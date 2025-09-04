Lần đầu tiên, ba hoạt động lớn tổ chức đồng thời tại siêu đô thị TPHCM

Ngày 4/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, chuỗi sự kiện lớn gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), Diễn đàn Xuất khẩu năm 2025 và sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" đã đồng loạt khai mạc.

Đây là lần đầu tiên ba hoạt động trọng điểm về du lịch, thương mại và xuất khẩu được tổ chức đồng thời, mở ra cơ hội hợp tác đa phương, góp phần khẳng định vị thế TP Hồ Chí Minh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 19

Ba sự kiện trên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương cùng UBND TP Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức và được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, thương mại và xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TPHCM trở thành siêu đô thị có diện tích 6.773 km², dân số gần 14 triệu người, đóng góp hơn 22% GRDP cả nước và 22,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng

Với lợi thế này, thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - logistics - thương mại - du lịch hàng đầu khu vực. Ông Dũng khẳng định việc tổ chức đồng thời ba sự kiện quốc tế là biểu tượng của sự hòa âm trong chiến lược phát triển, đồng thời minh chứng cho cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng phát triển.

Trong đó, ITE HCMC 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là hội chợ du lịch quốc tế hàng đầu, được vinh danh "Triển lãm thương mại tốt nhất châu Á". Đây cũng là hoạt động xúc tiến du lịch duy nhất tại Việt Nam có chương trình dành riêng cho người mua quốc tế, đóng vai trò cầu nối quan trọng đưa hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh thu hút nhiều người quan tâm

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay, du lịch không chỉ đơn thuần là dịch vụ mà còn là "công cụ ngoại giao nhân dân", là kênh "xuất khẩu tại chỗ" giúp quảng bá hình ảnh đất nước hòa bình, hiếu khách, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc

Ngành du lịch Việt Nam đang khởi sắc mạnh mẽ. Dự kiến năm 2025 sẽ đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 110 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu đạt 1,2 triệu tỷ đồng, đóng góp 9-10% GDP quốc gia.

Đây là minh chứng rõ rệt cho vai trò của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế. Sắp tới, các đơn vị, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế cần chung tay để "vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam" với tinh thần "Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc", đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, gắn kết phát triển nhanh với bền vững", ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm.

Song song với dự kiện ITE HCMC 2025, sự kiện Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và "Vietnam International Sourcing" cũng được khai mạc nhằm tạo không gian kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhiều đoàn doanh nghiệp từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng các khu vực tiềm năng Trung Đông, Mỹ Latinh, Đông Âu... đã đến tìm kiếm đối tác, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, sự phối hợp liên ngành trong tổ chức chuỗi sự kiện lần này không chỉ quảng bá du lịch và sản phẩm Việt Nam mà còn góp phần thu hút đầu tư, tạo chuỗi sản xuất và cung ứng bền vững. Hiện nay, sức hút của sự kiện đến từ cả nội lực kinh tế Việt Nam khi năm 2024 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786 tỷ USD, xuất khẩu tăng 14,3%, cùng với đà tăng trưởng du lịch dự kiến đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện

Ngoài các hoạt động trên, chuỗi sự kiện còn có các hoạt động chính như: Diễn đàn Du lịch cấp cao về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Hội nghị Lữ hành toàn quốc, hội thảo xây dựng thương hiệu quốc gia hay chương trình khảo sát điểm đến cũng hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực.