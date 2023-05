Đà Nẵng yêu cầu tắt 100% điện chiếu sáng trang trí từ 20h tối để tiết kiệm điện

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023.

Theo đó, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường so với trung bình nhiều năm, phụ tải trên địa bàn Đà Nẵng các ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tăng rất cao, sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh, sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh (tăng hơn 17,5% so với cùng kỳ năm 2022), công suất cực đại đạt 542 MW (tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả giải pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện. Đồng thời, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và cài đặt ở nhiệt độ 26°C trở lên, hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt…

Đà Nẵng đề nghị các đơn vị vận hành điện chiếu sáng công cộng tắt 100% điện chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h hằng ngày.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị.

Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm bảo tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ, đối với trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng.

Tắt 100% điện chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h tối hàng ngày.

Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối từ 20h hàng ngày.