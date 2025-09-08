Những con số ấn tượng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2025

Diễn ra từ ngày 3/9, ITE HCMC 2025 cùng Chương trình Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu lần thứ 12 (TPO 2025) đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Với chủ đề "Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động", ITE HCMC 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện du lịch quốc tế uy tín hàng đầu của Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mê Kông, đồng thời thu hút sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo TPHCM và đông đảo bạn bè quốc tế.

Hội chợ ITE HCMC 2025 và Chương trình Đại hội đồng TPO 2025 đã quy tụ hơn 550 khách quốc tế cao cấp đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ (như Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Anh…) là những tập đoàn, người mua, nhà triển lãm và báo chí quốc tế.

Trong đó, có 41 đoàn đại biểu Bộ ngành phụ trách du lịch, Thị trưởng/Đô trưởng các thành phố quốc tế, bao gồm 17 đoàn đại biểu cấp cao từ khu vực hạ nguồn sông Mê Kông và các châu lục, cùng 15 cơ quan ngoại giao tại TPHCM.

ITE HCMC 2025 thu hút 256 người mua quốc tế đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 30 tập đoàn lữ hành đầu ngành thế giới tham dự, cùng hơn 500 đơn vị và thương hiệu tham gia triển lãm tại 402 gian hàng.

Tất cả 34 tỉnh thành Việt Nam đã về tham dự và tham gia các hoạt động của ITE HCMC 2025, trong đó có 28 tỉnh thành tham gia hoạt động triển lãm gian hàng tại sự kiện.

Có 60 cơ quan báo chí quốc tế, KOLs và nhà sáng tạo nội dung TikTok đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại chương trình. Tổng cộng có hơn 3.900 tin, bài và hình ảnh được đăng tải, lan tỏa hình ảnh một TPHCM thân thiện, năng động và bền vững.

Các chương trình chuyên môn cũng để lại nhiều dấu ấn, với nội dung trọng tâm tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm đặc thù, góp phần định hình chiến lược lâu dài cho ngành du lịch Việt Nam.

Cụ thể, đã có 9 diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề quy mô lớn được tổ chức tại ITE HCMC 2025, với sự tham gia của 9 diễn giả quốc tế, 33 chuyên gia trong nước và hơn 2.500 đại biểu.

Đặc biệt, TPHCM lần đầu tiên đăng cai Đại hội đồng TPO 2025, quy tụ lãnh đạo các thành phố thành viên, kết hợp cùng ITE HCMC, Vietnam International Sourcing Expo và Diễn đàn Xuất khẩu TP.HCM để tạo nên "tuần lễ kinh tế - du lịch quốc tế". Sự kiện này đã thu hút hơn 1.000 khách VIP, lãnh đạo cấp cao và đại diện doanh nghiệp toàn cầu.

Ban tổ chức TPO 2025 cũng tổ chức vinh danh các hạng mục của giải thưởng TPO BEST AWARDS 2025. Riêng TPHCM đã được vinh danh với Giải thưởng Tiếp thị Du lịch nhờ chiến dịch "Tìm đúng chất, chạm đúng cảm".

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ITE HCMC 2025 không chỉ là hội chợ giao thương du lịch mà đã trở thành cầu nối chiến lược để thành phố khẳng định thương hiệu điểm đến quốc tế.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức cũng kỳ vọng hình ảnh một TPHCM năng động, thân thiện và bền vững sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn đến các thị trường trọng điểm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.