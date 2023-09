Mọi người không thể làm gì nhiều để giúp Celine Dion bớt đau

Hội chứng người cứng đã khiến ca sĩ nổi tiếng người Canada đã tạm dừng tất cả các buổi biểu diễn trực tiếp của mình trong năm qua.

"Đó là một căn bệnh mà chúng tôi biết rất ít về nó" - Claudette nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Hello! Canada. Cô nói với tờ báo rằng cơn co thắt của Celine là "không thể kiểm soát được".

Theo Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Quốc gia của Mỹ, hội chứng người cứng là một chứng rối loạn tiến triển ảnh hưởng đến não và tủy sống. Các triệu chứng bao gồm cứng cơ hoặc co thắt, có thể ảnh hưởng đến một vùng hoặc toàn bộ cơ thể. Hội chứng này khiến người bệnh bị sưng cơ và khó đi lại hoặc di chuyển. Nhưng cơ bản và quan trọng nhất, hội chứng này không thể chữa khỏi.

"Chúng tôi không thể làm gì nhiều để hỗ trợ cô ấy, xoa dịu nỗi đau của cô ấy" - Claudette nói - "Chúng tôi tin rằng các nhà nghiên cứu sẽ tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh khủng khiếp này".

Trước khi tuyên bố phải tạm ngừng biểu diễn vì lý do sức khoẻ, Celine Dion đã hoàn thành 52 ngày trong chuyến lưu diễn "Courage". Chuyến lưu diễn được cô bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 trước khi bị hoãn lại do đại dịch. Celine đã không biểu diễn buổi hòa nhạc nào kể từ đó do tình trạng sức khoẻ của cô.

Trong một tin nhắn video đăng lên Instagram vào tháng 12 năm ngoái, Celine Dion cho biết: "Những cơn co thắt ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi tôi đi lại và khiến tôi không thể sử dụng dây thanh quản để hát như trước đây".

Vì căn bệnh ảnh hưởng đến khả năng biểu diễn, Celine Dion giải thích, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoãn chuyến lưu diễn "Courage" đã được lên kế hoạch (dự kiến bắt đầu vào tháng 2 sau khi bị hoãn ba lần).

"Cô ấy đang làm mọi thứ để hồi phục" - Claudette nói - "Celine là một người phụ nữ mạnh mẽ".

Đây không phải lần đầu tiên những người trong gia đình thông tin về tình trạng sức khoẻ của Celine Dion. Trước đó, vào đầu tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với Le Journal de Montreal, Claudette Dion cũng từng chia sẻ những khó khăn trong việc chữa trị của nữ danh ca. Theo Claudette nói vào thời điểm đó, Celine đã phải vật lộn để tìm cách điều trị cho chẩn đoán hội chứng cứng người của mình.

Claudette tiết lộ rằng, mặc dù làm việc với "các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này" nhưng sức khỏe của Celine Dion không được cải thiện nhiều.

"Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ loại thuốc nào hiệu quả, nhưng có hy vọng là điều quan trọng" - Claudette nói.