I Am (hay còn được biết đến với nhan đề I Am Celine Dion) là bộ phim tài liệu mới ra mắt về nữ ca sĩ nổi tiếng Celine Dion - người có sự nghiệp gắn liền với những bản hit bất hủ như My Heart Will Go On hay All By Myself. Dự án đạo diễn từng nhận đề cử Oscar - Irene Taylor - chỉ đạo thực hiện. Nhà làm phim người Mỹ đã được Celine Dion cho phép tiếp cận một kho tài liệu gồm các đoạn video, hình ảnh chưa từng được công bố với tổng thời lượng lên tới hơn 800 giờ.

I Am - bộ phim tài liệu về danh ca Celine Dion đang gây sốt.

Nội dung I Am mang đến cho khán giả góc nhìn chân thật nhất về cuộc đời và sự nghiệp của giọng ca huyền thoại. Đặc biệt, một phần lớn của bộ phim xoay quanh giai đoạn bà phát hiện bản thân mắc hội chứng rối loạn vận động liên quan tự miễn (SPS), một căn bệnh hiếm gặp gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương và khiến bệnh nhân mất kiểm soát cơ bắp. Tình hình sức khỏe cũng buộc Celine Dion phải gác lại sự nghiệp ca hát suốt thời gian qua vì gặp khó khăn trong việc điều khiển thanh quản.

Ngay sau khi ra mắt, I Am đã vươn lên dẫn đầu lượt xem tại 48 quốc gia trên nền tảng phim trực tuyến Prime. Không chỉ bùng nổ về mặt truyền thông, I Am cũng nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình sau khi ra mắt. Tác phẩm hiện đạt điểm tươi 100% trên Rotten Tomaotes. "Như một bức thư tình gửi đến người hâm mộ, bộ phim tài liệu đầy cảm hứng này đã làm nổi bật sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của Celine Dion. Đồng thời, nó cũng cho thấy tinh thần kiên cường của một con người vĩ đại trong giai đoạn hiểm nghèo", chuyên trang nhận xét.

Bộ phim tài liêu hiện nhận điểm tuyệt đối 100% trên trang Rotten Tomatoes.

Theo tạp chí New York, phim gây ấn tượng mạnh khi miêu tả cuộc sống khắc nghiệt của nữ ca sĩ khi mắc căn bệnh hiếm. Trong giai đoạn cuối cùng trước khi nghỉ hát, Celine Dion đã phải liên tục tăng liều lượng thuốc để có thể đảm bảo sức khỏe trước khi lên sân khấu. Một phân đoạn đáng chú ý trong phim là khi bà lần đầu trở lại phòng thu sau 3 năm với mục tiêu sản xuất ca khúc mới. Những cơn đau thể xác tưởng chừng như đã đánh bại giọng ca My Heart Will Go On. Cơ thể bà co cứng lại ngay trong phòng thu và phải nhận sự chăm sóc đặc biệt từ các bác sĩ. Thế nhưng, Celine Dion vẫn vượt qua tất cả, chăm chút đứa con tinh thần mới của mình một cách tỉ mỉ nhất mà sức khỏe cho phép.

I Am khiến nhiều khán giả xúc động khi thuật lại hành trình chiến đấu với bệnh tật của Celine Dion.

Cuối năm 2022, Celine Dion lần đầu tiết lộ bản thân đang mắc hội chức SPS. Đây được xem là căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Trong nhiều năm, bà đã tìm nhiều cách điều trị nhưng không hiệu quả. Sau đó, bà dần phải hủy các buổi diễn của mình một cách vô thời hạn để tập chung chữa bệnh.