TPHCM và 6 vùng trọng điểm được gì sau khi ký kết hợp tác du lịch?

Ngày 5/9, Sở Du lịch TPHCM đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM và các vùng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, TPHCM đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với 6 vùng trọng điểm, gồm Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Có thành quả, nhưng chưa đồng đều

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch TPHCM, cho biết các chương trình liên kết được triển khai thường xuyên với các vùng trên, góp phần hình thành nhiều tour tuyến mới, gia tăng lượng khách và doanh thu cho các địa phương.

Các hoạt động xúc tiến quảng bá cũng diễn ra sôi nổi hơn qua hội chợ, diễn đàn, famtrip và ứng dụng công nghệ số, tuy nhiên hiệu quả đạt được vẫn chưa đồng đều. Một số hoạt động chỉ dừng ở quy mô địa phương, chưa tạo được thương hiệu du lịch vùng đủ mạnh để cạnh tranh trong và ngoài nước. Công tác đào tạo nhân lực còn hạn chế, đầu tư hạ tầng thiếu điểm nhấn, sản phẩm chưa thật sự đột phá.

Ông Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lạng Sơn, nhìn nhận liên kết đã góp phần hình thành các tour tuyến liên vùng, tăng trải nghiệm dài ngày cho du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Song, cơ chế ràng buộc trách nhiệm và vai trò điều phối chưa rõ ràng, nhiều ký kết còn mang tính hình thức

Để khắc phục điều này, ông Mạc cho rằng cần tổ chức thêm sự kiện chung, tăng cường chia sẻ thông tin quy hoạch sản phẩm, xúc tiến mạnh tại các thị trường trọng điểm và đồng thời kiến nghị cơ chế đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả liên kết.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, việc liên kết vùng cần được định hình bằng cơ chế phối hợp chặt chẽ và rõ ràng hơn, đồng thời phải định vị sản phẩm đặc trưng để tránh trùng lặp.

Theo bà Dung, doanh nghiệp phải đóng vai trò nòng cốt trong chuỗi hợp tác, và phát triển du lịch sinh thái – nông nghiệp giai đoạn 2026-2030 cần gắn với chiến lược xây dựng ĐBSCL xanh, bền vững, bản sắc và thích ứng biến đổi khí hậu, có sự phối hợp đồng bộ giữa TPHCM, địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai thì đề xuất, các tỉnh thành phố sau sáp nhập cần khẩn trương xây dựng thương hiệu du lịch mới cho tỉnh, đồng thời tận dụng không gian phát triển chung sau sáp nhập để tạo sự giao thoa, bổ trợ lẫn nhau.

TPHCM với vai trò trung tâm kinh tế – du lịch lớn được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa các địa phương vươn ra quốc tế, thông qua các sự kiện tầm cỡ như Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC).

Những việc cần làm trong giai đoạn mới

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ, bước sang giai đoạn 2026-2030, TPHCM và các địa phương đặt mục tiêu đưa liên kết du lịch lên tầm cao mới, hướng đến xây dựng một "hệ sinh thái du lịch quốc gia" với những trải nghiệm liền mạch, đa dạng và bền vững.

TPHCM sẽ tận dụng lợi thế từ các trung tâm du lịch và cơ hội tái cấu trúc lãnh thổ để tối ưu kết nối nguồn lực, tạo nên "trải nghiệm đáng nhớ" tại từng địa phương, đồng thời hình thành các hành lang trải nghiệm liên vùng dựa trên hạ tầng giao thông trọng yếu.

Để các tỉnh thành tăng sức cạnh tranh, nhiều đại biểu dự hội nghị cho rằng cần đẩy mạnh xúc tiến tại những thị trường trọng điểm như Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Ấn Độ, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và truyền thông hiện đại.

Việc phát triển các sản phẩm đặc thù như du lịch golf, MICE, du lịch cộng đồng sẽ góp phần định vị thương hiệu chung của vùng trên bản đồ du lịch quốc tế

Để làm được điều này, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thiết thực để đảm bảo sự liên kết được mạnh mẽ hơn. Trong đó, các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và đất đai sẽ khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm gắn với văn hóa – di sản, du lịch sinh thái và cộng đồng. Các gói tín dụng ưu đãi, dễ tiếp cận sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và nâng cấp hạ tầng dịch vụ.

Ngoài ra, việc phát triển hạ tầng kết nối liên vùng như cao tốc, sân bay, cảng biển và cảng tàu khách cũng được xem là yếu tố then chốt. Để thực hiện, cần khuyến khích mô hình hợp tác công – tư (PPP) minh bạch, đồng thời đầu tư vào đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ hơn giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.