm cười và khiêu vũ cùng nhau, sau đó được đặt xen kẽ với đoạn video quay cảnh Dion bước xuống lối đi trong bộ váy đen trong đám tang của chồng. Đoạn phim này đã cài nhạc nền là ca khúc All by Myself càng khiến người xem xúc động.