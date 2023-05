Những hình ảnh "khác lạ" trước và sau 8 giờ tối tại Đà Nẵng

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường so với trung bình nhiều năm, phụ tải trên địa bàn Đà Nẵng các ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tăng rất cao, sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh, sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh (tăng hơn 17,5% so với cùng kỳ năm 2022), công suất cực đại đạt 542 MW (tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023.

Trong đó, Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng.

Tắt 100% điện chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h tối hàng ngày.

Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối từ 20h hàng ngày.

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua, đa số các tòa nhà cao tầng, hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo và trang trí ngoài trời tại địa bàn TP Đà Nẵng đều chấp hành nghiêm túc chỉ đạo này.

Hình ảnh "sáng - tối" tại sông Hàn (Đà Nẵng) trước và sau 8 giờ tối

Nhiều khách sạn, tòa nhà cao tầng 2 bên bờ sông Hàn đã tắt hệ thống điện chiếu sáng trang trí sau 8 giờ tối hằng ngày theo đề nghị của chính quyền Đà Nẵng

Tất cả màn hình led quảng cáo cỡ lớn tại đuôi cầu Rồng đều tạm ngừng hoạt động sau 20 giờ

Đúng 8 giờ tối, khách sạn Alan Sea nằm cạnh chân cầu Thuận Phước cũng tắt tất cả điện trang trí bên ngoài tòa nhà. Riêng hệ thống điện trang trí tại cầu Thuận Phước vẫn được bật để phục vụ người dân đến hóng mát, ngắm cảnh

Hình ảnh 2 tòa nhà nổi tiếng M Landmark và khách sạn Novotel Đà Nẵng trước và sau 8 giờ tối

Hình ảnh bên ngoài khách sạn Hilton Garden Inn trên đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) trước và sau 8 giờ tối

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc yêu cầu tắt 100% điện chiếu sáng trang trí từ 8 giờ tối nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn

Riêng hệ thống điện trang trí tại các cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Hàn và các điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng như vòng quay mặt trời Sun Wheel hay cầu tình yêu,... vẫn được bật bình thường để phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, thưởng lãm

Hệ thống điện trang trí tại đường Lê Duẩn cũng được tắt sau 8 giờ tối để tiết kiệm điện

Một bảng quảng cáo điện tử tại công viên bờ sông Hàn ngưng hoạt động vào cao điểm buổi tối

Nhiều bảng quảng cáo trên các tuyến phố lớn của Đà Nẵng cũng được tắt điện chiếu sáng